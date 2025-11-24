Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Espaços do Centro oferecem arte na hora do almoço para atrair trabalhadores

De oficinas a espetáculos, equipamentos realizam programações em horário alternativo buscando expandir oferta cultural.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 09:34)
Verso
Pessoas em torno de uma mesa branca, fazendo artesanato com carretéis de linha coloridos e fios, como parte de uma atividade cultural em um equipamento de arte.
Legenda: Na Pinacoteca do Ceará, a faixa Pouso do Trabalhador foi criada em maio e se firmou na agenda semana do museu.
Foto: Ismael Soares

Na lida diária do trabalhador, o espaço para a pausa ou o respiro pode ser mínimo, ainda mais se for de cunho cultural. A partir dessa realidade, equipamentos do Centro de Fortaleza têm buscado oferecer programações por volta do meio-dia para atender trabalhadores em horário de intervalo e pessoas do entorno.

Seja em faixas de programação pensadas especificamente para quem trabalha por perto ou na promoção de espetáculos neste horário alternativo, espaços como a Pinacoteca do Ceará, o Cineteatro São Luiz, o Teatro Carlos Câmara e o Banco do Nordeste Cultural despontam nesta oferta.

Veja também

teaser image
Verso

Museus são opção para crianças nas férias em Fortaleza e Região Metropolitana

teaser image
Verso

Festival Elos terá shows de Iza, Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; veja line-up

Pouso artístico

O Verso foi visitar uma dessas ações: o Pouso do Trabalhador, projeto criado no escopo da Pinacoteca que promove oficinas gratuitas e abertas com diferentes técnicas artísticas às quartas-feiras, de 12h30 às 13h30.

A próxima edição ocorre na quarta (26) e será uma oficina de macramê ministrada pela artesã e designer de moda Meire Nascimento. São ofertadas 15 vagas, sem necessidade de inscrição prévia e preenchidas por ordem de chegada na recepção. Em dezembro, haverá pausa por conta dos feriados de fim de ano, com retorno da ação em janeiro.

A faixa de programação foi criada em maio, em alusão ao Dia do Trabalhador, a partir de observações da equipe da Pinacoteca, como explica a coordenadora de Arte e Educação Simone Barreto. 

“É um museu dentro de um bairro que é muito comercial, tem muitos trabalhadores passando aqui. Como é que a gente poderia convidá-los a entrar e ter esse momento tanto de fruição artística nas exposições, como de ‘vou só pousar, relaxar, aprender uma coisa’?”, inicia.

Grupo de pessoas em uma mesa de artesanato, manuseando linhas coloridas que estendem no ar. A mesa tem grandes rolos de linha preta, rosa, branca e amarela. Uma mulher de cabelo castanho e óculos, com um casaco rosa, está visível à esquerda, segurando uma linha azul clara.
Legenda: Pouso do Trabalhador busca oferecer oficinas rápidas de saberes manuais a cada semana.
Foto: Ismael Soares.

O projeto, resume a também artista, é “um convite para aproximação”. “Muitos trabalhadores ficavam por aqui na hora do almoço passando, procurando um lugar para descansar ou ficar”, aponta Simone, mas “não necessariamente entravam”.

“Não sabiam, por exemplo, que é gratuito, que é um ambiente climatizado, tem água, café”, elenca a coordenadora. A partir desse potencial público, a Pinacoteca oficializou o projeto para ocorrer na hora do intervalo de almoço, propiciando contato com arte e um respiro no meio do expediente.

Público conhece no “boca a boca”

Para divulgação da primeira edição, explica Simone, houve distribuição de folders com informações no entorno e também articulação junto ao Sindicato dos Lojistas. “A gente viu a procura das pessoas e uma adesão grande também ao tipo de oficina”, segue Simone.

“A gente tem priorizado criações manuais. Todo dia você sai com alguma coisa que produziu, seja um patuá, um bordado, mas também tem uma parte das oficinas que são mais voltadas para o corpo, relaxamento, um alongamento. É uma pausa para esse corpo em um museu descansando”
Simone Barreto
coordenadora de Arte e Educação da Pinacoteca do Ceará

Pessoas deitadas em colchonetes vermelhos no chão de um espaço de Pinacoteca do Ceará, em uma atividade de relaxamento. Uma mulher, em pé, orienta o grupo próximo a uma grande janela que mostra a paisagem externa.
Legenda: No Pouso do Trabalhador, da Pinacoteca do Ceará, há espaço até para oficinas de alongamento e relaxamento corporal.
Foto: Marilia Camelo / Divulgação.

