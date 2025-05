Entrada Moradia tem 121 empreendimentos em 13 cidades cearenses; veja locais e como participar

Com a Portaria do Ministério das Cidades, publicada no fim de abril, ampliando as faixas de renda do programa Minha Casa, Minha Vida, a iniciativa estadual Entrada Moradia também teve os valores atualizados. Dessa forma, famílias que com renda de até R$ 4,7 mil (limite da faixa 2) podem requerer o subsídio de R$ 20 mil.

De acordo com o Estado, o Entrada Moradia, lançado no ano passado, está presente em 13 cidades cearenses, com 121 empreendimentos imobiliários aprovados. Veja em quais cidades o programa está:

Aquiraz

Caucaia

Eusébio

São Gonçalo do Amarante

Maracanaú

Itaitinga

Fortaleza

Juazeiro do Norte

Russas

Pacatuba

Quixadá

Sobral

Segundo o governador Elmano de Freitas, a meta de 10 mil unidades atendidas pelo Entrada Moradia deve ser ultrapassada. Atualmente, já há mais de 5 mil residências aprovadas para o programa.

"Nós estabelecemos uma meta de 10 mil unidades, já passamos de 5 mil e certamente vamos ultrapassar essa meta", disse durante evento de assinatura de 110 contratos do Entrada Moradia, na última terça-feira (13).

Déficit habitacional em Fortaleza

Ainda na ocasião, Elmano de Freitas reforçou que o Entrada Moradia foi uma iniciativa implementada após demanda do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), após as construtoras identificarem que os compradores, mesmo elegíveis para as faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, tinham dificuldades em comprar a casa própria por não terem o valor da entrada.

"É um processo em que todos ganham e, com isso, a gente vai reduzindo o déficit habitacional que existe no Ceará", disse Elmano. Também presente no evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, chegou a citar em seu discurso que a Capital cearense tem um déficit habitacional de 50 mil moradias.

Evandro disse ainda que foram, nos últimos quatro meses, "reiniciadas 3 mil moradias", obras que "estavam paradas". "Temos uma perspectiva de até ao fim do ano anunciar mais três mil moradias".