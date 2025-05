Rico Melquíades, campeão de 'A Fazenda', presta depoimento à CPI das Bets nesta quarta-feira (14)

Rico Melquíades, campeão da edição de 2023 do reality show "A Fazenda", irá depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado Federal, nesta quarta-feira (14). Ele será obrigado a comparecer na condição de testemunha, a pedido da relatora Soraya Thronicke (Podemos-MT).

Apesar da convocação, Melquíades poderá ficar em silêncio caso seja questionado com temas que possam prejudicá-lo. Essa decisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, que, nessa terça-feira (13), aprovou o direito do influenciador de não se manifestar durante a sessão.

Moraes também permitiu que o Rico seja assistido por advogados durante a oitiva, e que poderá se comunicar com eles quando achar necessário. As informações são da CNN.

Também está prevista para esta quarta-feira a oitiva da ex-BBB Adélia de Jesus Soares. No entanto, o ministro Dias Tofolli concedeu um habeas corpos, o que significa que ela não irá precisar comparecer no Senado.

Operação Game Over 2

A requisição da senadora Soraya foi expedida no dia 6 de maio. No documento, ela ressalta que Melquíades foi um dos investigados na Operação Game Over 2, deflagrada em janeiro deste ano pela Polícia Civil de Alagoas, que investiga a atuação de influenciadores digitais na promoção irregular de jogos de azar.

"Sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito é essencial para compreender como se estruturam as campanhas de divulgação de jogos ilegais, quais são os vínculos entre influenciadores e essas plataformas, e de que forma tais práticas impactam negativamente a sociedade, em especial os grupos mais vulneráveis", argumenta Thronicke.

Durante a operação, celulares e veículos de Melquíades foram apreendidos, e as contas bancárias dele foram bloqueadas. Na época, Rico se manifestou nas redes sociais e se defendeu das acusações. "Foi sobre coisa de casas de apostas, e só para deixar claro para vocês, eu só divulguei duas casas que são regulamentadas. Tudo vai ser esclarecido", disse.

Nas redes sociais, Melquíades aparece como embaixador da Zero Um Bet, uma casa de apostas não legalizada. Porém, no perfil dele no Instagram, também há publicidade para outros cassinos online, como Blaze e Jon Bet, que possuem atuação legal no Brasil.

Virgínia Fonseca foi ouvida na CPI das Bets

Nessa terça-feira (13), a influenciadora Virgínia Fonseca prestou depoimento na CPI das Bets como testemunha. Ela foi acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e respondeu a questionamentos dos senadores sobre a atuação em campanhas de marketing de jogos de azar.

Durante o depoimento, Virgínia garantiu que não ganhou nenhum valor adicional pelo contrato dela com a empresa Esportes da Sorte. Essa resposta vai de encontro a uma matéria da revista Piauí que, em janeiro deste ano, afirmou que a empresária recebe o chamado "cachê da desgraça alheia", quando o influenciador contratado recebe 30% de tudo que seus seguidores perdem em apostas.

"Se a revista Piauí quis agir de má-fé, eu não vou gastar o meu tempo [processando]. Eu acredito na justiça de Deus. Se eu dobrasse o lucro [da empresa], eu receberia 30% a mais. Isso era uma cláusula padrão, na época, com todos os outros meus contratos, não só bets. Em momento algum [falava sobre] perdas dos meus seguidores, nunca teve [dispositivo] sobre isso no contrato", disse Virgínia.

"Esse valor nunca foi atingido, nunca recebi um real a mais do que meu contrato de publicidade que fiz por 18 meses. Era um valor fixo. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa. Mas isso não chegou a acontecer", continuou.

Legenda: Virginia esteve envolvida em campanhas de marketing de jogos de azar nos últimos anos Foto: Reprodução

A empresária ainda disse que não usa a própria conta de apostadora para gravar os vídeos de publicidade. Virgínia afirmou que ainda tem contrato de publicidade com a Blaze, mas que teria encerrado a parceria com a Esportes da Sorte.

Quanto a responsabilidade com os seguidores, Virgínia ressaltou que sempre alertou o público sobre os riscos de realizar apostas online. "Quando eu posto, sempre deixo muito claro que é um jogo, para se divertir, que [o usuário] pode ganhar e pode perder. Que para menores de 18 anos é proibido. Não estou fazendo nada fora da lei", pontuou.

Resultados em um mês

Segundo o Senado Federal, o colegiado da CPI das Bets tem exatamente um mês para concluir os trabalhos. Até o dia 14 de junho, deverá ser apresentada uma conclusão sobre as investigações do impacto das apostas digitais na saúde financeira dos brasileiros e possíveis ganhos ilícitos de influenciadores.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari