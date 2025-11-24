Gilberto Gil presta homenagem a Jimmy Cliff nas redes sociais: 'Obrigado por tanto'

Gilberto Gil publicou uma homenagem a Jimmy Cliff em suas redes sociais, nesta segunda-feira (24), após saber da morte do amigo. "Obrigado por tanto", escreveu o brasileiro. A lenda do reggae morreu aos 81 anos, após uma convulsão seguida de uma pneumonia.

Na postagem, Gil lembrou que ele e Jimmy saíram em turnê por cinco capitais brasileiras em 1980: Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Além disso, na mensagem publicada ao jamaicano, o compositor de "Grão" afirmou ainda que Jimmy influenciou e seguirá influenciando sua música e compartilhou com os seguidores um vídeo dos dois tocando no palco.

Carreira na música

Jimmy Cliff foi um dos principais responsáveis por tornar o reggae mundialmente popular. Seu nome ganhou projeção mundial na década de 1970, quando protagonizou o filme "The Harder They Come" — obra que foi decisiva para apresentar o gênero musical a novos públicos fora da Jamaica.

Na carreira do compositor também há colaborações com artistas de renome, turnês internacionais e a entrada no Rock and Roll Hall of Fame, em 2009.