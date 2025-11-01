Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em novembro
Última turnê de Gilberto Gil, Baú da Taty Girl e festivais como Eu Quero Rock e Choro Jazz são destaques.
Um dos meses mais animados do calendário de shows e festivais de Fortaleza, novembro chegou com uma série de programações para quem ama música, com opções para todos os gostos e bolsos. Entre opções gratuitas e pagas, há apresentações para quem gosta de forró, rock, jazz, MPB, pagode, música clássica e muito mais.
Entre os destaques do mês estão os dois shows da turnê Tempo Rei, últimas apresentações de Gilberto Gil em Fortaleza, o Baú da Taty Girl e os festivais Choro Jazz e Eu Quero Rock. Para te ajudar a montar o seu roteiro, o Verso elencou mais de 30 eventos que serão realizados na capital cearense nas próximas semanas. Confira:
Amábille Quarteto de Cordas (1/11)
Composto por duas violinistas e duas violistas, o quarteto de cordas se apresenta no projeto neste sábado (1º), no projeto Pôr do Som, que busca colocar a música instrumental cearense em evidência. No repertório, canções que vão do clássico ao popular.
Serviço
Quando: Sábado, 1° de novembro
Horário: 17h
Onde: Arena Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)
Acesso gratuito
Mais informações: @dragaodomar
Double You (1/11)
Nome de música eurodance que fez sucesso nos anos 90, o Double You faz mais um show em Fortaleza neste sábado (1°), no Pub 5 Elementos, após apresentação com casa cheia nesta sexta-feira (31). O line-up conta, ainda, com DJ set de Paulinho Leme e apresentação da banda Fabulosos e Letrados. Os ingressos estão esgotados.
Serviço
Quando: Sábado, 1° de novembro
Horário: 20h
Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)
Ingressos esgotados
Mais informações: @5elementoscervejariaepub
Makem (1/11)
Também neste sábado (1°), a cantora Makem apresenta o show "Feitiço", com composições próprias e covers de clássicos da música brasileira.
Serviço
Quando: Sábado, 1° de novembro
Horário: 21h
Onde: Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza
RAPadura Xique-Chico (1/11)
O rapper cearense RAPadura Xique-Chico faz show gratuito no Dragão do Mar, em uma noite dedicada à cultura hip-hop. Além da apresentação do artista, que contará com convidados como Poeta Urbano, Fran DDK e DJ Xarada, haverá batalha de rima e breaking. O show de abertura é por conta do grupo Conexão Gangsta Caucaia (CGC).
Serviço
Quando: Sábado, 1º de novembro
Horário: 18h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)
Acesso gratuito
Mais informações: @dragaodomar
Tardezinha (1/11)
Mais uma edição da festa idealizada pelo cantor Thiaguinho e pelo empresário Rafael Zulu chega a Fortaleza, desta vez para comemorar os 10 anos do evento. No repertório, grandes sucessos do artista que vão animar e emocionar os fãs de pagode.
Serviço
Quando: Sábado, 1º de novembro
Horário: 14h
Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de 250 | Vendas nas lojas Smart Eletron e na Bilheteria Digital
Tiago Nacarato (1/11)
Um dos nomes de destaque da música lusófona, o cantor e compositor português Tiago Nacarato se une ao trompetista Diogo Duque para uma apresentação única e emocionante no palco do TJA. No repertório, canções autorais do artista e hits feitos em colaboração com artistas brasileiros renomados, como Marcelo Camelo e Marisa Monte, dão o tom da noite.
Serviço
Quando: Sábado, 1° de novembro
Horário: 20h
Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do TJA e no Sympla
Mais informações: @tja.theatrojosedealencar
Melly (1º, 2, 7 e 8/11)
Destaque da cena brasileira contemporânea, a cantora baiana Melly realiza uma temporada de shows na capital cearense até o próximo dia 8 de novembro. Ao todos, serão seis apresentações, que contemplam o repertório do disco de estreia da artista, "Amaríssima", indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. O primeiro show ocorreu nesta sexta-feira (31) e os demais serão realizados nos dias 1º, 2, 7 e 8 (duas sessões).
Serviço
Quando: 1/11, às 19h; 2/11, às 18h; 7/11, às 19h e 8/11 às 17h e às 20h
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria da Caixa Cultural e na Bilheteria Cultural
Mais informações: @caixaculturalfortaleza
Plastique Noir, Sexo BomBom e Gothiel (2/11)
No feriado de Finados, o Snake Bar realiza uma celebração musical com a festa Dia de Los Muertos, com um line-up recheado e 100% cearense: a banda de rock gótico Plastique Noir, o projeto de darkwave "one man band" Gothiel, o duo de eletrônico Sexo BomBom e os DJs Enceladus e El Brujo Del Mundo.
