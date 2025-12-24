Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Resultado da +Milionária 314 de hoje 24/12; prêmio é de R$ 14,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Sorteio +Milionária
No concurso 314 da +Milionária, o prêmio sorteado de hoje é de 24/12. Para acompanhar, o sorteio vai ocorrer às 19h do sábado pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 6.

Resultado +Milionária concurso 314

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

  • Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;
  • Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

  • Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 5 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 4 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

Foto do cartão de aposta
