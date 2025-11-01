Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em novembro

Um dos meses mais animados do calendário de shows e festivais de Fortaleza, novembro chegou com uma série de programações para quem ama música, com opções para todos os gostos e bolsos. Entre opções gratuitas e pagas, há apresentações para quem gosta de forró, rock, jazz, MPB, pagode, música clássica e muito mais.

Entre os destaques do mês estão os dois shows da turnê Tempo Rei, últimas apresentações de Gilberto Gil em Fortaleza, o Baú da Taty Girl e os festivais Choro Jazz e Eu Quero Rock. Para te ajudar a montar o seu roteiro, o Verso elencou mais de 30 eventos que serão realizados na capital cearense nas próximas semanas. Confira:

Amábille Quarteto de Cordas (1/11)

Legenda: Grupo cearense se apresenta neste fim de semana. Foto: Divulgação.

Composto por duas violinistas e duas violistas, o quarteto de cordas se apresenta no projeto neste sábado (1º), no projeto Pôr do Som, que busca colocar a música instrumental cearense em evidência. No repertório, canções que vão do clássico ao popular.

Serviço

Quando: Sábado, 1° de novembro

Horário: 17h

Onde: Arena Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)

Acesso gratuito

Mais informações: @dragaodomar

Double You (1/11)

Legenda: William Naraine, vocalista do Double You. Foto: Divulgação.

Nome de música eurodance que fez sucesso nos anos 90, o Double You faz mais um show em Fortaleza neste sábado (1°), no Pub 5 Elementos, após apresentação com casa cheia nesta sexta-feira (31). O line-up conta, ainda, com DJ set de Paulinho Leme e apresentação da banda Fabulosos e Letrados. Os ingressos estão esgotados.

Serviço

Quando: Sábado, 1° de novembro

Horário: 20h

Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)

Ingressos esgotados

Mais informações: @5elementoscervejariaepub

Makem (1/11)

Legenda: Makem se apresenta no Teatro do CCBNB Fortaleza. Foto: Divulgação.

Também neste sábado (1°), a cantora Makem apresenta o show "Feitiço", com composições próprias e covers de clássicos da música brasileira.

Serviço

Quando: Sábado, 1° de novembro

Horário: 21h

Onde: Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo

Mais informações: @ccbnb_fortaleza

RAPadura Xique-Chico (1/11)

Legenda: Rapper fará show com convidados da cena cearense. Foto: Divulgação.

O rapper cearense RAPadura Xique-Chico faz show gratuito no Dragão do Mar, em uma noite dedicada à cultura hip-hop. Além da apresentação do artista, que contará com convidados como Poeta Urbano, Fran DDK e DJ Xarada, haverá batalha de rima e breaking. O show de abertura é por conta do grupo Conexão Gangsta Caucaia (CGC).

Serviço

Quando: Sábado, 1º de novembro

Horário: 18h

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)

Acesso gratuito

Mais informações: @dragaodomar

Tardezinha (1/11)

Legenda: Festa chega a Fortaleza neste sábado (1º). Foto: Divulgação.

Mais uma edição da festa idealizada pelo cantor Thiaguinho e pelo empresário Rafael Zulu chega a Fortaleza, desta vez para comemorar os 10 anos do evento. No repertório, grandes sucessos do artista que vão animar e emocionar os fãs de pagode.

Serviço

Quando: Sábado, 1º de novembro

Horário: 14h

Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de 250 | Vendas nas lojas Smart Eletron e na Bilheteria Digital



Tiago Nacarato (1/11)

Legenda: Artista português tem relação próxima com o Ceará e o Brasil. Foto: Bruno Nacarato/Divulgação.

Um dos nomes de destaque da música lusófona, o cantor e compositor português Tiago Nacarato se une ao trompetista Diogo Duque para uma apresentação única e emocionante no palco do TJA. No repertório, canções autorais do artista e hits feitos em colaboração com artistas brasileiros renomados, como Marcelo Camelo e Marisa Monte, dão o tom da noite.

Serviço

Quando: Sábado, 1° de novembro

Horário: 20h

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do TJA e no Sympla

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Melly (1º, 2, 7 e 8/11)

Legenda: Cantora fará shows na Capital na primeira semana de novembro. Foto: Edgard Azevedo/Divulgação.

Destaque da cena brasileira contemporânea, a cantora baiana Melly realiza uma temporada de shows na capital cearense até o próximo dia 8 de novembro. Ao todos, serão seis apresentações, que contemplam o repertório do disco de estreia da artista, "Amaríssima", indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. O primeiro show ocorreu nesta sexta-feira (31) e os demais serão realizados nos dias 1º, 2, 7 e 8 (duas sessões).

Serviço

Quando: 1/11, às 19h; 2/11, às 18h; 7/11, às 19h e 8/11 às 17h e às 20h

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria da Caixa Cultural e na Bilheteria Cultural

Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Plastique Noir, Sexo BomBom e Gothiel (2/11)

Legenda: Plastique Noir é uma das precursoras do rock gótico cearense. Foto: Kid Jr.

No feriado de Finados, o Snake Bar realiza uma celebração musical com a festa Dia de Los Muertos, com um line-up recheado e 100% cearense: a banda de rock gótico Plastique Noir, o projeto de darkwave "one man band" Gothiel, o duo de eletrônico Sexo BomBom e os DJs Enceladus e El Brujo Del Mundo.

Serviço

Quando: Domingo, 2 de novembro

Horário: 16h

Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)

Ingressos: R$ 20 | Vendas no Instagram e na porta do evento

Mais informações: @snakebar2020

Calé Alencar e Lucio Ricardo (7/11)

Legenda: Artistas fazem show celebrativo no MIS. Foto: Ricardo Damito/Divulgação.

Dois grandes nomes da música cearense, Calé Alencar e Lucio Ricardo apresentam o show "Através da Voz Outra Vez", em que trazem sucessos de seus mais de 50 anos de trajetória na música.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 7 de novembro

Horário: 18h

Onde: Museu da Imagem e do Som (rua Barão de Studart, 410 - Meireles)

Acesso gratuito

Mais informações: @mis_ceara

Festival Jovem Guarda 60 Anos (7/11)

Legenda: Renato e seus Blue Caps se apresentam no festival. Foto: Guto Chaves/Divulgação.

Evento em celebração a um dos movimentos mais amados da música brasileira, o Festival Jovem Guarda 60 Anos reúne cinco atrações com repertório nostálgico e animado: Almir Bezerra, ex-vocalista do The Fevers, Os Pholhas, Renato Assunção, Renato e seus Blue Caps e Robertinho do Acordeon.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 7 de novembro

Horário: 19h

Onde: Cresse (av. Borges de Melo, 1881 - Parreão)

Ingressos: R$ 230 (inteira) e R$ 115 (meia-entrada) | Vendas no Outgo

Mais informações: @jovemguarda60anosfortaleza

Juruviara (7/11)

Legenda: Juruviara canta sucessos da carreira em show celebrativo. Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 7 de novembro

Horário: 20h

Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) | Vendas no Sympla

Mais informações: @juruviaraoficial

Festival Choro Jazz (7 e 8/11)

Legenda: Toninho Horta (MG), Lorena Nunes (CE) e Marcos Valle (RJ) são atrações do Choro Jazz. Foto: Ana Colla/Régis Amora/Leo Aversa/Divulgação.

Em mais uma edição que privilegia o melhor da MPB e da música instrumental, o festival Choro Jazz chega a Fortaleza com dois dias de apresentações no palco do Anfiteatro do Dragão do Mar. No dia 7, se apresentam o grupo Marimbanda — que faz um show especial com participação do acordenista e pianista Adelson Viana — e o guitarrista, produtor e compositor mineiro Toninho Horta.

Já no dia 8, se apresentam a cantora cearense Lorena Nunes e cantor e instrumentista carioca Marcos Valle, que se apresenta junto à cantora e instrumentista Joyce Moreno.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 7, e sábado, 8 de novembro

Horário: 19h

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)

Acesso gratuito

Mais informações: @chorojazz e @dragaodomar

Emiciomar (8/11)

Legenda: Rapper se apresenta na Estação das Artes. Foto: Thiago Matine/Divulgação.

O rapper e produtor cearense Emiciomar apresenta o show "Preto", com repertório do álbum homônimo, lançado em 2023, que traz hits como "Pode Crer" e "Vai Dá Bom". A abertura fica por conta da discotecagem da DJ Nayma.

Serviço

Quando: Sábado, 8 de novembro

Horário: 20h

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Arrigo Barnabé & Isca de Polícia (9/11)

Legenda: Show-homenagem terá apresentação única na Capital. Foto: Jerônimo Gonzales/Divulgação.

O cantor, compositor e instrumentista paulista Arrigo Barnabé traz para Fortaleza o show "Arrigo Visita Itamar", no qual interpreta canções do amigo e parceiro musical Itamar Assumpção. A apresentação conta com a banda Isca de Polícia, que acompanhou Assumpção por muitos anos, e traz sucessos como "Nego Dito" e "Tristes Trópicos" no repertório.

Serviço

Quando: Domingo, 9 de novembro

Horário: 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Lorena Nunes (12/11)

Legenda: Cantora apresenta show autoral. Foto: Luiz Alves/Divulgação.

Um dos nomes de destaque da cena cearense, a cantora Lorena Nunes apresenta o show "Embarcação", com canções interpretadas em um formato intimista, com o público no palco, junto à artista, no Cineateatro São Luiz.

Serviço

Quando: Terça-feira, 12 de novembro

Horário: 19h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Felipe Adjafre (13/11)

Legenda: Artista se apresenta em show comemorativo. Foto: Divulgação.

O artista cearense Felipe Adjafre celebra os 30 anos de carreira em uma apresentação especial, com diversos convidados e um repertório que vai do pagode ao rock.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 13 de novembro

Horário: 20h

Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Ingressos: A partir de R$ 21,18 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma Uhuu

Mais informações: @theatroviasulfortaleza

Ambush (14/11)

Legenda: Banda de metal da Suécia faz show no Casarão Benfica. Foto: Divulgação.

A banda sueca de heavy metal Ambush traz para Fortaleza o repertório do novo álbum, Evil in All Dimensions, lançado em setembro deste ano. O evento ainda contará com quatro bandas cearenses: Blasfemador, Warbiff, Asmodeus e Lúcifer Priest.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 14 de novembro

Horário: 19h

Onde: Casarão Benfica (rua Carapinima, 1884 - Benfica)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Venda nas lojas Gallery Tattoo (Shopping RioMar Fortaleza), Jazigo e Planet CDs e na plataforma Bilheto

Mais informações: @underground_producoes_

Música do Ceará (14/11)

Legenda: Espetáculo reúne músicos de diferentes gerações. Foto: Divulgação.

Idealizado por Dalwton Moura e Rogério Franco, o show "Futuro e Memória - Música do Ceará" reúne grandes nomes do Estado em uma apresentação que rememora a história da arte cearense. Participam do show, além de Dalwton e Rogério, os artistas Rodger Rogério, Téti, Calé Alcencar, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes e outros convidados.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 14 de novembro

Horário: 20h

Onde: BNB Clube (av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) | Venda no BNB Clube e no Sympla

Mais informações: @musicadoceara

Tigagá Santana (14/11)

Legenda: Tigagá Santana é cantor, compositor, cantor, instrumentista, curador e pesquisador. Foto: José de Holanda/Divulgação.

O baiano Tigagá Santana vem a Fortaleza para o show "Tigagá Santana Conta Suas Poéticas", em celebração ao mês da Consciência Negra. A apresentação é feita de forma "íntima e ritualística" e reúne canções de diversas fases de sua carreira.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 14 de novembro

Horário: 19h30

Onde: Museu da Imagem e do Som (rua Barão de Studart, 410 - Meireles)

Acesso gratuito

Mais informações: @mis_ceara

Baú da Taty Girl (15/11)

Legenda: Mais uma edição do evento ocorre em 15 de novembro. Foto: Yuri Vasconcellos/Divulgação.

Um dos eventos de forró mais conhecidos do Ceará volta em mais uma edição em formato festival, com shows de Taty Girl, Laninha Show, Dorgival Dantas, Joelma e da dupla Cláudio Ney e Juliana.

Serviço

Quando: Sábado, 15 de novembro

Horário: 22h

Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas nas lojas Rancho do Poço, Ponto da Moda e Marcello's Pizzaria e no Virtual Ticket

Mais informações: @baudatatygirl

Festival Zepelim (15/11)

Legenda: Festival Zepelim 2025 será realizado no Marina Park Hotel. Foto: Reprodução/Instagram.

Neste ano, o Festival Zepelim terá nove atrações musicais em dois palcos. Compõem o line-up os artistas Anavitória, Cor dos Olhos, FBC, Jah-Van, Lagum, Luísa Sonza, Marina Sena, Mateus Fazeno Rock e Yago Oproprio.

Serviço

Quando: Sábado, 15 de novembro

Horário: A partir das 14h

Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 205 | Vendas na loja Tanto Faz (Shopping Parangaba) e na plataforma Ingresse

Mais informações: @festivalzepelim

Gilberto Gil (15 e 16/11)

Legenda: Gilberto Gil faz últimos shows em Fortaleza em novembro. Foto: Giovanni Bianco/Divulgação.

Em uma turnê que já é considerada histórica e marca sua despedida dos palcos, Gilberto Girl chega a Fortaleza com duas apresentações do show "Tempo Rei", que tem lotado estádios e emocionado plateias em todo o País. Os ingressos para a primeira data estão esgotados, mas ainda é possível adquirir entradas para a data extra, no domingo (16).

Serviço

Quando: Sábado, 15, e domingo, 16 de novembro

Horário: 21h

Onde: Centro de Formação Olímpica (av. Alberto Craveiro, S/N - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 125 | Vendas na Eventim

Mais informações: @giltemporei

Tony Tornado (16/11)

Legenda: Aos 95 anos, ator e cantor apresenta show que celebra sua trajetória artística. Foto: Reprodução/Instagram @tonytornado.

Um dos precursores do soul brasileiro, o cantor e ator Tony Tornado traz a Fortaleza a apresentação "Soul e Emoção", em que revisita os 50 anos de carreira, acompanhado pela banda Funkessência e seu filho, o também cantor e ator Lincoln Tornado.

Serviço

Quando: Domingo, 16 de novembro

Horário: 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Irma (19/11)

Legenda: Cantora apresenta novo show na capital cearense. Foto: Divulgação.

A cantora e compositora franco-camaronesa Irma apresenta o espetáculo "You and My Guitar", no formato voz e violão, com canções autorais e reinterpretações de hits internacionais, como "How Deep is Your Love" e "What a Wonderful World".

Serviço

Quando: Quarta-feira, 19 de novembro

Horário: 20h

Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma Uhuu

Mais informações: @theatroviasulfortaleza

Cícero (21/11)

Legenda: Cícero apresenta show intimista com repertório de 'Concerto 1'. Foto: Divulgação.

Pela primeira vez, o artista carioca Cícero traz o show do sexto álbum, Concerto 1 (2025), para a capital cearense. O repertório tem como base novas roupagens de canções já consagradas da carreira do artista, como "Tempo de Pipa" e "De Passagem". Na apresentação, o cantor interpreta as músicas no formato voz e violão, enquanto uma orquestra projetada em um telão o acompanha, em uma experiência multiplataforma.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 21 de novembro

Horário: 20h

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Buena Vista Social Orchestra (22/11)

Legenda: Projeto conta com membros originais da orquestra Buena Vista Social Club. Foto: Divulgação.

Após realizar uma apresentação em Fortaleza em abril deste ano, a Buena Vista Social Orchestra volta à capital cearense para mais uma fase da turnê latino-americana. O show, que conta com integrantes da formação original da famosa orquestra cubana Buena Vista Social Club, terá regência e condução de Jesus “Aguaje” Ramos, maestro, trombonista, diretor artístico e compositor original do grupo cubano. Junto a Ramos estarão, no palco, os membros originais Luis “Betun” Mariano Valiente Marin, Emilio Senon Morales Ruiz e Fabían Garcia, além de músicos convidados.

Serviço

Quando: Sábado, 22 de novembro

Horário: 18h30 (abertura da casa)

Onde: Náutico Atlético Cearense (av. Beira Mar, S/N - Meireles)

Ingressos: A partir de R$ 145 | Vendas no Clube do Ingresso

Mais informações: @esteticatorta

Dipas (22/11)

Legenda: Artista se apresenta em show gratuito. Foto: Igor de Melo/Divulgação.