Seis meses depois, o Pouso do Trabalhador é divulgado pela comunicação institucional nas redes sociais e no “boca a boca”.

Foi assim que a bolsista e artista freelancer Amanda Lopes, 27 anos, descobriu o Pouso na última quarta (19), ocasião em que a oficina do dia foi sobre macramê, com a professora Meire Nascimento.

“Minha amiga trabalha como estagiária na Pinacoteca e a gente se encontrou na hora do almoço e ela me disse: ‘Vai ter uma oficina de macramê, você quer participar?’. Vim por causa desse contato e está sendo muito legal”, partilha.

Perfil diverso e além do público-alvo

Três pessoas em uma mesa em uma oficina de artesanato. Uma mulher com cabelo crespo e ruivo está inclinada, trabalhando com linhas. Dois homens, um à esquerda e outro à direita, também participam do trabalho manual. Ao fundo, um móvel preto e vazio com espaços vazados.
Legenda: A bolsista e artista Amanda Lopes soube da oficina durante o almoço com uma amiga e decidiu participar da atividade.
Foto: Ismael Soares.

Amanda está atualmente trabalhando como bolsista do Mutuá, um programa de mentoria em design promovido pela Kuya - Centro de Design do Ceará, que fica na Praça da Estação como a Pinacoteca.

Como observa Simone, a presença dela reflete parte do perfil de participantes das 22 edições do Pouso realizadas desde maio.

235
pessoas já participaram das oficinas do Pouso do Trabalhador

“São pessoas que trabalham por aqui, tanto no próprio Complexo (Cultural Estação das Artes) quanto pelo entorno. Lembrei de algumas meninas estudantes de cursinho que vêm de farda. Não necessariamente era o público, mas para pré-universitários é legal fazer essa pausa”, considera a coordenadora.

Há, ainda, o “público que fala ‘nessa hora eu posso’, e então vem”. “Não são trabalhadores aqui do entorno, mas vem só para fazer a oficina”, acrescenta Simone. É o caso da estudante Ihorrany Macedo, de 20 anos, que conheceu a faixa pelo Instagram da Pinacoteca.

Mulher jovem de cabelo castanho encaracolado e blusa clara sentada em uma mesa, sorrindo, enquanto trabalha com linhas coloridas em uma atividade de artesanato. Na frente dela, há um grande rolo de linha escura e outros materiais. Um homem de camisa vermelha é parcialmente visível à esquerda.
Legenda: Além do público-alvo de trabalhadores do entorno, oficinas também atraem pessoas interessas nas oficinas, como é o caso da estudante Ihorrany Macedo.
Foto: Ismael Soares.

Estudante do 3º semestre de artes visuais do IFCE, ela aproveitou o horário de almoço para participar da oficina. “Sempre acompanho as coisas que acontecem nos museus de Fortaleza porque gosto muito de estar sempre ampliando minha visão sobre a arte”, explica.

“Eu já tinha visto (sobre o Pouso do Trabalhador) e hoje consegui vir. Outra vez eu vim, mas não deu tempo, cheguei atrasada e perdi as vagas”, contextualiza. 

Vale reforçar: as vagas das oficinas abrem uma hora antes do início da atividade e são ocupadas por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição ou conhecimentos prévios.

Pausa que faz diferença

O resultado após a primeira experiência, na oficina de macramê, foi aprovado por Ihorrany. “É como se a gente parasse um pouquinho o dia. Volta mais tranquilo, mais livre, a mente mais aberta”, resume.

Amanda ecoa: “É muito terapêutico e auxilia também no foco, no desenvolvimento da concentração. Também é uma atividade social, a gente tem contato com várias pessoas diferentes. Recebi ajuda de pessoas desconhecidas, fortalecendo o senso de comunidade”.

Quatro pessoas em uma mesa de artesanato, manuseando linhas coloridas. A mulher de cabelo crespo ruivo e óculos e o homem de camisa vermelha estão de pé, curvados sobre o trabalho. Um homem de óculos e uma mulher de cabelo cacheado estão sentados, concentrados na atividade manual. Há um rolo grande de linha escura na mesa.
Legenda: Amanda (de pé, de óculos) e Ihorrany (sentada, à direita) ressaltam pontos positivos da atividade como a pausa no dia e a sociabilidade.

