Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Teatro Carlos Câmara reabre após cinco anos; saiba novidades

Equipamento passou por requalificação estrutural e surge com nova proposta.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
(Atualizado às 08:09)
Verso
Na imagem, fachada de um prédio amarelo-ovo (Teatro Carlos Câmara) com janelas gradeadas, vista da rua. O portão central revela uma van branca e um mural colorido no pátio interno. Um poste de madeira com muitos cabos e um cone de sinalização está no primeiro plano à direita. Uma árvore e motocicletas estacionadas estão à esquerda.
Legenda: Principal foco do novo capítulo do Teatro Carlos Câmara é o fortalecimento das Artes Cênicas.
Foto: Thiago Gadelha.

Portas abertas de novo. Nesta quarta-feira (5), ressurge, no Centro de Fortaleza, o Teatro Carlos Câmara após hiato de cinco anos, desde a pandemia de Covid-19. O clima é de aquecimento para as diferentes novidades que o equipamento apresenta nesta nova fase, bem como de reflexão para fazer com que desafios históricos não se repitam.

O destaque já começa no amarelo renovado da fachada e na própria estrutura do espaço, compreendendo palco, o Pátio Artur Guedes e hall para exposições. Serviços de manutenção, requalificação e melhorias estruturais foram realizadas no prédio, bem como investimento criativo, a fim de atrair a visualidade do público. Maior prova é o grande e colorido painel na entrada do lugar, assinado por Dhiovana Barroso (Dhiôw) e Érica Rodrigues (Ericar).

Ele traz a representação de diferentes linguagens artísticas. Falando nelas, a intenção é que sejam as verdadeiras protagonistas desse mais recente capítulo do Carlos Câmara, em comunhão com ações de envolvimento a partir dos diversos atores sociais – de artistas e pesquisadores a transeuntes e moradores do Centro da cidade. 

Na imagem, grande mural artístico colorido na parede externa de um prédio. O mural apresenta cinco figuras humanas estilizadas com roupas vibrantes, emolduradas por ornamentos brancos, com um sol e arquitetura ao fundo. Andaimes e equipamentos de trabalho estão visíveis na base, sugerindo que a pintura está em andamento. Degraus de pedra clara levam ao primeiro plano.
Legenda: Painel na entrada do Teatro é assinado por Dhiovana Barroso (Dhiôw) e Érica Rodrigues (Ericar).
Foto: Thiago Gadelha.

A completa requalificação estrutural vai ao encontro de pôr em prática alumas demandas da classe artística. No palco, por exemplo, foram criados dois camarins – outrora inexistentes ao longo dos 51 anos do equipamento – bem como instalação de grids específicos para som e luz. Ajustes de segurança e implantação de sistema de iluminação para recebimento de exposições foram outros acréscimos ao panorama geral de novidades e melhorias.

O Teatro Carlos Câmara se insere na perspectiva de ser um novo palco para a cidade, baseado em uma programação ativa com o objetivo de que as pessoas possam, de fato, não apenas visitá-lo, mas vivê-lo.
Vanéssia Gomes
Diretora do Teatro Carlos Câmara

Na gestão desde julho deste ano, Vanéssia Gomes reforça o compromisso de abrir espaço de fruição e difusão das mais diferentes linguagens, sempre fortalecendo as Artes Cênicas. “Somos um teatro, então trabalhamos na perspectiva da cena, de um incentivo a isso. Pensar nesse lugar é entender que a gente vai alcançar e buscar diálogo com a cidade por meio de uma necessidade identificada em várias reuniões: de que o Teatro Carlos Câmara seja espaço de temporada. Ou seja, grupos devem fazer apresentações contínuas nele”, explica. 

O que esperar da programação

Um desenho possível do tom da programação do novo Teatro Carlos Câmara acontecerá durante o evento de reabertura do espaço. Tudo começa a partir das 16h desta quarta-feira (5), por meio de um Cortejo Cultural no exato Dia Nacional da Cultura. Por meio dele, grupos e artistas tomarão as ruas do Centro, em um grande gesto de celebração, rumo à sede do teatro.

