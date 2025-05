Um acidente entre uma van e uma carreta causou a morte de nove pessoas, na noite dessa terça-feira (13), na BR-251, em Grão Mogol, no Norte de Minas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, as vítimas são oito adultos e uma criança, que partiram em van do Triângulo Mineiro com destino ao Ceará. Dez pessoas ficaram feridas na ocorrência.

Veja relato do Corpo de Bombeiros:

Já a carreta estava sem carga e seguia para o Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 446.

Para atender a ocorrência, 11 homens e quatro viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) utilizou seis ambulâncias no atendimento. A rodovia ficou fechada durante seis horas.

Os feridos foram levados para receberem atendimento na Santa Casa de Montes Claros e no Hospital Municipal de Francisco Sá.

Prefeito de Barro lamentou mortes

George Feitosa, prefeito da cidade de Barro, informou nas redes sociais que a van tinha como um dos pontos de destino o município no Cariri do Ceará.

"Manifestamos nossa solidariedade às famílias das vítimas do trágico acidente envolvendo uma van que seguia de Minas Gerais para o Barro. Infelizmente, vidas foram perdidas. Nossos pensamentos e orações estão com todos os familiares e amigos neste momento de profunda dor", declarou Feitosa.