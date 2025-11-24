Após 1 ano, Fuzuê Club fecha e dá lugar ao retorno do Gandaia Club ao Dragão do Mar
Casa de shows recebeu diversas festas da música eletrônica em Fortaleza.
O Fuzuê Club, casa de shows que funcionava no Dragão do Mar, em Fortaleza, encerrará suas atividades no dia 27 de dezembro, após pouco mais de uma ano de funcionamento. O local tinha festas de todos os gêneros musicais, mas abrigou especialmente coletivos da cena clubber (música eletrônica). No mesmo prédio, voltará a funcionar o Gandaia Club, que saiu de cena em maio de 2024.
Veja também
Até o fim de dezembro, o Fuzuê segue em programação normal, com festas marcadas os fins de semana. "O fim também é um recomeço e tudo o que construímos juntos continuará ecoando nas memórias, nas pistas e nos corações de quem fez parte dessa história", diz nota publicada em 3 de novembro.
O fechamento foi anunciado semanas antes de o jovem de 20 anos passar mal dentro da boate e falecer, nesse último fim de semana. O Fuzuê, inclusive, divulgou comunicado lamentando o falecimento e informando que os brigadistas e a equipe agiram de imediato ao perceber a situação.
O estabelecimento afirmou estar “consternado” e reforçou que segue rigorosamente procedimentos de segurança e revista pessoal na entrada, com proibição de entrada e consumo de substâncias ilícitas.
Veja também
Gandaia de volta
Após fechar as portas e focar em produção de festas em São Paulo, o Gandaia Club anunciou retorno a Fortaleza para uma temporada de três anos (2026-2029). Os detalhes serão divulgados no dia 20 de dezembro, em uma edição da "Fica, Vai ter Pop!" justamente no Fuzuê Club.
"Na segunda temporada a Gandaia terá uma programação em parceria com alguns dos maiores selos de festas pop do Brasil, reforçando sua força e diversidade no cenário pop nacional", anunciou o estabelecimento.
Estarão de volta festas como “Fica, Vai Ter Pop!”, “Fica, Vai Ter Funk!”, “Amem”, “Superafim”, “Queens of Pop”, “PopStalgia” e as noites especiais dedicadas às divas do pop como Beyoncé, Britney Spears, Lady Gaga, Taylor Swift e Ariana Grande.