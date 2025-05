Preços dos imóveis do Minha Casa, Minha Vida vão ficar até 8% mais caros em 2025 em Fortaleza

Com o encarecimento de terrenos e mão de obra mais cara, os preços dos imóveis em Fortaleza até a faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, ficaram mais caros e devem continuar a subir em 2025. De acordo com levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), o aumento neste ano deve ficar entre 5% e 8%.

O presidente da entidade, Patriolino Dias, destaca que esses fatores têm elevado o custo para construir. "A produtividade também caiu um pouco e tudo isso passa para o custo dos lançamentos", disse. Em Fortaleza, o preço médio do metro quadrado de imóveis no primeiro trimestre deste ano ficou em R$ 11.195, conforme levantamento do Sinduscon-CE divulgado na manhã da última quarta-feira (29).

O metro quadrado de imóveis residenciais verticais econômicos (até a faixa 3 do MCMV) chegou a R$ 5.962 no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o levantamento. Já o metro quadrado dos residenciais verticais, excluindo os imóveis econômicos, chegou a R$ 12.396.

Patriolino pontuou ainda que, nos próximos anos, a perspectiva é de que os preços dos imóveis subam ainda mais em decorrência da Reforma Tributária. "Haverá um incremento de impostos em relação ao que temos hoje, então acreditamos que, nos próximos dois anos, haverá um incremento de preço".

Minha Casa, Minha Vida Faixa 4

Aprovado em abril pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, deve mexer com a dinâmica do mercado imobiliário no Ceará e no País nos próximos meses. A ampliação é direcionada às famílias com renda de R$ 8 mil a R$ 12 mil e o limite de financiamento é R$ 500 mil, para imóveis novos e usados.

A expectativa é de que as construtoras optem por lançar produtos que se adequem à faixa 4 e que as vendas desse tipo de imóvel cresçam ao longo de 2025. "Esses imóveis devem ser adquiridos por pessoas que estão na classe média, subindo um pouco mais em empreendimentos na região Sul de Fortaleza", avalia.

Gisele Pereira, analista de Inteligência de Mercado da Brain, empresa responsável pela elaboração do estudo a partir dos dados do Sinduscon-CE, reforça a tendência de alta do metro quadrado em Fortaleza. "Desde 2022, a cada trimestre cresce um pouco e é natural isso acontecer porque Fortaleza é uma capital que se valorizou muito no preço da terra".

"Essa valorização vai fazer muito possivelmente com que boa parte das unidades (Minha Casa, Minha Vida) migrem para a faixa 4. Então eu acredito que nos próximos trimestres nós teremos muito mais unidades sendo comercializadas perto dos R$ 400 mil do que dos R$ 300 mil ou R$ 350 mil", afirma Gisele.