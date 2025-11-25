Guns N’ Roses será o primeiro grande show internacional em Fortaleza em quase 10 anos

Previsto para 18 de abril de 2026, o show da banda estadunidense de hard rock Guns N’ Roses quebrará um hiato de quase dez anos sem shows internacionais de grande porte – ou seja, com público acima de 10 mil pessoas – em Fortaleza. Por aqui, a última apresentação dessa dimensão foi do grupo alemão Scorpions, em setembro de 2016, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

O show foi anunciado na manhã desta segunda-feira (24) e deve ter a pré-venda iniciada no começo da semana que vem. A diretora artística da Arte Produções, Lúcia Perazo, afirmou ao Verso que a pré-venda com condições especiais e a venda geral de ingressos devem ocorrer no mesmo dia, em horários diferentes. Os valores e setores ainda não foram divulgados.

O evento será realizado na Arena Castelão, a partir de uma parceria da Arte Produções com a Multi Entretenimento e a Mercury Concerts, produtora responsável pelos shows do Guns no Brasil. A expectativa de público é de 50 mil pessoas.

A primeira passagem do Guns N’ Roses por Fortaleza foi em abril de 2014, no Centro de Eventos do Ceará. O show, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, foi um dos últimos de grande porte da “era de ouro” dos shows internacionais no Ceará, que ocorreu entre o fim dos anos 2000 e a primeira metade dos anos 2010.

Só entre 2012 e 2016, por exemplo, a cidade recebeu nomes como Jennifer Lopez, Paul McCartney, Beyoncé, Elton John e Iron Maiden. A maioria dos eventos de grande porte foi realizada na Arena Castelão — que nos últimos anos deixou de realizar shows no gramado, abrindo uma exceção apenas para a turnê "Caetano e Bethânia", em 2024.

Legenda: Beyoncé fez show histórico na Arena Castelão em 2013. Foto: JL Rosa/Arquivo Diário do Nordeste.

Desde a passagem do Scorpions pelo CFO, no entanto, poucos artistas internacionais incluíram Fortaleza na rota dos grandes shows, situação que se repetiu com as outras duas capitais do Nordeste que costumam receber eventos maiores, Salvador (BA) e Recife (PE), mas em menor escala.

Recentemente, apenas duas grandes turnês que passaram por Fortaleza tiveram público acima de 10 mil pessoas, ambas nacionais: o show Caetano e Bethânia, em novembro do ano passado, e os dois shows da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, realizados no CFO nos últimos dias 15 e 16.

Popularidade da banda e público influenciaram escolha do Guns

Legenda: Banda se apresentou em Florianópolis no dia 21 de outubro deste ano e volta ao Brasil em abril de 2026. Foto: Divulgação/Guns N' Roses.

Segundo Lúcia Perazo, a negociação para trazer o Guns N’ Roses para Fortaleza novamente levou bastante tempo, como costuma ocorrer com shows de grande porte. “Quando a gente soube dessa possibilidade, a gente correu atrás de apresentar nossa cidade, porque movimenta o setor de diversas maneiras”, destacou.

Para comprovar a viabilidade do evento, a produtora apresentou dados referentes às passagens de artistas internacionais pelo Castelão – especificamente os números dos shows de Paul McCartney, Beyoncé e Elton John, todos realizados em um período de menos de um ano, entre março de 2013 e fevereiro de 2014. O sucesso do show do Iron Maiden no Castelão, que reuniu 35 mil fãs em maio de 2016, também foi apresentado.

Perazo contou que a decisão de apostar no Guns N' Roses foi estratégica: levou em conta a extensa trajetória do grupo, que formou gerações de fãs desde os anos 80, e, consequentemente, a faixa etária dos fãs, que engloba diferentes idades, além da popularidade da banda.

“Não só os roqueiros conhecem o som do Guns N’ Roses. Como eles têm hits bem populares, a gente consegue chegar em diversos públicos. Obviamente que essa galera do rock está mais conectada, mas a gente consegue chegar também naquela galera que curte o som, a música, a qualidade”, destacou Lúcia.

“Embora tenha mudado um pouco a nossa forma de ouvir música, essas bandas que carregam uma história nas suas músicas acabam trazendo um pouco dessa tradição. Então, acho que essa chegada do Guns foi muito assertiva”, completou.

Produtora vislumbra retorno a mapa de shows internacionais

Legenda: Iron Maiden fez um show para cerca de 35 mil pessoas no Castelão em 2016. Foto: Arte Produções/Divulgação

A Arte Produções também foi a responsável por realizar, por aqui, shows de Beyoncé e Iron Maiden, passando por diversas outras apresentações de artistas estrangeiros. Lúcia Perazo ainda afirmou que, apesar do longo hiato, a produtora nunca deixou de ter interesse em trazer shows internacionais para a capital cearense, mas que, nos últimos anos, se dedicou mais fortemente a parcerias com artistas e festivais nacionais.

Os principais impeditivos para trazer artistas de outros países, destaca, foram questões logísticas, financeiras e de agenda dos artistas. Não exclusivos da capital cearense, esses problemas já vinham impactado o mercado nordestino de shows antes da pandemia e se intensificaram nos primeiros anos da retomada dos eventos pós-pandemia, devido ao boom de grandes turnês e festivais e outras mudanças no mercado.

“A gente vem tentando viabilizar essa logística, todos os itens que influenciam para trazer um show desse porte para a nossa cidade e nosso estado”, explicou Lúcia. “E com certeza a gente tem interesse em manter uma programação [de shows internacionais] ativa, porque nosso estado precisa e o público pede também”, completou.

A diretora destacou a movimentação que um show internacional como esse deve trazer para a Capital. Segundo ela, mais de 500 pessoas são empregadas em apresentações dessa magnitude, além da alta demanda no setor hoteleiro e de serviços.

Segundo Lúcia, no caso da World Tour do Guns N’ Roses, muitos turistas devem vir a Fortaleza para curtir o show e esticar a estadia até o feriado de Tiradentes, que será na terça-feira após a apresentação.

Questionada sobre a intenção de incluir outros shows internacionais na agenda fortalezense, Lúcia destacou que a Arte Produções não tem um planejamento fixo de atrações internacionais para os próximos meses, porque a viabilidade depende das turnês programadas na América Latina e de possíveis lançamentos. No entanto, afirmou que existe um interesse “de colocar Fortaleza de volta no mapa dos principais shows internacionais do Brasil”.

“Fortaleza já está inserida nesse lugar de grandes projetos e grandes festivais. Acho que a gente já conseguiu inserir Fortaleza nesse lugar, embora todas as produtoras e todo o mercado brasileiro tenham sofrido nesse período pós-pandêmico”, pontuou.

“É um momento de novos desafios, para a gente trazer novas turnês, novas experiências, conectar o público com o que a gente faz de melhor, que é trazer a arte, a cultura”, completou.