A festa segue no pátio, a partir de performances, música, circo e o encontro que marca a volta de um dos espaços mais simbólicos da arte cearense. Até o fim de dezembro deste ano, esta deve ser a atmosfera, com atividades acontecendo de quinta a domingo, das 10h às 19h. 

Na imagem, vista interna de um teatro, com perspectiva baixa do corredor central da plateia em direção ao palco. Fileiras de poltronas escuras estão alinhadas. O palco, ao fundo, é emoldurado por cortinas vermelhas e iluminado com luzes alaranjadas. Estruturas de andaimes são visíveis nas laterais, sugerindo um período de montagem ou manutenção.
Legenda: Últimos ajustes no palco para reinauguração do Teatro; espaço tem 368 assentos.
Foto: Thiago Gadelha.

Para começar, já nesta quinta-feira (6), haverá apresentação do espetáculo “Inacabado”, do grupo Bagaceira de Teatro; na sexta (7), entra em cena o Grupo MiraIra, com a montagem “Flor do Deserto”; no fim de semana, tem o número “Sertão Confederado”, da Cia Prisma de Teatro. Show de Phill Veras, ações em alusão ao Dia da Consciência Negra, e até presença do Grupo Lume, reconhecido nacionalmente, são alguns dos próximos acontecimentos.

Para fechar o ano, em dezembro a ideia é que, por meio de parceria com o Instituto Federal do Ceará, haja apresentações de espetáculos de conclusão, bem como projetos envolvendo a Vila das Artes. Ainda em 2025, também haverá convocatórias de ocupação para 2026.

Veja também

teaser image
Verso

Campanha 'Livro cearense é presente' estimula leitura e economia local

teaser image
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em novembro

“O Carlos Câmara reabre no Centro de Fortaleza com uma programação de rua para que artistas, transeuntes e comerciários entendam que esse é um lugar que eles ocuparão, que podem habitar. Por isso abraçamos o conceito de teatro casa, no sentido de que queremos criar programações para que as pessoas, de fato, o habitem", ressalta a gestora. 

O diálogo com o entorno compreenderá ainda ações no bairro Moura Brasil – em ritmo de deslocamento do espaço físico do teatro – e em escolas de ensino fundamental e médio próximas. “Temos uma equipe de cidadania própria do Teatro, assegurando atividades no entorno com a participação de pessoas em situação de vulnerabilidade social e as comunidades periféricas, bem como com outras camadas de público que eventualmente possam comparecer aqui, no Centro e na cidade de Fortaleza”, assegura Vanéssia.

Para que não feche mais as portas

Os esforços, conforme a gestora, são no sentido de salvaguardar que o Teatro Carlos Câmara siga definitivamente de portas abertas, em contraste com o desafiador histórico do equipamento, observado durante anos.

Aberto em 1974, ele inicialmente foi nomeado como Teatro da Emcetur devido à proximidade com o primeiro equipamento turístico do Estado, inaugurado um ano antes, hoje denominado Centro de Turismo. A partir de 2012, recebeu o nome que hoje possui, por incentivo do ator e teatrólogo Ricardo Guilherme, para homenagear outra grande figura das Artes Cênicas cearenses.

Na imagem, hall de entrada moderno e amplo com piso de mármore claro e paredes brancas. O espaço é iluminado por uma grande claraboia de vidro no teto e possui um mezanino com guarda-corpo de metal e vidro. Extintores de incêndio e plantas em vasos são visíveis nas laterais.
Legenda: "Retratos", em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza, é a primeira exposição a ocupar o hall do Teatro.
Foto: Thiago Gadelha.

Durante a década de 1970, o Teatro da Emcetur se tornou um dos mais ativos espaços da cidade nas Artes Cênicas, recebendo jovens companhias cearenses e badaladas atrações nacionais. No entanto, 20 anos após inaugurado, a falta de manutenção fez com que fosse fechado em 1994. 