Para Meire, a experiência nesse modelo em horário alternativo tem sido inédita. A professora e artista ministrou oficinas de macramê nos dias 12 e 19 de novembro e também será responsável pela próxima, no dia 26.

“Tem me surpreendido muito tanto a quantidade de gente que vem, quanto a diversidade de pessoas. Tem gente que já sabe macramê, tem quem não sabe nada e consegue desenrolar alguma coisa, a galera aprende e já leva uma coisa para ir usando”, analisa.

Mulher de cabelo crespo curto com mechas grisalhas frontais sorri e olha diretamente para a câmera. Ela usa uma blusa com estampa colorida de paisagens e tem tatuagens. O fundo está desfocado, mostrando um ambiente interno.
Legenda: Oficinas de macramê no Pouso do Trabalhador tiveram a artesã e designer de moda Meire Nascimento como professora.
Foto: Ismael Soares.

“Percebo que o pessoal vem com disposição de aprender e fazer uma coisa diferente naquela horinha do almoço Com essa intenção de realmente ter esse pouso, um descansinho de uma hora que espero que faça a diferença no dia”, confia a professora.

As impressões das alunas e da professora são reforçadas pela coordenadora de Arte e Educação da Pinacoteca. 

“É uma quebra desse formato de trabalho onde você passa a manhã inteira vendo uma planilha ou atendendo clientes. Tem um impacto nesse cotidiano e nesse modo de trabalho de estar tão entregue às demandas, às correrias”
Simone Barreto
coordenadora de Arte e Educação da Pinacoteca do Ceará

“É um convite para, além de conhecer, entrar na Pinacoteca, saber que aqui posso criar com as minhas mãos sem estar preocupado com metas. Gera outro estado no meio do dia, do expediente. É importante trazer isso para o nosso cotidiano de trabalho”, sustenta Simone.

Pinacoteca do Ceará - Pouso do Trabalhador

  • Quando: às quartas, de 12h30 às 13h30; próxima edição no dia 26, com oficina de macramê
  • Onde: rua 24 de maio, Praça da Estação, s/n, Centro
  • Entrada gratuita, com capacidade máxima de 15 pessoas e vagas preenchidas por ordem de chegada
  • Mais informações: no site ou no Instagram @pinacotecadoceara 

Teatro ao meio-dia

Além da Pinacoteca, outros espaços culturais que ficam no Centro também contam com agendas no horário de almoço.

Recentemente reinaugurado, o Teatro Carlos Câmara conta com uma faixa semanal que promove apresentações gratuitas sempre ao meio-dia das quintas-feiras, na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita.

Três pessoas em um palco escuro de um teatro, iluminados por focos de luz azul e branca. Um artista ao centro canta tocando um violão, usando um chapéu. À esquerda, uma mulher faz intepretação de Libas, e à direita, um homem sentado faz a percussão.
Legenda: No Teatro Carlos Câmara, ao meio-dia das quintas-feiras, espetáculos são apresentados gratuitamente ao público, como "As caras do Cabra", com Gil Soares.
Foto: Micaela Menezes / Divulgação.

A programação, explica a diretora Vanéssia Gomes, é “voltada para as pessoas que vivenciam o Centro de Fortaleza, sejam turistas, trabalhadores, moradores e frequentadores”. 

O programa foi criado, segundo a gestora, pelo “desejo de aproximar ainda mais o Teatro Carlos Câmara de seu território imediato”. 

“O horário foi pensado para dialogar diretamente com a rotina dos trabalhadores do entorno, que muitas vezes não conseguem acessar atividades culturais nos turnos tradicionais”, considera. 

Vanéssia destaca, ainda, a abertura de “janela de respiro, fruição e encontro em meio ao cotidiano” e o reforço da relação do teatro com a vizinhança.

Teatro Carlos Câmara

  • Quando: às quintas, a partir de 12 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, 472, Centro
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: no Instagram @teatrocarloscamara_

Arte na praça

Faixa já estabelecida na programação do Cineteatro São Luiz, o Curta São Luiz promove apresentações gratuitas de diferentes linguagens artísticas sempre às 12h30 — tanto na área externa, em diálogo com a Praça do Ferreira, quanto na área do hall de entrada do equipamento.

A proposta é se aproximar do espaço urbano do Centro, tanto trabalhadores quanto visitantes e moradores. Ainda que não haja um dia da semana específico ou periodicidade fechada para a realização, o programa já é marca da agenda do Cineteatro.

