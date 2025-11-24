Jovem morre após passar mal em casa de shows em Fortaleza

A Polícia Civil investiga a morte de Paulo Victor Maciel Amora Fernandes, de 20 anos, ocorrida na madrugada de domingo (23), em uma casa de shows no Centro de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o jovem passou mal no interior do estabelecimento e não resistiu.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram informações iniciais que irão subsidiar a investigação.

Paulo Victor era estudante de Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e morava no bairro Jardim Guanabara. A causa da morte só será confirmada após a emissão do laudo pericial. O caso está a cargo da Delegacia do 34º Distrito Policial.

Casa de shows afirma ter prestado socorro imediato

A direção da Fuzuê Club, onde o jovem estava, divulgou nota lamentando o ocorrido e manifestando solidariedade aos familiares e amigos.

O estabelecimento afirmou estar “consternado” e reforçou que segue rigorosamente procedimentos de segurança e revista pessoal na entrada, com proibição de entrada e consumo de substâncias ilícitas.

Segundo a nota, Paulo Victor apresentou sinais de mal súbito durante a permanência na casa, sendo atendido de imediato por brigadistas e seguranças do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela equipe do estabelecimento, que relata que o socorro chegou rapidamente.

A Fuzuê Club informou ainda que está colaborando integralmente com as autoridades, disponibilizando imagens e documentos que auxiliem na elucidação dos fatos.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e familiares do jovem postaram imagens e textos lamentando a partida de Paulo Vitor.

A Associação Atlética Acadêmica de Serviço Social, formados por alunos da Uece, publicaram uma série de fotos de Paulo Victor durante o curso.

O velório do jovem foi iniciado na tarde de domingo (23), no bairro Parangaba. A missa e o sepultamento do jovem foram realizados na manhã desta segunda-feira (24).

Veja nota completa de casa de shows:

Veja nota da Associação Atlética Acadêmica de Serviço Social:



