Consulado Café, em Fortaleza, é vendido e vai encerrar atividades em dezembro
Estabelecimento funcionou durante sete anos, e era também bistrô e Casa de Chás, na av. Bezerra de Menezes.
O Consulado Café, localizado na avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, foi vendido e vai encerrar suas atividades em dezembro, após sete anos de funcionamento. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (24) pelo estabelecimento ao Diário do Nordeste, após um comunicado "enigmático" sobre memória e gratidão publicado nas redes sociais do café.
No lugar, funcionará outro restaurante, do mesmo ramo de cafeterias, mas o Consulado não informou qual seria. A data de encerramento será divulgada no perfil oficial do café.
Café, bistrô e Casa de Chás
O Consulado se define como café, bistrô e Casa de Chás e infusões herbais. O espaço interno chama atenção pelos ambientes diversos e decorados. No cardápio há cafés especiais como Café com Creme de Avelã, Café Ouro Negro, Café Citrus Coffee e Shakerato (expresso batido com gelo, limão e açúcar). Os frapês também são carros-chefe da parte de bebidas.
Há também opções de comida, como pães, crepiocas, tapiocas, omeletes, sanduíches, salgados, entre outros. Nas sobremesas, tortas, bolos e doces diferentes, como o Petit Gateau de Cuscuz.