Um artista de palhaçaria, sorri usando suspensórios vermelhos e uma bandana vermelha, atuando para uma plateia reunida em uma área externa no centro de uma cidade. Há pessoas ao fundo, algumas caminhando e outras observando.
Legenda: Curta São Luiz é a faixa de programação do Cineteatro que promove espetáculos na hora do almoço tanto na entrada local, quanto na Praça do Ferreira; na foto, registro da apresentação de "Pedro, que horas são?", do Coletivo Paralelo.
Foto: Dazfotos / Divulgação

Na próxima quarta-feira (29), por exemplo, está marcada a apresentação do “Reisado do Garajal: Guerreiros de Jorge”, com o Grupo Garajal, na calçada do São Luiz.

A atividade é promovida com o Sesc Ceará, um parceiro constante do Cineteatro para as agendas do Curta São Luiz. A agenda da faixa de programação é sempre divulgada mensalmente pelo equipamento.

Cineteatro São Luiz

  • Quando: funcionamento varia de acordo com a programação
  • Onde: rua Major Facundo, 500, Centro
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: no site ou no Instagram @cineteatrosaoluiz

“Menu” musical

Outro espaço já reconhecido pela programação no horário do almoço é o Banco do Nordeste Cultural, próximo à Praça dos Leões.

Também com agenda mensal divulgada previamente, o centro cultural tem marcadas para o restante de novembro duas apresentações musicais.

Nesta quinta (27), às 12 horas, o grupo musical Não Insistas, Rapariga!, formado por mulheres musicistas, realiza apresentação no Palco Praça de Convivência.

No mesmo local e no mesmo horário, porém na sexta (28), é a vez do tradicional forró pé-de-serra com Claudinho & Banda

Banco do Nordeste Cultural

  • Quando: funcionamento geral de terça a sábado, de 10 às 19 horas
  • Onde: rua Conde d'Eu, 560, Centro
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: no site ou no Instagram @bancodonordestecultural

Além do Centro

Ao Verso, a Secretaria da Cultura do Ceará indicou outros espaços que promovem programações culturais em horários alternativos fora da região central. 

Segundo a Secult, o Porto Iracema das Artes, na Praia de Iracema, irá promover nas terças e quintas de dezembro uma atividade voltada à mobilidade, alongamento e consciência corporal, sempre de 12h30 às 13h30.

Veja também

teaser image
Verso

Política pública de dança mais longeva no Ceará, curso técnico da Porto Iracema completa 20 anos

teaser image
Verso

Partilha, criação e networking: programa de tutoria artística no Ceará promove trocas entre gerações

“Aula de Manutenção Técnica - Condicionamento Físico com ênfase em Técnica Moderna” será ministrada por Diego Freire na Sala Wilemara Barros, que fica na escola. A ação é aberta ao público e tem capacidade máxima para 25 pessoas, com participação por ordem de chegada.

“As aulas de manutenção tem como intuito potencializar o corpo através de exercícios de técnicas de danças modernas, pilates e danças contemporâneas de chão, diagonais e de centro”, informa. É preciso levar tapetinho próprio.

Outro espaço citado pela Secult é o Museu da Imagem e do Som do Ceará, que fica na av. Barão de Studart. Às quartas, quintas e domingos, ele fica aberto de 10 às 18 horas, e às sextas e sábados, de 13 às 20 horas. 

Veja também

teaser image
Verso

MIS Ceará tem desafio de tornar raro acervo de 150 mil itens 'cada vez mais disponível' ao público

teaser image
João Gabriel Tréz

Rosemberg Cariry celebra 50 anos de cinema como farol para o Ceará

A secretaria destaca as exposições na sala imersiva e no Casarão como opções, além da biblioteca Marly Mariano & Thomaz Farkas (que fica no próprio museu e funciona de quarta à sexta, de 13 às 18 horas) e da Galeria da Liberdade.

Esta fica no Palácio da Abolição, em frente ao MIS, e funciona às quartas e quintas, de 10 às 18 horas, e sextas e sábados, de 13 às 20 horas. No local, está em cartaz a exposição “...e se não for agora, um dia será…”.