Um dos grandes nomes da nova geração do samba cearense, o cantor Dipas apresenta o show "Quem Me Ensinou Sabia" na Estação das Artes. O show de abertura é do grupo Batuque de Mulher, que apresenta o espetáculo "Raízes e Memórias".

Serviço

Quando: Sábado, 22 de novembro

Horário: 20h

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Mano Brown (23/11)

Legenda: Rapper é um dos fundadores do Racionais MC's, um dos pioneiros no rap do Brasil. Foto: Dimitrow/Divulgação.

Um dos maiores nomes do rap brasileiro, Mano Brown faz show no evento "Baile na Praça", na Praça Verde, com hits de seu disco solo, Boogie Naipe (2016), além de sucessos do grupo Racionais MC's.

Serviço

Quando: Domingo, 23 de novembro

Horário: 17h

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua José Avelino, S/N - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 79 | Vendas na plataforma Meaple

Mais informações: @dragaodomar

Paulinho Moska (23/11)

Legenda: Artista vem a Fortaleza com novo show. Foto: Rodrigo Simas/Divulgação.

O cantor e compositor carioca Paulinho Moska chega a Fortaleza com o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional", que reúne canções das três décadas de carreira, como "Pensando em Você", "A Idade do Céu" e "A Seta e o Alvo".

Serviço

Quando: Domingo, 23 de novembro

Horário: 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Luiza Nobel (28/11)

Legenda: Cantora se apresenta em evento em parceria com o Sesc Foto: Fredd Costa/Divulgação.

A cantora, compositora e arranjadora musical Luiza Nobel se apresenta na Estação das Artes, com um show que une sucessos da música brasileira do reggae ao soul. A abertura é por conta de DJ Nandi.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 28 de novembro

Horário: 20h

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Test e Deafkids (28/11)

Legenda: União das duas duplas resultou em álbum de inéditas. Foto: Hugues de Castillo/Divulgação.

As duas bandas de rock, que atuam entre o punk e a música industrial, se unem para um show especial do álbum "Sem Esperanças", que conta com dez faixas inéditas e celebra os 15 anos de atividade dos dois grupos.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 28 de novembro

Horário: 20h

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Festival Eu Quero Rock (29/11)

Legenda: Banda Fresno (SP) é destaque do 'Eu Quero Rock' 2025. Foto: Camila Cornelsen/Divulgação.

A segunda edição do festival cearense será realizada no shopping RioMar Fortaleza e terá seis atrações de diferentes subgêneros do rock, do hardcore ao pós-punk. O line-up conta com as bandas Fresno (SP), Terno Rei (SP), Rancore (SP), Menores Atos (RJ), Jovens Ateus (PR) e Backdrop Falls (CE).

Serviço

Quando: Domingo, 30 de novembro

Horário: A partir das 14h30

Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas nas lojas Gallery Tattoo (RioMar Fortaleza), Planet CDs (Centro), Jazigo (Benfica) e no site no Bilheto

Mais informações: @eu_quero_rock_

Plastic Fire (29/11)

Legenda: Banda carioca se apresenta na capital cearense. Foto: Reprodução/Instagram @plasticfire e @lomfotografo.

A banda de hardcore Plastic Fire (RJ) se apresenta em Fortaleza durante a turnê que comemora os 20 anos de carreira do grupo. O evento ainda terá as bandas cearenses ADeriva e Old Friends.

Serviço

Quando: Sábado, 29 de novembro

Horário: 19h

Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Ingressos: R$ 40 (individual) e R$ 50 (ingresso duplo) | Vendas na plataforma Uticket

Mais informações: @esconderijorockpub

Xilindró Fest (28 e 30/11)

Legenda: Banda Corja! é um dos destaques da programação. Foto: Divulgação.

A Associação Cultural Cearense do Rock (ACR) realiza duas noites de shows como parte da programação do festival Xilindró Fest, que reúne nomes de peso da cena de rock extrema brasileira, como Corja! (CE), Obskure (CE) e Desalmado (SP). Ao todo, dez atrações se apresentam no evento.

Serviço

Quando: Domingo, 30 de novembro

Horário: 19h (28/11) e 17h (30/11)

Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Ingressos: R$ 20 | Vendas no Sympla, neste link (28/11) e neste link (30/11)

Mais informações: @acr_ce e @esconderijorockpub