Serviço
Quando: Domingo, 2 de novembro
Horário: 16h
Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)
Ingressos: R$ 20 | Vendas no Instagram e na porta do evento
Mais informações: @snakebar2020
Calé Alencar e Lucio Ricardo (7/11)
Dois grandes nomes da música cearense, Calé Alencar e Lucio Ricardo apresentam o show "Através da Voz Outra Vez", em que trazem sucessos de seus mais de 50 anos de trajetória na música.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 7 de novembro
Horário: 18h
Onde: Museu da Imagem e do Som (rua Barão de Studart, 410 - Meireles)
Acesso gratuito
Mais informações: @mis_ceara
Festival Jovem Guarda 60 Anos (7/11)
Evento em celebração a um dos movimentos mais amados da música brasileira, o Festival Jovem Guarda 60 Anos reúne cinco atrações com repertório nostálgico e animado: Almir Bezerra, ex-vocalista do The Fevers, Os Pholhas, Renato Assunção, Renato e seus Blue Caps e Robertinho do Acordeon.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 7 de novembro
Horário: 19h
Onde: Cresse (av. Borges de Melo, 1881 - Parreão)
Ingressos: R$ 230 (inteira) e R$ 115 (meia-entrada) | Vendas no Outgo
Mais informações: @jovemguarda60anosfortaleza
Juruviara (7/11)
Serviço
Quando: Sexta-feira, 7 de novembro
Horário: 20h
Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) | Vendas no Sympla
Mais informações: @juruviaraoficial
Festival Choro Jazz (7 e 8/11)
Em mais uma edição que privilegia o melhor da MPB e da música instrumental, o festival Choro Jazz chega a Fortaleza com dois dias de apresentações no palco do Anfiteatro do Dragão do Mar. No dia 7, se apresentam o grupo Marimbanda — que faz um show especial com participação do acordenista e pianista Adelson Viana — e o guitarrista, produtor e compositor mineiro Toninho Horta.
Já no dia 8, se apresentam a cantora cearense Lorena Nunes e cantor e instrumentista carioca Marcos Valle, que se apresenta junto à cantora e instrumentista Joyce Moreno.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 7, e sábado, 8 de novembro
Horário: 19h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)
Acesso gratuito
Mais informações: @chorojazz e @dragaodomar
Emiciomar (8/11)
O rapper e produtor cearense Emiciomar apresenta o show "Preto", com repertório do álbum homônimo, lançado em 2023, que traz hits como "Pode Crer" e "Vai Dá Bom". A abertura fica por conta da discotecagem da DJ Nayma.
Serviço
Quando: Sábado, 8 de novembro
Horário: 20h
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Arrigo Barnabé & Isca de Polícia (9/11)
O cantor, compositor e instrumentista paulista Arrigo Barnabé traz para Fortaleza o show "Arrigo Visita Itamar", no qual interpreta canções do amigo e parceiro musical Itamar Assumpção. A apresentação conta com a banda Isca de Polícia, que acompanhou Assumpção por muitos anos, e traz sucessos como "Nego Dito" e "Tristes Trópicos" no repertório.
Serviço
Quando: Domingo, 9 de novembro
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz
Lorena Nunes (12/11)
Um dos nomes de destaque da cena cearense, a cantora Lorena Nunes apresenta o show "Embarcação", com canções interpretadas em um formato intimista, com o público no palco, junto à artista, no Cineateatro São Luiz.
Serviço
Quando: Terça-feira, 12 de novembro
Horário: 19h
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz
Felipe Adjafre (13/11)
O artista cearense Felipe Adjafre celebra os 30 anos de carreira em uma apresentação especial, com diversos convidados e um repertório que vai do pagode ao rock.
Serviço
Quando: Quarta-feira, 13 de novembro
Horário: 20h
Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
Ingressos: A partir de R$ 21,18 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma Uhuu
Mais informações: @theatroviasulfortaleza
Ambush (14/11)
A banda sueca de heavy metal Ambush traz para Fortaleza o repertório do novo álbum, Evil in All Dimensions, lançado em setembro deste ano. O evento ainda contará com quatro bandas cearenses: Blasfemador, Warbiff, Asmodeus e Lúcifer Priest.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 14 de novembro
Horário: 19h
Onde: Casarão Benfica (rua Carapinima, 1884 - Benfica)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Venda nas lojas Gallery Tattoo (Shopping RioMar Fortaleza), Jazigo e Planet CDs e na plataforma Bilheto
Mais informações: @underground_producoes_
Música do Ceará (14/11)
Idealizado por Dalwton Moura e Rogério Franco, o show "Futuro e Memória - Música do Ceará" reúne grandes nomes do Estado em uma apresentação que rememora a história da arte cearense. Participam do show, além de Dalwton e Rogério, os artistas Rodger Rogério, Téti, Calé Alcencar, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes e outros convidados.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 14 de novembro
Horário: 20h
Onde: BNB Clube (av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota)
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) | Venda no BNB Clube e no Sympla
Mais informações: @musicadoceara
Tigagá Santana (14/11)
O baiano Tigagá Santana vem a Fortaleza para o show "Tigagá Santana Conta Suas Poéticas", em celebração ao mês da Consciência Negra. A apresentação é feita de forma "íntima e ritualística" e reúne canções de diversas fases de sua carreira.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 14 de novembro
Horário: 19h30
Onde: Museu da Imagem e do Som (rua Barão de Studart, 410 - Meireles)
Acesso gratuito
Mais informações: @mis_ceara
Baú da Taty Girl (15/11)
Um dos eventos de forró mais conhecidos do Ceará volta em mais uma edição em formato festival, com shows de Taty Girl, Laninha Show, Dorgival Dantas, Joelma e da dupla Cláudio Ney e Juliana.
Serviço
Quando: Sábado, 15 de novembro
Horário: 22h
Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas nas lojas Rancho do Poço, Ponto da Moda e Marcello's Pizzaria e no Virtual Ticket
Mais informações: @baudatatygirl
Festival Zepelim (15/11)
Neste ano, o Festival Zepelim terá nove atrações musicais em dois palcos. Compõem o line-up os artistas Anavitória, Cor dos Olhos, FBC, Jah-Van, Lagum, Luísa Sonza, Marina Sena, Mateus Fazeno Rock e Yago Oproprio.
Serviço
Quando: Sábado, 15 de novembro
Horário: A partir das 14h
Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 205 | Vendas na loja Tanto Faz (Shopping Parangaba) e na plataforma Ingresse
Mais informações: @festivalzepelim
Gilberto Gil (15 e 16/11)
Em uma turnê que já é considerada histórica e marca sua despedida dos palcos, Gilberto Girl chega a Fortaleza com duas apresentações do show "Tempo Rei", que tem lotado estádios e emocionado plateias em todo o País. Os ingressos para a primeira data estão esgotados, mas ainda é possível adquirir entradas para a data extra, no domingo (16).
Serviço
Quando: Sábado, 15, e domingo, 16 de novembro
Horário: 21h
Onde: Centro de Formação Olímpica (av. Alberto Craveiro, S/N - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 125 | Vendas na Eventim
Mais informações: @giltemporei
Tony Tornado (16/11)
Um dos precursores do soul brasileiro, o cantor e ator Tony Tornado traz a Fortaleza a apresentação "Soul e Emoção", em que revisita os 50 anos de carreira, acompanhado pela banda Funkessência e seu filho, o também cantor e ator Lincoln Tornado.
Serviço
Quando: Domingo, 16 de novembro
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz
Irma (19/11)
A cantora e compositora franco-camaronesa Irma apresenta o espetáculo "You and My Guitar", no formato voz e violão, com canções autorais e reinterpretações de hits internacionais, como "How Deep is Your Love" e "What a Wonderful World".
Serviço
Quando: Quarta-feira, 19 de novembro
Horário: 20h
Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma Uhuu
Mais informações: @theatroviasulfortaleza
Cícero (21/11)
Pela primeira vez, o artista carioca Cícero traz o show do sexto álbum, Concerto 1 (2025), para a capital cearense. O repertório tem como base novas roupagens de canções já consagradas da carreira do artista, como "Tempo de Pipa" e "De Passagem". Na apresentação, o cantor interpreta as músicas no formato voz e violão, enquanto uma orquestra projetada em um telão o acompanha, em uma experiência multiplataforma.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 21 de novembro
Horário: 20h
Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @tja.theatrojosedealencar
Buena Vista Social Orchestra (22/11)
Após realizar uma apresentação em Fortaleza em abril deste ano, a Buena Vista Social Orchestra volta à capital cearense para mais uma fase da turnê latino-americana. O show, que conta com integrantes da formação original da famosa orquestra cubana Buena Vista Social Club, terá regência e condução de Jesus “Aguaje” Ramos, maestro, trombonista, diretor artístico e compositor original do grupo cubano. Junto a Ramos estarão, no palco, os membros originais Luis “Betun” Mariano Valiente Marin, Emilio Senon Morales Ruiz e Fabían Garcia, além de músicos convidados.
