Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos

O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff morreu aos 81 anos, anunciou a família nesta segunda-feira (24). Segundo a esposa, Latifa, o músico faleceu em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia.

"É com profunda tristeza que compartilho que o meu marido, Jimmy Cliff, faleceu", iniciou a companheira no comunicado.

"Agradeço a família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um", continuou.

Latifa ainda destacou a gratidão à equipe medica de Cliff e pediu privacidade durante ao momento de luto. Além da esposa, ele deixa os filhos Lilty e Aken.

Jimmy, meu querido, descanse em paz. Cuidarei de cumprir todos os seus desejos. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento." Latifa Esposa de Jimmy Cliff

Quem foi Jimmy Cliff, ícone que levou o reggae ao mundo

O artista foi um dos principais responsáveis por tornar a música jamaicana, em especial o reggae, mundialmente popular.

Atuando desde o início da década de 1960, seu nome ganhou projeção mundial ao protagonizar o filme "The Harder They Come" (1972), obra que se tornou cult e foi decisiva para apresentar o reggae a novos públicos fora da Jamaica.

Nascido como James Chambers, em 1948, Cliff iniciou a carreira muito jovem, aos 14 anos, e rapidamente se destacou nos gêneros musicais ska e no reggae, representando a Jamaica na Feira Mundial de 1964.

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, consolidou a trajetória com álbuns de grande sucesso, colaborando com artistas de renome e conquistando um Grammy de Melhor Gravação de Reggae com o álbum "Cliff Hanger" (1985).

A influência do artista atravessou gerações, rendendo parcerias, turnês internacionais e a entrada no Rock and Roll Hall of Fame, em 2009.

Mesmo com o ritmo de lançamentos reduzido nos últimos anos, Cliff seguiu ativo, produzindo novos trabalhos e mantendo seu legado vivo como uma das vozes mais potentes e reconhecidas da história do reggae.