Porto Iracema das Artes - Aula de Manutenção Técnica

  • Quando: nos dias 2, 4, 9, 11, 16 e 18 de dezembro, de 12h30 às 13h30
  • Onde: rua Dragão do Mar, 160,Praia de Iracema
  • Entrada gratuita, com capacidade máxima de 25 pessoas e mediante ordem de chegada
  • Mais informações: @portoiracemadasartes 

Museu da Imagem e do Som

  • Quando: às quartas, quintas e domingos, de 10 às 18 horas, e às sextas e sábados, de 13 às 20 horas; biblioteca Marly Mariano & Thomaz Farkas de quarta à sexta, de 13 às 18  horas; Galeria da Liberdade às quartas e quintas, de 10 às 18 horas, e sextas e sábados, de 13 às 20 horas
  • Onde: avenida Barão de Studart, 410, Meireles
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: @mis_ceara
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoas em torno de uma mesa branca, fazendo artesanato com carretéis de linha coloridos e fios, como parte de uma atividade cultural em um equipamento de arte.
Verso

Espaços do Centro oferecem arte na hora do almoço para atrair trabalhadores

De oficinas a espetáculos, equipamentos realizam programações em horário alternativo buscando expandir oferta cultural.

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Imagem do lendário músico Jimmy Cliff sorrindo e fazendo o sinal de paz com as duas mãos, usando um boné e jaqueta de couro preta.
Verso

Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Artista foi um dos principais nomes a popularizar a música jamaicana.

Carol Melo
Há 1 hora
Artista visual e educadora, Rosana Paulino é um dos principais nomes da arte contemporânea brasileira.
Verso

Rosana Paulino analisa questões raciais nas artes visuais: ‘O Brasil é um país que não se enxerga’

Referência na arte contemporânea, a artista e educadora paulista tem obra exposta na Pinacoteca do Ceará e outras espalhadas pelo mundo.

Ana Beatriz Caldas
23 de Novembro de 2025
Ornella Vanoni era uma mulher idosa de cabelo loiro. Na foto, ela está sorrindo e usa óculos escuros.
Verso

Morre a cantora italiana Ornella Vanoni, aos 91 anos

A artista é conhecida no Brasil por suas parcerias com Vinicius de Moraes.

Redação
22 de Novembro de 2025
Montagem de fotos com os cantores Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha, que se apresentam no Festival Elos.
Verso

Festival Elos terá shows de Iza, Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; veja line-up

Além de artistas nacionais, evento em Fortaleza terá nomes do cenário local em diferentes palcos.

Redação
21 de Novembro de 2025
Um adulto e uma criança observam atentamente uma maquete de ferrovia detalhada com casas e paisagens, com foco nas miniaturas e trilhos.
Verso

Museus são opção para crianças nas férias em Fortaleza e Região Metropolitana

Espaços culturais promovem programações voltadas ao público infantil e unem arte, natureza e conhecimento.

João Gabriel Tréz
21 de Novembro de 2025
Imagem de capa do livro Um milhão de ruas para matéria sobre Crônicas urbanas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre formas de habitar as cidades.
Verso

Crônicas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre modos de habitar as cidades

Dedicando um olhar às miudezas, a obra "Um milhão de ruas" convoca os leitores a descobrirem a matéria do cotidiano.

Beatriz Rabelo
20 de Novembro de 2025
Uma mesa com toalha xadrez preta e branca está decorada para uma ocasião especial, com um centro de mesa que combina folhagens verdes, pinhas douradas e bolas decorativas douradas. Pequenas fotos pessoais e porta-retratos dourados em formato oval, alguns com a palavra
Ana Karenyna

Decoração de Natal 2025 traz tendência de laços, maxi bolas e xadrez

Veja dicas de como criar uma decoração afetiva para a sua casa.

Ana Karenyna
20 de Novembro de 2025
Pérola de Oyá é baiana de acarajé, produtora cultural e idealizadora do Ajeum de Oyá.
Verso

Baiana de acarajé lidera espaço cultural de resgate do protagonismo negro em Fortaleza

Há mais de uma década, Pérola de Oyá se dedica a fortalecer a cultura afro-brasileira na capital cearense.

Ana Beatriz Caldas
20 de Novembro de 2025
Ciclo Carnavalesco.
Verso

Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza terá 48 blocos e apoio de R$ 16 mil para cada

Anuncio foi feito pelo prefeito Evandro e secretária Helena Barbosa.