Serviço
Quando: Sábado, 22 de novembro
Horário: 18h30 (abertura da casa)
Onde: Náutico Atlético Cearense (av. Beira Mar, S/N - Meireles)
Ingressos: A partir de R$ 145 | Vendas no Clube do Ingresso
Mais informações: @esteticatorta
Dipas (22/11)
Um dos grandes nomes da nova geração do samba cearense, o cantor Dipas apresenta o show "Quem Me Ensinou Sabia" na Estação das Artes. O show de abertura é do grupo Batuque de Mulher, que apresenta o espetáculo "Raízes e Memórias".
Serviço
Quando: Sábado, 22 de novembro
Horário: 20h
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Mano Brown (23/11)
Um dos maiores nomes do rap brasileiro, Mano Brown faz show no evento "Baile na Praça", na Praça Verde, com hits de seu disco solo, Boogie Naipe (2016), além de sucessos do grupo Racionais MC's.
Serviço
Quando: Domingo, 23 de novembro
Horário: 17h
Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua José Avelino, S/N - Praia de Iracema)
Ingressos: A partir de R$ 79 | Vendas na plataforma Meaple
Mais informações: @dragaodomar
Paulinho Moska (23/11)
O cantor e compositor carioca Paulinho Moska chega a Fortaleza com o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional", que reúne canções das três décadas de carreira, como "Pensando em Você", "A Idade do Céu" e "A Seta e o Alvo".
Serviço
Quando: Domingo, 23 de novembro
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz
Luiza Nobel (28/11)
A cantora, compositora e arranjadora musical Luiza Nobel se apresenta na Estação das Artes, com um show que une sucessos da música brasileira do reggae ao soul. A abertura é por conta de DJ Nandi.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 28 de novembro
Horário: 20h
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Test e Deafkids (28/11)
As duas bandas de rock, que atuam entre o punk e a música industrial, se unem para um show especial do álbum "Sem Esperanças", que conta com dez faixas inéditas e celebra os 15 anos de atividade dos dois grupos.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 28 de novembro
Horário: 20h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar
Festival Eu Quero Rock (29/11)
A segunda edição do festival cearense será realizada no shopping RioMar Fortaleza e terá seis atrações de diferentes subgêneros do rock, do hardcore ao pós-punk. O line-up conta com as bandas Fresno (SP), Terno Rei (SP), Rancore (SP), Menores Atos (RJ), Jovens Ateus (PR) e Backdrop Falls (CE).
Serviço
Quando: Domingo, 30 de novembro
Horário: A partir das 14h30
Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas nas lojas Gallery Tattoo (RioMar Fortaleza), Planet CDs (Centro), Jazigo (Benfica) e no site no Bilheto
Mais informações: @eu_quero_rock_
Plastic Fire (29/11)
A banda de hardcore Plastic Fire (RJ) se apresenta em Fortaleza durante a turnê que comemora os 20 anos de carreira do grupo. O evento ainda terá as bandas cearenses ADeriva e Old Friends.
Serviço
Quando: Sábado, 29 de novembro
Horário: 19h
Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)
Ingressos: R$ 40 (individual) e R$ 50 (ingresso duplo) | Vendas na plataforma Uticket
Mais informações: @esconderijorockpub
Xilindró Fest (28 e 30/11)
A Associação Cultural Cearense do Rock (ACR) realiza duas noites de shows como parte da programação do festival Xilindró Fest, que reúne nomes de peso da cena de rock extrema brasileira, como Corja! (CE), Obskure (CE) e Desalmado (SP). Ao todo, dez atrações se apresentam no evento.
Serviço
Quando: Domingo, 30 de novembro
Horário: 19h (28/11) e 17h (30/11)
Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)
Ingressos: R$ 20 | Vendas no Sympla, neste link (28/11) e neste link (30/11)
Mais informações: @acr_ce e @esconderijorockpub