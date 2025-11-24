Espaços do Centro oferecem arte na hora do almoço para atrair trabalhadores

Na lida diária do trabalhador, o espaço para a pausa ou o respiro pode ser mínimo, ainda mais se for de cunho cultural. A partir dessa realidade, equipamentos do Centro de Fortaleza têm buscado oferecer programações por volta do meio-dia para atender trabalhadores em horário de intervalo e pessoas do entorno.

Seja em faixas de programação pensadas especificamente para quem trabalha por perto ou na promoção de espetáculos neste horário alternativo, espaços como a Pinacoteca do Ceará, o Cineteatro São Luiz, o Teatro Carlos Câmara e o Banco do Nordeste Cultural despontam nesta oferta.

Pouso artístico

O Verso foi visitar uma dessas ações: o Pouso do Trabalhador, projeto criado no escopo da Pinacoteca que promove oficinas gratuitas e abertas com diferentes técnicas artísticas às quartas-feiras, de 12h30 às 13h30.

A próxima edição ocorre na quarta (26) e será uma oficina de macramê ministrada pela artesã e designer de moda Meire Nascimento. São ofertadas 15 vagas, sem necessidade de inscrição prévia e preenchidas por ordem de chegada na recepção. Em dezembro, haverá pausa por conta dos feriados de fim de ano, com retorno da ação em janeiro.

A faixa de programação foi criada em maio, em alusão ao Dia do Trabalhador, a partir de observações da equipe da Pinacoteca, como explica a coordenadora de Arte e Educação Simone Barreto.

“É um museu dentro de um bairro que é muito comercial, tem muitos trabalhadores passando aqui. Como é que a gente poderia convidá-los a entrar e ter esse momento tanto de fruição artística nas exposições, como de ‘vou só pousar, relaxar, aprender uma coisa’?”, inicia.

Legenda: Pouso do Trabalhador busca oferecer oficinas rápidas de saberes manuais a cada semana. Foto: Ismael Soares.

O projeto, resume a também artista, é “um convite para aproximação”. “Muitos trabalhadores ficavam por aqui na hora do almoço passando, procurando um lugar para descansar ou ficar”, aponta Simone, mas “não necessariamente entravam”.

“Não sabiam, por exemplo, que é gratuito, que é um ambiente climatizado, tem água, café”, elenca a coordenadora. A partir desse potencial público, a Pinacoteca oficializou o projeto para ocorrer na hora do intervalo de almoço, propiciando contato com arte e um respiro no meio do expediente.

Público conhece no “boca a boca”

Para divulgação da primeira edição, explica Simone, houve distribuição de folders com informações no entorno e também articulação junto ao Sindicato dos Lojistas. “A gente viu a procura das pessoas e uma adesão grande também ao tipo de oficina”, segue Simone.

“A gente tem priorizado criações manuais. Todo dia você sai com alguma coisa que produziu, seja um patuá, um bordado, mas também tem uma parte das oficinas que são mais voltadas para o corpo, relaxamento, um alongamento. É uma pausa para esse corpo em um museu descansando” Simone Barreto coordenadora de Arte e Educação da Pinacoteca do Ceará

Legenda: No Pouso do Trabalhador, da Pinacoteca do Ceará, há espaço até para oficinas de alongamento e relaxamento corporal. Foto: Marilia Camelo / Divulgação.

Seis meses depois, o Pouso do Trabalhador é divulgado pela comunicação institucional nas redes sociais e no “boca a boca”.

Foi assim que a bolsista e artista freelancer Amanda Lopes, 27 anos, descobriu o Pouso na última quarta (19), ocasião em que a oficina do dia foi sobre macramê, com a professora Meire Nascimento.

“Minha amiga trabalha como estagiária na Pinacoteca e a gente se encontrou na hora do almoço e ela me disse: ‘Vai ter uma oficina de macramê, você quer participar?’. Vim por causa desse contato e está sendo muito legal”, partilha.

Perfil diverso e além do público-alvo

Legenda: A bolsista e artista Amanda Lopes soube da oficina durante o almoço com uma amiga e decidiu participar da atividade. Foto: Ismael Soares.

Amanda está atualmente trabalhando como bolsista do Mutuá, um programa de mentoria em design promovido pela Kuya - Centro de Design do Ceará, que fica na Praça da Estação como a Pinacoteca.

Como observa Simone, a presença dela reflete parte do perfil de participantes das 22 edições do Pouso realizadas desde maio.

235 pessoas já participaram das oficinas do Pouso do Trabalhador

“São pessoas que trabalham por aqui, tanto no próprio Complexo (Cultural Estação das Artes) quanto pelo entorno. Lembrei de algumas meninas estudantes de cursinho que vêm de farda. Não necessariamente era o público, mas para pré-universitários é legal fazer essa pausa”, considera a coordenadora.

Há, ainda, o “público que fala ‘nessa hora eu posso’, e então vem”. “Não são trabalhadores aqui do entorno, mas vem só para fazer a oficina”, acrescenta Simone. É o caso da estudante Ihorrany Macedo, de 20 anos, que conheceu a faixa pelo Instagram da Pinacoteca.

Legenda: Além do público-alvo de trabalhadores do entorno, oficinas também atraem pessoas interessas nas oficinas, como é o caso da estudante Ihorrany Macedo. Foto: Ismael Soares.

Estudante do 3º semestre de artes visuais do IFCE, ela aproveitou o horário de almoço para participar da oficina. “Sempre acompanho as coisas que acontecem nos museus de Fortaleza porque gosto muito de estar sempre ampliando minha visão sobre a arte”, explica.

“Eu já tinha visto (sobre o Pouso do Trabalhador) e hoje consegui vir. Outra vez eu vim, mas não deu tempo, cheguei atrasada e perdi as vagas”, contextualiza.