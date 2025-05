CAPTEI: Luciano Vidal Jr. recebe convidados em uma noite repleta de sofisticação e alegria

Na noite de sábado, 10, Luciano Vidal Jr. comemorou seu aniversário com uma festa repleta de estilo em seu elegante endereço na Beira Mar.

O convite prometia uma festa onde os convidados eram incentivados a "celebrar com alma, brindar com estilo, dançar com liberdade e viver com elegância". O dress code estabelecia que os homens se apresentassem em trajes all black, enquanto as mulheres deslumbravam com seus looks sofisticados (“Bem lindas”).

Legenda: Luciano Vidal com amigos Foto: LC Moreira

A animação do aniversário ficou por conta do DJ Gilvan Magno e da cantora Tatianna Freitas, que agitaram a sala com muita música. Além disso, a cantora Claudine homenageou a cantora galesa Shirlei Basset, famosa por hits de sucesso.

Legenda: Tatiana Freitas e DJ Gilvan Magno Foto: LC Moreira

Conhecido por sua hospitalidade, Luciano proporcionou uma noite inesquecível aos presentes, marcando mais um ano de vida em grande estilo à beira do mar.

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Luciano Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Luciano Vidal e Casé Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Leo Bossard e Telma Regina Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Briane de Castro, Luciano Vidal e Igor Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Novaes, Rosangela Dias e Socorro Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída e Rosangela Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Michael Dias, Ana Clara Tavares e Luciano Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Freitas e Luciano Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Junior e Marilza Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana César, Luciano Vidal e Maurea César Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Fernandes, Briane de Castro, Igor Brito, Jamille Brasileiro e Miguel Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Paola e Waldo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Ribeiro Junior, Miguel Dias e Alan Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Suetônio Mota, Eliane Novaes, Marilza Pinto e Luciano Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela Dias e Fátima Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Machado, Felipe Sales e César de Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Vidal e Miguel Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Vidal e Igor Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Vidal, Isabel Melo e Jairo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Vidal e Adriana Namém Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Rezende, Daniel Eleutério e Ada Dias Foto: LC Moreira