O equipamento só foi reinaugurado em 5 de setembro de 2012, pelo até então governador Cid Gomes, que devolveu à Capital um teatro reformado, ampliado e com novo nome. Nessa mesma época, a casa, pertencente à Secretaria do Turismo (Setur), passou para a gestão da Secretaria da Cultura do Estado (Secult).

“Imagino que, quando houve essa migração do Teatro da Emcetur para ser o Teatro Carlos Câmara, gerido pela Secult, a questão principal foi a aderência e a apropriação da cena cultural da época a fim de ocupar esse teatro”, analisa a secretária da Cultura do Estado, Luísa Cela. Segundo ela, o Teatro Carlos Câmara é o primeiro dos equipamentos geridos pela Secult-CE com necessidade de reformas ou melhorias a ser reaberto ainda nesta gestão.

Além dele, estão na fila o Museu do Ceará e o Museu Sacro, ambos com previsão de reinauguração no primeiro semestre do próximo ano. “Nessa nova fase, o Carlos Câmara procurará se relacionar com o lugar onde ele está, ou seja, o Centro de Fortaleza, por meio de programas voltados para os trabalhadores e trabalhadoras da região”, sublinha.

“Também olhará para a realidade desse mesmo Centro, levando em conta, por exemplo, a concentração de pessoas em situação de rua. Assim como a gente tem feito com o Dragão do Mar, com a Estação das Artes e com o Theatro José de Alencar, o Teatro Carlos Câmara também terá programas que busquem envolver essas pessoas na programação, no dia a dia do teatro – claro, numa articulação com a rede assistencial”.

Na imagem, a fachada de um prédio de cor amarelo-ovo forte, compreendendo o Teatro Carlos Câmara. A fachada tem quatro aberturas frontais retangulares com grades de ferro pretas (duas em cada lado) e uma grande abertura central, que parece ser um portão ou passagem, revelando o interior. Os contornos das janelas e portas são brancos e verdes. Através da abertura central, é visível um pátio interno ou área aberta, onde está estacionado um carro amarelo tipo jipe/buggy e uma van branca. Ao fundo, na parede interna, há um grande mural colorido com figuras humanas e folclóricas. No canto direito da foto, há um poste de madeira escuro sobrecarregado de fiação elétrica e cabos, com uma fita isolante rosa no topo e um cone de sinalização laranja e branco na base. O chão é de calçada e há vegetação (árvores) no canto superior esquerdo. O céu está azul com algumas nuvens.
Legenda: Serviços de manutenção, requalificação e melhorias estruturais foram realizadas em todo o prédio.
Foto: Thiago Gadelha.

A secretária diz ainda que a reinauguração do TCC acontece somente neste ano de 2025 pelo desejo da pasta de entregar o equipamento à sociedade com a reforma totalmente concluída. Havia desejo de que a entrega acontecesse ainda no ano passado, face aos 50 anos do Teatro; porém, optou-se por estender o prazo a fim de evitar possíveis novos fechamentos para ajustes.

“Espero que as pessoas reocupem esse lugar, que a classe artística se aproprie dele. A gente sabe que, em caso de transição de gestão, é a sociedade civil quem finca o pé e assegura a manutenção de políticas, caso haja mudanças que venham a comprometer essas ações”.

Vanéssia Gomes, por sua vez, quando questionada sobre como fazer para que o Carlos Câmara nunca mais feche as portas, é clara: “É fazer com que as pessoas pensem, ‘esse lugar tem que ficar aberto, ele não pode fechar’. Nesse sentido, a presença do Instituto Dragão do Mar na gestão é importante porque existe um trabalho com capacidade técnica, tanto do IDM enquanto instituto quanto da qualificação da equipe”.

De acordo com ela, todos os integrantes têm vasta experiência na seara cênica, com respaldo da comunidade artística e de pesquisadores. No fim das contas, é como garantem que o lema da reabertura, “Trago o seu teatro de volta” – paralelo engenhoso com a expressão “Trago seu amor de volta” – possa fazer o real sentido no dia a dia da nova temporada do TCC.

