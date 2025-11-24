Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos
Artista foi um dos principais nomes a popularizar a música jamaicana.
O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff morreu aos 81 anos, anunciou a família nesta segunda-feira (24). Segundo a esposa, Latifa, o músico faleceu em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia.
"É com profunda tristeza que compartilho que o meu marido, Jimmy Cliff, faleceu", iniciou a companheira no comunicado.
"Agradeço a família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um", continuou.
Latifa ainda destacou a gratidão à equipe medica de Cliff e pediu privacidade durante ao momento de luto. Além da esposa, ele deixa os filhos Lilty e Aken.
Jimmy, meu querido, descanse em paz. Cuidarei de cumprir todos os seus desejos. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento."
Quem foi Jimmy Cliff, ícone que levou o reggae ao mundo
O artista foi um dos principais responsáveis por tornar a música jamaicana, em especial o reggae, mundialmente popular.
Atuando desde o início da década de 1960, seu nome ganhou projeção mundial ao protagonizar o filme "The Harder They Come" (1972), obra que se tornou cult e foi decisiva para apresentar o reggae a novos públicos fora da Jamaica.
Nascido como James Chambers, em 1948, Cliff iniciou a carreira muito jovem, aos 14 anos, e rapidamente se destacou nos gêneros musicais ska e no reggae, representando a Jamaica na Feira Mundial de 1964.
Ao longo das décadas de 1970 e 1980, consolidou a trajetória com álbuns de grande sucesso, colaborando com artistas de renome e conquistando um Grammy de Melhor Gravação de Reggae com o álbum "Cliff Hanger" (1985).
A influência do artista atravessou gerações, rendendo parcerias, turnês internacionais e a entrada no Rock and Roll Hall of Fame, em 2009.
Mesmo com o ritmo de lançamentos reduzido nos últimos anos, Cliff seguiu ativo, produzindo novos trabalhos e mantendo seu legado vivo como uma das vozes mais potentes e reconhecidas da história do reggae.