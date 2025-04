Venda de loteamentos salta 89% em Fortaleza e Região Metropolitana e movimenta R$ 358 milhões

No primeiro trimestre deste ano, a venda de loteamentos na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza disparou 89%, passando de 1.039 para 1.936 unidades em comparação com igual período de 2024. As aquisições movimentaram R$ 358 milhões.

A pesquisa, conduzida pelo Sinduscon Ceará em colaboração com a consultoria Brain e divulgada em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (30), abrangeu análises de empreendimentos verticais, horizontais e comerciais.

A legislação municipal de Fortaleza (n.º 375), que anteriormente proibia loteamentos fechados na Capital cearense, foi alterada em abril do ano passado.

Essa mudança permitiu que empreendimentos desse tipo, antes restritos à Região Metropolitana, pudessem ser construídos também em Fortaleza.

Queda no valor geral de vendas

Já o Valor Geral de Vendas (VGV) de todos os tipos de imóveis, no período, teve queda de 17%, recuando de R$ 2 bilhões para R$ 1,7 bilhão. Por outro lado, VGV do segmento de padrão econômico para loteamentos apresentou um crescimento de 24%, elevando-se de R$ 2,6 bilhões para R$ 2,9 bilhões.

Segundo o Sinduscon, na capital cearense, o VGV vendido no período registrou alta em relação ao trimestre anterior, com aumento expressivo no segmento residencial vertical de padrão econômico, que apresentou variação positiva de 54% em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

"Esse segmento foi responsável por impulsionar o desempenho geral de Fortaleza, refletindo maior confiança do consumidor e disponibilidade de crédito no período", informou o Sinduscon.

Além disso, houve aumento de 24% nas unidades vendidas em Fortaleza, com destaque para os imóveis de padrão econômico, que concentraram a maior parte das vendas. A boa performance também é reflexo do fortalecimento do programa Minha Casa, Minha Vida e do Entrada Moradia.

Confiança dos investidores e consumidores

Para o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, os números do trimestre demonstram que o mercado segue pujante e com boas perspectivas.

"O setor da construção civil mantém sua relevância como motor da economia cearense. Os resultados do primeiro trimestre de 2025 mostram uma base sólida de confiança dos investidores e consumidores, com destaque para os loteamentos e os empreendimentos verticais de padrão acessível. Estamos atentos às mudanças de comportamento do mercado e confiantes na continuidade do ritmo positivo ao longo do ano", disse

A pesquisa contemplou 393 empreendimentos de 175 empresas em Fortaleza e nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú. A metodologia envolve análise de lançamentos, vendas efetivadas e valores atualizados por padrão e localização.

