Museu do Ceará tem previsão de reabertura ao público para 1º semestre de 2026, após atraso em prazo de obra

O Museu do Ceará, localizado no Palacete Senador Alencar, no Centro de Fortaleza, deve seguir em obras até outubro de 2025, com reabertura prevista para o primeiro semestre de 2026. Os prazos foram compartilhados pela secretária de Cultura Luisa Cela em entrevista ao Verso na última sexta-feira (28).

O equipamento público está passando por trabalhos de reforma e restauro desde setembro de 2024, em um processo acompanhado pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O investimento é de aproximadamente R$ 4,7 milhões.

Veja também Diego Barbosa Arquiteta requalifica casa no Centro de Juazeiro do Norte para estimular preservação de prédios históricos na cidade Verso Sabia que existe uma Paris no sertão cearense? Documentário explica por que Icó é mais francesa que você imagina

Trabalho estrutural no Palacete

Conforme Luisa, a sinalização de prazo para os trabalhos inicialmente foi de nove meses, ou seja, com previsão de término das obras em junho deste ano. No entanto, ainda segundo a secretária, o atual prazo de conclusão é outubro.

“A gente teve uma situação na coberta (do Palacete) que precisou de uma atenção mais especial, mas, considerando tudo isso, a sinalização da construtora e do próprio fiscal da SOP é de conclusão da obra de restauro em outubro de 2025” Luisa Cela secretária da Cultura do Ceará

Até aqui, a equipe de obras trabalhou especialmente em questões infraestruturais do telhado, calhas e cobertura do Palacete, demanda que se impôs por conta do período de chuvas na Capital

“Eles focaram nesses primeiros cinco meses na parte da cobertura, impermeabilização e instalação hidrossanitária. Focaram na parte estrutural do prédio para, a partir de agora, entrar na parte detalhada do restauro”, explica a secretária.

Legenda: Trabalhos no telhado, calha e coberta do Museu do Ceará foram prioritários no primeiro momento Foto: Ismael Soares

A gestora também destaca, ainda, a natureza específica das obras, ocorrendo em um prédio centenário e histórico. “Tem uma coisa da característica de um restauro de um prédio que é tombado pela Secretaria e pelo Iphan, tem toda uma metodologia de acompanhamento”, aponta.

Montagem, exposições e transferência de acervo

Segundo Luisa, em paralelo às obras no prédio, a Secult está “trabalhando com as licitações de mobiliário, de equipamento, de museografia”, processos que serão realizados posteriormente.

“Concluído o restauro, a gente entra com essas montagens de móveis, exposições, transferência de acervo, equipamentos, então nossa pretensão é a reabertura do museu no primeiro semestre de 2026”, estima.

Legenda: Trabalhos de reforma e restauro no Museu do Ceará iniciaram em setembro de 2024 Foto: Ismael Soares

Não há um mês exato definido, explica a secretária, por conta da espera do andamento e conclusão dos processos licitatórios. Conforme Luisa, a prioridade, para além do tempo, é a qualidade dos serviços e da retomada do museu.

“A gente quer muito cumprir o prazo e fazer no tempo, mas a gente quer isso com qualidade. A gente não quer que a pressa comprometa a qualidade da obra e o respeito a todas as exigências que um restauro possui”, destaca.

“A obra, desde o começo da gestão, é uma das nossas grandes prioridades de resolução, pela importância do Museu do Ceará, a instituição museal mais antiga, que guarda nossa história, nossa memória” Luisa Cela secretária da Cultura do Ceará

Funcionamento do Museu do Ceará segue no Anexo Bode Ioiô

Desde antes do Palacete Senador Alencar entrar em obras, o acervo do Museu do Ceará foi resguardado no Anexo Bode Ioiô, também no Centro de Fortaleza, onde é possível também acessar obras e documentos.

Além do acervo em si, os setores administrativos e de comunicação do equipamento cultural estão instalados no local.

Anexo Bode Ioiô

Quando: aberto às quintas e sextas, de 9 às 16 horas, e sábados, de 9 às 14 horas

aberto às quintas e sextas, de 9 às 16 horas, e sábados, de 9 às 14 horas Onde: rua Major Facundo, 584, Centro

rua Major Facundo, 584, Centro Mais informações: @museudocearaoficial

Históricos do Palacete Senador Alencar e do Museu do Ceará

Legenda: Museu do Ceará ocupa desde 1990 o Palacete Senador Alencar, prédio histórico e tombado que fica no Centro de Fortaleza Foto: Ismael Soares

O Palacete Senador Alencar começou a ser construído em 1855 e teve a obra concluída em 1871. O prédio, que abrigou da antiga Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel à Faculdade de Direito, foi tombado pelo Iphan em 1973. Em 1990, o Palacete foi restaurado pelo Governo do Ceará.

Já o Museu do Ceará, inicialmente conhecido por Museu Histórico do Estado, foi criado em 1933, primeiro com funcionamento junto ao Arquivo Público do Estado. A instituição museal ocupa o Palacete Senador Alencar desde 1990.