Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jovem morre após passar mal em casa de shows em Fortaleza

Investigação está a cargo da Delegacia do 34º Distrito Policial.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Segurança
Fotos do jovem Paulo Victor. Uma delas, olhando para câmera e outra posada na praia.
Legenda: Paulo Victor ainda recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A Polícia Civil investiga a morte de Paulo Victor Maciel Amora Fernandes, de 20 anos, ocorrida na madrugada de domingo (23), em uma casa de shows no Centro de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o jovem passou mal no interior do estabelecimento e não resistiu.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram informações iniciais que irão subsidiar a investigação.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

teaser image
Segurança

PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

Paulo Victor era estudante de Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e morava no bairro Jardim Guanabara. A causa da morte só será confirmada após a emissão do laudo pericial. O caso está a cargo da Delegacia do 34º Distrito Policial.

Casa de shows afirma ter prestado socorro imediato

A direção da Fuzuê Club, onde o jovem estava, divulgou nota lamentando o ocorrido e manifestando solidariedade aos familiares e amigos.

O estabelecimento afirmou estar “consternado” e reforçou que segue rigorosamente procedimentos de segurança e revista pessoal na entrada, com proibição de entrada e consumo de substâncias ilícitas.

Segundo a nota, Paulo Victor apresentou sinais de mal súbito durante a permanência na casa, sendo atendido de imediato por brigadistas e seguranças do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela equipe do estabelecimento, que relata que o socorro chegou rapidamente.

A Fuzuê Club informou ainda que está colaborando integralmente com as autoridades, disponibilizando imagens e documentos que auxiliem na elucidação dos fatos.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e familiares do jovem postaram imagens e textos lamentando a partida de Paulo Vitor. 

A Associação Atlética Acadêmica de Serviço Social, formados por alunos da Uece, publicaram uma série de fotos de Paulo Victor durante o curso. 

O velório do jovem foi iniciado na tarde de domingo (23), no bairro Parangaba. A missa e o sepultamento do jovem foram realizados na manhã desta segunda-feira (24).

Veja nota completa de casa de shows:

Veja nota da Associação Atlética Acadêmica de Serviço Social:


 

Assuntos Relacionados
foto da fachada do forum na cidade do crato, ceara.
Segurança

'Vai acabar levando bala': ex-policial deve ir a júri por matar empresário no CE

Ainda enquanto policial, o agente teria transportado o executor do crime e monitorado a vítima.

Emanoela Campelo de Melo
Há 31 minutos
Fotos do jovem Paulo Victor. Uma delas, olhando para câmera e outra posada na praia.
Segurança

Jovem morre após passar mal em casa de shows em Fortaleza

Investigação está a cargo da Delegacia do 34º Distrito Policial.

João Lima Neto
Há 51 minutos
A imagem mostra a fachada, em cor verde, do Presídio Estadual de Segurança Máxima do Ceará, localizado em Aquiraz.
Segurança

O que se sabe sobre decisão judicial para captar conversas entre presos e advogados no CE

A medida, que visa o combate às facções criminosas, deve ser reavaliada em 180 dias.

Messias Borges e Emerson Rodrigues
24 de Novembro de 2025
Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia
Segurança

Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia

O suspeito foi detido pela própria população, que acionou a PM em seguida.

Redação
23 de Novembro de 2025
Sobre uma superfície clara, há dois itens principais: à esquerda, um pacote plástico transparente lacrado com tarja vermelha, contendo um notebook prateado da marca Lenovo, um carregador e um envelope menor com etiquetas de identificação; à direita, um caderno de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, identificado como “2º dia” e cor laranja, com instruções impressas na capa e o logotipo do INEP.
Segurança

PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão.

Matheus Facundo
23 de Novembro de 2025
Imagem mostra a fachada da Caixa Econômica Federal, em Horizonte.
Segurança

Homem vira réu por aplicar 'golpe do jacaré' em agência bancária do CE

Crime teria sido cometido com o auxílio de uma parceira não identificada pela Polícia.

