CPI das Bets: acompanhe ao vivo depoimento de Rico Melquiades

O influenciador Rico Melquíades depõe, nesta quarta-feira (14), na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as apostas online, conhecidas também como bets. O campeão do reality show "A Fazenda" 13 foi convocado na condição de testemunha, mas poderá ficar em silêncio durante a sessão.

A CPI busca esclarecer como influenciadores estariam incentivando o público a participar de jogos de azar por meio de promoções em suas redes sociais.

Rico também será questionado sobre o envolvimento dele na Operação Game Over 2, que também investiga a divulgação online de casas de aposta.

ASSISTA:

Divulgação de empresas de apostas

A convocação foi pedida pela senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets. Na requisição, feita no dia 6 de maio, a senadora justificou a presença de Melquíades com a operação da Polícia Civil de Alagoas, com o intuito de elucidar as negociações de divulgação entre influenciadores e sites de apostas.

"O depoimento do Sr. Melquiades poderá esclarecer pontos cruciais sobre a atuação desses agentes na cadeia de aliciamento digital para apostas irregulares, contribuindo substancialmente para os trabalhos desta CPI", ressaltou Tronicke.

Soraya Tronicke destacou que, a partir da oitiva de Rico, será possível investigar o uso indevido de publicidade digital na propagação das casas de apostas, além de se discutir a necessidade de novas regulamentações no ramo.

Nessa terça-feira (13), a também influenciadora Virginia Fonseca prestou depoimento. Questionada pelos senadores da CPI sobre os contratos com as empresas de bets e dos trabalhos de influenciadores para divulgar as casas de apostas online, ela disse que "sempre seguiu a legislação e alertou seguidores sobre os riscos das bets".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.