Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Artista foi um dos principais nomes a popularizar a música jamaicana.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Verso
Imagem do lendário músico Jimmy Cliff sorrindo e fazendo o sinal de paz com as duas mãos, usando um boné e jaqueta de couro preta.
Legenda: Mesmo com o ritmo de lançamentos reduzido nos últimos anos, Cliff seguiu ativo, produzindo novos trabalhos.
Foto: CINDY ORD/GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP.

O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff morreu aos 81 anos, anunciou a família nesta segunda-feira (24). Segundo a esposa, Latifa, o músico faleceu em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia.  

"É com profunda tristeza que compartilho que o meu marido, Jimmy Cliff, faleceu", iniciou a companheira no comunicado.

"Agradeço a família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um", continuou. 

Latifa ainda destacou a gratidão à equipe medica de Cliff e pediu privacidade durante ao momento de luto. Além da esposa, ele deixa os filhos Lilty e Aken. 

Jimmy, meu querido, descanse em paz. Cuidarei de cumprir todos os seus desejos. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento." 
Latifa
Esposa de Jimmy Cliff

Quem foi Jimmy Cliff, ícone que levou o reggae ao mundo

O artista foi um dos principais responsáveis por tornar a música jamaicana, em especial o reggae, mundialmente popular. 

Atuando desde o início da década de 1960, seu nome ganhou projeção mundial ao protagonizar o filme "The Harder They Come" (1972), obra que se tornou cult e foi decisiva para apresentar o reggae a novos públicos fora da Jamaica.

Nascido como James Chambers, em 1948, Cliff iniciou a carreira muito jovem, aos 14 anos, e rapidamente se destacou nos gêneros musicais ska e no reggae, representando a Jamaica na Feira Mundial de 1964. 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, consolidou a trajetória com álbuns de grande sucesso, colaborando com artistas de renome e conquistando um Grammy de Melhor Gravação de Reggae com o álbum "Cliff Hanger" (1985). 

A influência do artista atravessou gerações, rendendo parcerias, turnês internacionais e a entrada no Rock and Roll Hall of Fame, em 2009.

Mesmo com o ritmo de lançamentos reduzido nos últimos anos, Cliff seguiu ativo, produzindo novos trabalhos e mantendo seu legado vivo como uma das vozes mais potentes e reconhecidas da história do reggae.

Assuntos Relacionados
Pessoas em torno de uma mesa branca, fazendo artesanato com carretéis de linha coloridos e fios, como parte de uma atividade cultural em um equipamento de arte.
Verso

Espaços do Centro oferecem arte na hora do almoço para atrair trabalhadores

De oficinas a espetáculos, equipamentos realizam programações em horário alternativo buscando expandir oferta cultural.

João Gabriel Tréz
Há 57 minutos
Imagem do lendário músico Jimmy Cliff sorrindo e fazendo o sinal de paz com as duas mãos, usando um boné e jaqueta de couro preta.
Verso

Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Artista foi um dos principais nomes a popularizar a música jamaicana.

Carol Melo
Há 1 hora
Artista visual e educadora, Rosana Paulino é um dos principais nomes da arte contemporânea brasileira.
Verso

Rosana Paulino analisa questões raciais nas artes visuais: ‘O Brasil é um país que não se enxerga’

Referência na arte contemporânea, a artista e educadora paulista tem obra exposta na Pinacoteca do Ceará e outras espalhadas pelo mundo.

Ana Beatriz Caldas
23 de Novembro de 2025
Ornella Vanoni era uma mulher idosa de cabelo loiro. Na foto, ela está sorrindo e usa óculos escuros.
Verso

Morre a cantora italiana Ornella Vanoni, aos 91 anos

A artista é conhecida no Brasil por suas parcerias com Vinicius de Moraes.

Redação
22 de Novembro de 2025
Montagem de fotos com os cantores Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha, que se apresentam no Festival Elos.
Verso

Festival Elos terá shows de Iza, Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; veja line-up

Além de artistas nacionais, evento em Fortaleza terá nomes do cenário local em diferentes palcos.

Redação
21 de Novembro de 2025
Um adulto e uma criança observam atentamente uma maquete de ferrovia detalhada com casas e paisagens, com foco nas miniaturas e trilhos.
Verso

Museus são opção para crianças nas férias em Fortaleza e Região Metropolitana

Espaços culturais promovem programações voltadas ao público infantil e unem arte, natureza e conhecimento.

João Gabriel Tréz
21 de Novembro de 2025
Imagem de capa do livro Um milhão de ruas para matéria sobre Crônicas urbanas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre formas de habitar as cidades.
Verso

Crônicas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre modos de habitar as cidades

Dedicando um olhar às miudezas, a obra "Um milhão de ruas" convoca os leitores a descobrirem a matéria do cotidiano.

Beatriz Rabelo
20 de Novembro de 2025
Uma mesa com toalha xadrez preta e branca está decorada para uma ocasião especial, com um centro de mesa que combina folhagens verdes, pinhas douradas e bolas decorativas douradas. Pequenas fotos pessoais e porta-retratos dourados em formato oval, alguns com a palavra
Ana Karenyna

Decoração de Natal 2025 traz tendência de laços, maxi bolas e xadrez

Veja dicas de como criar uma decoração afetiva para a sua casa.

Ana Karenyna
20 de Novembro de 2025
Pérola de Oyá é baiana de acarajé, produtora cultural e idealizadora do Ajeum de Oyá.
Verso

Baiana de acarajé lidera espaço cultural de resgate do protagonismo negro em Fortaleza

Há mais de uma década, Pérola de Oyá se dedica a fortalecer a cultura afro-brasileira na capital cearense.

Ana Beatriz Caldas
20 de Novembro de 2025
Ciclo Carnavalesco.
Verso

Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza terá 48 blocos e apoio de R$ 16 mil para cada

Anuncio foi feito pelo prefeito Evandro e secretária Helena Barbosa.

Bergson Araujo Costa
19 de Novembro de 2025
Na imagem, uma colagem verticalmente dividida em três partes, cada uma com o retrato de uma personalidade negra brasileira, representando o Dia da Consciência Negra; esquerda (Preto e Branco): Retrato de corpo cortado de um homem negro mais velho, usando um terno escuro e um chapéu fedora. Ele está olhando ligeiramente para a frente com uma expressão séria. (Provavelmente é o jurista e abolicionista Luiz Gama ou outro líder histórico); centro (Colorido): Uma mulher negra, sorridente, com cabelo encaracolado preso e adornado com um acessório prateado. Ela usa maquiagem marcante e uma peça de roupa roxa. Um grande relógio de pulso dourado está visível em seu braço direito. (Provavelmente é a cantora e rapper Drik Barbosa); direita (Colorido): Retrato de um jovem homem negro, sorrindo e cantando em um microfone. Ele usa um boné verde e um agasalho branco com um logotipo
Verso

Roteiro para celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza

Maior parte da programação é gratuita e acontece nesta quinta-feira (20).

Diego Barbosa
19 de Novembro de 2025
Mulher idosa com cabelos grisalhos, óculos e vestindo preto, vista de costas e de perfil, em uma parada da diversidade. Ela segura uma grande bandeira do orgulho arco-íris (LGBT) que flutua no fundo. Ao seu redor, há uma multidão de pessoas borradas, em um ambiente exterior com árvores.
Silvero Pereira

Construir uma vila de amigos e envelhecer com afeto

Diante da solidão da população LGBTQIA+ idosa, precisamos de estratégias de coletividade.

Silvero Pereira
19 de Novembro de 2025
Na imagem, colagem surrealista com temática de Cristianismo/Pop. Em primeiro plano, uma mulher com cabelos loiros e franja, usando um vestido preto tomara que caia, está sentada com as mãos em posição de oração e a boca aberta. À sua esquerda, uma mulher vestida como uma freira apertada e envolta em um tecido branco está sentada, com os olhos fechados. Ao seu lado, um homem branco sorridente está vestido como um padre com uma casula branca bordada. Ao fundo, uma freira de aparência sombria e vestida de preto (como o personagem
Verso

Por que o cristianismo está cada vez mais pop, de produtos culturais a influenciadores

'Café com Deus Pai', Rosalía e um surf generoso em estética e preceitos da fé atraem multidões.

Diego Barbosa
19 de Novembro de 2025
Músico sentado com violão, microfone e sapatos vermelhos, apresentando-se ao vivo sob um foco de luz que projeta sua sombra azul na parede.
Verso

Velório de Jards Macalé ocorre nesta terça-feira (18) no RJ

O compositor e cantor faleceu em decorrência de um enfisema pulmonar.

Redação
18 de Novembro de 2025
Foto oficial de luto do cantor Jards Macalé
Verso

Conheça as canções essenciais de Jards Macalé, como ‘Vapor Barato’

Músico, ícone da contracultura brasileira, morreu nesta segunda-feira (17), no Rio, aos 82 anos.

Redação
17 de Novembro de 2025
Tom Cruise segurando o Oscar Honorário
Verso

Tom Cruise recebe o primeiro Oscar da carreira com prêmio honorário

Ator é homenageado pelo conjunto da obra e por sua defesa da indústria cinematográfica.

Redação
17 de Novembro de 2025
Jards era um homem negro, idoso e calvo. Na foto, ele está de camisa preta e usa óculos escuros redondos na cor marrom.
Verso

Morre o cantor e compositor Jards Macalé aos 82 anos

A informação do falecimento foi compartilhada nas redes sociais do artista.

Redação
17 de Novembro de 2025
Foto do ator Wagner Moura de terno.
Verso

Perfil do Oscar publica foto de Wagner Moura e fãs especulam indicação

O ator brasileiro pode ser nomeado por papel no filme 'O Agente Secreto'.

Redação
17 de Novembro de 2025
Colagem de fotos antigas e recortes de jornais que documentam a história do Santa Filomena em Fortaleza, com manchetes sobre habitação e imagens de construção e vida comunitária.
Verso

Como a arte e a memória podem ajudar um bairro a nascer em Fortaleza

João Gabriel Tréz
17 de Novembro de 2025
Fotografia de um seminário sobre acessibilidade em cinema. Duas mulheres estão em frente a uma tela que exibe o título
João Gabriel Tréz

Pesquisadora cearense propõe criar 'direção de acessibilidade' no cinema

Nova função se baseia no entendimento de que tornar uma obra acessível deve começar desde a pré-produção.

João Gabriel Tréz
16 de Novembro de 2025