Sofia Leite*
23 de Novembro de 2025
Policiais civis de costas próximo a viatura.
Segurança

Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

Outros dois suspeitos foram capturados em ação integrada das forças de segurança cearenses.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um prédio branco, com marrom, onde funciona a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, em Fortaleza.
Segurança

Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

A criança teria sido largada pelos responsáveis.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um policial civil do Ceará em ação, com balaclava e colete balístico, e uma viatura policial ao fundo.
Segurança

Suspeito de guardar armas da facção PCC é preso no Interior do Ceará

O homem já tinha passagens pela Polícia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra três corpos de vítimas de assassinatos, dentro e ao lado de um carro, em um posto de combustíveis em Juazeiro do Norte.
Segurança

Três homens são mortos a tiros em posto de combustíveis de Juazeiro do Norte

Duas vítimas tinham passagens pela Polícia, segundo a SSPDS.

Redação
22 de Novembro de 2025
ilustracao do iraniano Farhad Marvizi, acusado tambem de grupo de exterminio.
Segurança

Iraniano é absolvido em processo por fraude contra receita estadual do Ceará

O desfecho do processo ultrapassou o tempo previsto pela legislação.

Emanoela Campelo de Melo
22 de Novembro de 2025
Viatura da PCCE.
Segurança

Homem é preso suspeito de manter tios idosos em cárcere no Ceará

Idosos têm 80 e 82 anos.

Redação
21 de Novembro de 2025
Estrutura de playground infantil em ambiente interno, composta por um escorregador tubular em formato espiral nas cores azul e vermelho, conectado a uma área cercada com rede colorida. Há uma piscina de bolinhas na parte inferior, com bordas amarelas decoradas com estrelas vermelhas. A estrutura inclui plataformas para escalada e painéis azuis com aberturas circulares. O piso é de madeira e o teto possui vigas metálicas.
Segurança

Pai denuncia que filho autista foi impedido de brincar em parquinho de restaurante em Fortaleza

A família teria sido convidada se retirar do estabelecimento, segundo o relato do pai, mas o estabelecimento nega o fato.

Redação
21 de Novembro de 2025
homem e viatura em frente ao centro patativa do assare, em fortaleza.
Segurança

PMs acusados de atirar em socioeducando feito refém durante rebelião em Fortaleza são absolvidos

Decisão destaca não ter sido realizado laudo técnico na munição "a fim de atestar a origem do projétil".

Emanoela Campelo de Melo
21 de Novembro de 2025
A imagem mostra um ponto comercial, de cor predominante amarela, que foi palco de um triplo homicídio em Maranguape.
Segurança

Dupla é capturada por suspeita de participar de triplo homicídio em Maranguape

Uma mulher de 33 anos e um adolescente de 16 anos foram capturados e conduzidos à delegacia.

Messias Borges
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra duas viaturas da Polícia Militar do Ceará paradas.
Segurança

Suspeito de abuso sexual contra crianças é morto em ação policial no Ceará

O homem investiu contra a equipe policial com uma faca, segundo a Polícia Militar.

Redação
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra dois homens correndo, próximo a um helicóptero, onde há uma pessoa, em uma cena de assalto.
Segurança

Helicóptero faz pouso de emergência e passageiros são assaltados no Ceará

A Polícia recuperou itens pessoais roubados e apreendeu uma motocicleta.

Redação
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem com uma enxada, retirando areia de uma cova rasa onde está um corpo.
Segurança

Corpo é encontrado em cova rasa no Interior do Ceará

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação
20 de Novembro de 2025
Colagem mostra, à esquerda, imagem de homem flagrado se masturbando no metrô de Fortaleza em uma versão censurada, e, à direita, um veículo do metrô de Fortaleza.
Segurança

Passageiro é preso por se masturbar em frente à mulher no metrô de Fortaleza

Esse é o 3º caso de importunação sexual registrado no Ceará entre terça (18) e quarta-feira (19).

Carol Melo
20 de Novembro de 2025
Foto mostra ponto comercial e os corpos dos homens mortos a tiros em Maranguape.
Segurança

Três homens são mortos a tiros em frente a comércio, em Maranguape

O triplo homicídio foi registrado no bairro Guabiraba.

Redação
20 de Novembro de 2025