Bergson Araujo Costa
19 de Novembro de 2025
Na imagem, uma colagem verticalmente dividida em três partes, cada uma com o retrato de uma personalidade negra brasileira, representando o Dia da Consciência Negra; esquerda (Preto e Branco): Retrato de corpo cortado de um homem negro mais velho, usando um terno escuro e um chapéu fedora. Ele está olhando ligeiramente para a frente com uma expressão séria. (Provavelmente é o jurista e abolicionista Luiz Gama ou outro líder histórico); centro (Colorido): Uma mulher negra, sorridente, com cabelo encaracolado preso e adornado com um acessório prateado. Ela usa maquiagem marcante e uma peça de roupa roxa. Um grande relógio de pulso dourado está visível em seu braço direito. (Provavelmente é a cantora e rapper Drik Barbosa); direita (Colorido): Retrato de um jovem homem negro, sorrindo e cantando em um microfone. Ele usa um boné verde e um agasalho branco com um logotipo
Verso

Roteiro para celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza

Maior parte da programação é gratuita e acontece nesta quinta-feira (20).

Diego Barbosa
19 de Novembro de 2025
Mulher idosa com cabelos grisalhos, óculos e vestindo preto, vista de costas e de perfil, em uma parada da diversidade. Ela segura uma grande bandeira do orgulho arco-íris (LGBT) que flutua no fundo. Ao seu redor, há uma multidão de pessoas borradas, em um ambiente exterior com árvores.
Silvero Pereira

Construir uma vila de amigos e envelhecer com afeto

Diante da solidão da população LGBTQIA+ idosa, precisamos de estratégias de coletividade.

Silvero Pereira
19 de Novembro de 2025
Na imagem, colagem surrealista com temática de Cristianismo/Pop. Em primeiro plano, uma mulher com cabelos loiros e franja, usando um vestido preto tomara que caia, está sentada com as mãos em posição de oração e a boca aberta. À sua esquerda, uma mulher vestida como uma freira apertada e envolta em um tecido branco está sentada, com os olhos fechados. Ao seu lado, um homem branco sorridente está vestido como um padre com uma casula branca bordada. Ao fundo, uma freira de aparência sombria e vestida de preto (como o personagem
Verso

Por que o cristianismo está cada vez mais pop, de produtos culturais a influenciadores

'Café com Deus Pai', Rosalía e um surf generoso em estética e preceitos da fé atraem multidões.

Diego Barbosa
19 de Novembro de 2025
Músico sentado com violão, microfone e sapatos vermelhos, apresentando-se ao vivo sob um foco de luz que projeta sua sombra azul na parede.
Verso

Velório de Jards Macalé ocorre nesta terça-feira (18) no RJ

O compositor e cantor faleceu em decorrência de um enfisema pulmonar.

Redação
18 de Novembro de 2025
Foto oficial de luto do cantor Jards Macalé
Verso

Conheça as canções essenciais de Jards Macalé, como ‘Vapor Barato’

Músico, ícone da contracultura brasileira, morreu nesta segunda-feira (17), no Rio, aos 82 anos.

Redação
17 de Novembro de 2025
Tom Cruise segurando o Oscar Honorário
Verso

Tom Cruise recebe o primeiro Oscar da carreira com prêmio honorário

Ator é homenageado pelo conjunto da obra e por sua defesa da indústria cinematográfica.

Redação
17 de Novembro de 2025
Jards era um homem negro, idoso e calvo. Na foto, ele está de camisa preta e usa óculos escuros redondos na cor marrom.
Verso

Morre o cantor e compositor Jards Macalé aos 82 anos

A informação do falecimento foi compartilhada nas redes sociais do artista.

Redação
17 de Novembro de 2025
Foto do ator Wagner Moura de terno.
Verso

Perfil do Oscar publica foto de Wagner Moura e fãs especulam indicação

O ator brasileiro pode ser nomeado por papel no filme 'O Agente Secreto'.

Redação
17 de Novembro de 2025
Colagem de fotos antigas e recortes de jornais que documentam a história do Santa Filomena em Fortaleza, com manchetes sobre habitação e imagens de construção e vida comunitária.
Verso

Como a arte e a memória podem ajudar um bairro a nascer em Fortaleza

João Gabriel Tréz
17 de Novembro de 2025
Fotografia de um seminário sobre acessibilidade em cinema. Duas mulheres estão em frente a uma tela que exibe o título
João Gabriel Tréz

Pesquisadora cearense propõe criar 'direção de acessibilidade' no cinema

Nova função se baseia no entendimento de que tornar uma obra acessível deve começar desde a pré-produção.

João Gabriel Tréz
16 de Novembro de 2025