“Pretendemos fazer com que a população que ainda não conhece esse lugar possa compreender que ele é público, e que estamos fazendo o máximo de ações para que, assim, elas também compreendam que é um lugar delas”.

 

Serviço
Reinauguração do Teatro Carlos Câmara
Endereço: R. Dr. João Moreira, 471 - Centro. Reinauguração nesta quarta-feira (5), a partir das 16h, com cortejo cultural saindo da Praça dos Correios em direção ao Teatro. Funcionamento nos outros dias: de quinta a domingo, das 10h às 19h. Entrada gratuita. Programação e outras informações disponíveis nas redes sociais do Teatro

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, fachada de um prédio amarelo-ovo (Teatro Carlos Câmara) com janelas gradeadas, vista da rua. O portão central revela uma van branca e um mural colorido no pátio interno. Um poste de madeira com muitos cabos e um cone de sinalização está no primeiro plano à direita. Uma árvore e motocicletas estacionadas estão à esquerda.
Verso

Teatro Carlos Câmara reabre após cinco anos; saiba novidades

Equipamento passou por requalificação estrutural e surge com nova proposta.

Diego Barbosa
Há 1 hora
Foto em close de Jorge do Pagode, um homem negro, mais velho, sorrindo amplamente e olhando diretamente para frente. Ele usa óculos de sol na cabeça e uma regata preta com um desenho branco estilizado que parece incluir a silhueta do Cristo Redentor. Ele segura um instrumento de percussão, provavelmente um pandeiro ou tamborim, e uma baqueta.
Verso

Morre Jorge do Pagode, pioneiro do gênero no Ceará

Cantor e compositor produziu mais de 200 músicas e lançou 10 discos em quatro décadas de carreira.

João Gabriel Tréz
04 de Novembro de 2025
Augusto Bonequeiro morreu nesta terça-feira (4), em Fortaleza.
Verso

Morre humorista Augusto Bonequeiro aos 74 anos

Artista ficou conhecido pela arte do teatro de bonecos com muita molecagem cearense.

João Gabriel Tréz e Lorena Cardoso
04 de Novembro de 2025
Na imagem, variedade de livros cearenses em diferentes cores e tamanhos, dispostos em uma superfície clara, alguns sobrepostos. Eles são provenientes da campanha de Natal, conforme indicado no texto da manchete original. Alguns títulos visíveis incluem:
Verso

Campanha 'Livro cearense é presente' estimula leitura e economia local

Ação nasceu na Biblioteca Pública do Ceará e pretende ser anual.

Diego Barbosa
04 de Novembro de 2025
foto de janne ruth, bailarina e coreógrafa. ela veste roupa roxa, sorri e faz um coração com as mãos. a foto tem fundo branco.
Verso

Morre Janne Ruth, bailarina, professora de dança e criadora do Fendafor, aos 63 anos

Artista fundou o Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor), que chegou aos 25 anos de história em 2025.

João Gabriel Tréz
04 de Novembro de 2025
Na imagem, há uma montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de meia-idade, cabelos castanhos ondulados e batom escuro, que se assemelha muito à escritora brasileira Clarice Lispector; à direita, um retrato em preto e branco de Clarice Lispector, que tem cabelos ondulados escuros, veste uma blusa escura e usa um colar grosso de miçangas escuras.
Verso

Professora chama atenção nas redes sociais por semelhança com Clarice Lispector

Natural do Rio Grande do Norte, Idalina Mesquita é fã da escritora.

Diego Barbosa
03 de Novembro de 2025
Samuel Rosa e Lô Borges no palco em apresentação.
Verso

Samuel Rosa lamenta morte e faz homenagem a Lô Borges: 'Legado definitivo'

Cantor citou o artista como o maior parceiro que ele já teve na música.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges em entrevista ao programa Altas Horas.
Verso

Lô Borges deixa 234 obras musicais; veja canções mais tocadas

Dados foram divulgados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad.

Redação
03 de Novembro de 2025
Lô Borges ao lado do filho Luca ao piano, aos 12 anos.
Verso

Quem ficará com a herança de Lô Borges? Conheça filho de cantor

Herdeiro de artista atua na área da comunicação.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges sentado em posição de meditação na grama verde, ao lado de um lago cercado por floresta.
Verso

Velório de Lô Borges acontece em BH e é aberto ao público

Fã e admiradores podem se despedir do compositor pessoalmente.

Redação
03 de Novembro de 2025
Mãos seguram uma pilha de roupas de malha dobradas e limpas, com uma etiqueta em destaque que exibe o símbolo verde de reciclagem. O contexto sugere sustentabilidade e cuidados com a roupa.
Elaine Quinderé

Fashion Revolution expõe a falta de transparência climática na moda

Novo índice expõe o abismo entre o marketing ecológico e a realidade das cadeias produtivas, onde transparência e responsabilidade ainda são raridades.

Elaine Quinderé
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges segurando um violão acústico, com expressão séria, em ambiente interno.
Verso

Saiba qual a causa da morte de Lô Borges

Artista faleceu devido a uma condição grave, após dias hospitalizado.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges ilustra matéria sobre famosos que lamentam morte do artista.
Verso

Famosos lamentam morte de Lô Borges

Morte do cantor foi confirmada pela família nesta segunda (3)

Redação
03 de Novembro de 2025
Na imagem, uma foto granulada e colorida, que é a capa do álbum
Verso

Mãe de Lô Borges foi quem nomeou o 'Clube da Esquina'; conheça história

Disco é um dos trabalhos mais emblemáticos da Música Popular Brasileira.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do compositor e músico Lo Borges. Ele está sentado, veste camiseta preta lisa, segura um violão, tem cabelos pretos. Está com semblante sério.
Verso

Lô Borges deixa repertório de sucessos

Relembre algumas das principais obras do compositor

Equipe de Milton Nascimento publicou diferente imagens do artista ao lado de Lô Borges
Verso

Milton Nascimento se despede de Lô Borges: 'Deixará um vazio'

Parceiros musicais criaram um dos álbuns mais emblemáticos da MPB, o Clube da Esquina (1972).

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges sorrido e com camisa preta sentado em uma escadaria.
Verso

Morre Lô Borges, cantor e um dos fundadores do Clube da Esquina, aos 73 anos

Artista estava internado em hospital de Belo Horizonte desde outubro.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra local que parece um restaurante com arquitetura vintage, com piso quadriculado (azuleijos pretos e brancos alternados), um balcão no meio e uma parede amarela.
Verso

Academia Cearense de Letras abre inscrições para nova Padaria Espiritual; veja quem pode participar

Nova fase da Padaria Espiritual será composta por 20 membros. Inscrições começam nesta segunda-feira (3)

Redação
02 de Novembro de 2025
Cena da série Os Donos do Jogo, da Netflix.
Mylena Gadelha

'Os Donos do Jogo' bomba nas redes e consolida nova safra brasileira na Netflix

Série traz jogo do bicho para universo ficcional de forma esperta e com qualidade.

Mylena Gadelha
02 de Novembro de 2025
Rosemberg Cariry (de chapéu cinza, no centro) e Antonio Luiz Mendes (de chapéu de palha, à direita) gesticulam em primeiro plano no set de filmagem do filme 'Lua Cambará'. Rosemberg segura um roteiro no colo. Outros membros da equipe e equipamentos de filmagem estão visíveis ao fundo, em um cenário de mata seca.
João Gabriel Tréz

Rosemberg Cariry celebra 50 anos de cinema como farol para o Ceará

Trajetória do cineasta é marcada por pioneirismo e atuação aguerrida em prol da estruturação da produção audiovisual.

João Gabriel Tréz
02 de Novembro de 2025