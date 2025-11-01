Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em novembro

Última turnê de Gilberto Gil, Baú da Taty Girl e festivais como Eu Quero Rock e Choro Jazz são destaques.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Gilberto Gil, Lorena Nunes, Emiciomar, Makem, Melly, RAPadura, Fresno, Thiaguinho, Mano Brown e Taty Girl são algumas das atações de novembro em Fortaleza.
Legenda: Gilberto Gil, Lorena Nunes, Emiciomar, Makem, Melly, RAPadura, Fresno, Thiaguinho, Mano Brown e Taty Girl são algumas das atações de novembro em Fortaleza.
Foto: Divulgação/Arte de Louise Dutra.

Um dos meses mais animados do calendário de shows e festivais de Fortaleza, novembro chegou com uma série de programações para quem ama música, com opções para todos os gostos e bolsos. Entre opções gratuitas e pagas, há apresentações para quem gosta de forró, rock, jazz, MPB, pagode, música clássica e muito mais.

Entre os destaques do mês estão os dois shows da turnê Tempo Rei, últimas apresentações de Gilberto Gil em Fortaleza, o Baú da Taty Girl e os festivais Choro Jazz e Eu Quero Rock. Para te ajudar a montar o seu roteiro, o Verso elencou mais de 30 eventos que serão realizados na capital cearense nas próximas semanas. Confira:

Veja também

teaser image
Verso

Festival em Fortaleza reúne João Gomes, Revelação, L7NNON, Gabi Nunes, Nação Zumbi e mais

teaser image
Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

Amábille Quarteto de Cordas (1/11)

Quatro mulheres jovens sorriem para a foto enquantyo seguram seus instrumentos. Elas usam vestidos coloridos e posam em frente à uma paisagem de serra.
Legenda: Grupo cearense se apresenta neste fim de semana.
Foto: Divulgação.

Composto por duas violinistas e duas violistas, o quarteto de cordas se apresenta no projeto neste sábado (1º), no projeto Pôr do Som, que busca colocar a música instrumental cearense em evidência. No repertório, canções que vão do clássico ao popular.

Serviço
Quando: Sábado, 1° de novembro
Horário: 17h
Onde: Arena Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)
Acesso gratuito
Mais informações: @dragaodomar

Double You (1/11) 

William Naraine, vocalista do Double You.
Legenda: William Naraine, vocalista do Double You.
Foto: Divulgação.

Nome de música eurodance que fez sucesso nos anos 90, o Double You faz mais um show em Fortaleza neste sábado (1°), no Pub 5 Elementos, após apresentação com casa cheia nesta sexta-feira (31). O line-up conta, ainda, com DJ set de Paulinho Leme e apresentação da banda Fabulosos e Letrados. Os ingressos estão esgotados.

Serviço
Quando: Sábado, 1° de novembro
Horário: 20h
Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)
Ingressos esgotados
Mais informações: @5elementoscervejariaepub

Makem (1/11)

Foto da cantora Makem, uma mulher branca de cabelos castanhos cacheados e esvoaçantes. Ela segura uma maçã cheia de espinhos nas duas mãos.
Legenda: Makem se apresenta no Teatro do CCBNB Fortaleza.
Foto: Divulgação.

Também neste sábado (1°), a cantora Makem apresenta o show "Feitiço", com composições próprias e covers de clássicos da música brasileira.

Serviço
Quando: Sábado, 1° de novembro
Horário: 21h
Onde: Teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza

RAPadura Xique-Chico (1/11)

Rapper fará show com convidados da cena cearense.
Legenda: Rapper fará show com convidados da cena cearense.
Foto: Divulgação.

O rapper cearense RAPadura Xique-Chico faz show gratuito no Dragão do Mar, em uma noite dedicada à cultura hip-hop. Além da apresentação do artista, que contará com convidados como Poeta Urbano, Fran DDK e DJ Xarada, haverá batalha de rima e breaking. O show de abertura é por conta do grupo Conexão Gangsta Caucaia (CGC). 

Serviço
Quando: Sábado, 1º de novembro
Horário: 18h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)
Acesso gratuito
Mais informações: @dragaodomar

Tardezinha (1/11)

Festa chega a Fortaleza neste sábado (1º).
Legenda: Festa chega a Fortaleza neste sábado (1º).
Foto: Divulgação.

Mais uma edição da festa idealizada pelo cantor Thiaguinho e pelo empresário Rafael Zulu chega a Fortaleza, desta vez para comemorar os 10 anos do evento. No repertório, grandes sucessos do artista que vão animar e emocionar os fãs de pagode.

Serviço
Quando: Sábado, 1º de novembro
Horário: 14h
Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de 250 | Vendas nas lojas Smart Eletron e na Bilheteria Digital
 

Tiago Nacarato (1/11)

Artista português tem relação próxima com o Ceará e o Brasil.
Legenda: Artista português tem relação próxima com o Ceará e o Brasil.
Foto: Bruno Nacarato/Divulgação.

Um dos nomes de destaque da música lusófona, o cantor e compositor português Tiago Nacarato se une ao trompetista Diogo Duque para uma apresentação única e emocionante no palco do TJA. No repertório, canções autorais do artista e hits feitos em colaboração com artistas brasileiros renomados, como Marcelo Camelo e Marisa Monte, dão o tom da noite.

Serviço
Quando: Sábado, 1° de novembro
Horário: 20h
Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do TJA e no Sympla
Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Melly (1º, 2, 7 e 8/11)

Melly é uma mulher negra e jovem com cabelos trançados e presos em dois coques no alto da cabeça. Ela usa um top rosa e um vestido com transparências vermelhas e posa séria em um cenário cheio de balões de cor clara.
Legenda: Cantora fará shows na Capital na primeira semana de novembro.
Foto: Edgard Azevedo/Divulgação.

Destaque da cena brasileira contemporânea, a cantora baiana Melly realiza uma temporada de shows na capital cearense até o próximo dia 8 de novembro. Ao todos, serão seis apresentações, que contemplam o repertório do disco de estreia da artista, "Amaríssima", indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. O primeiro show ocorreu nesta sexta-feira (31) e os demais serão realizados nos dias 1º, 2, 7 e 8 (duas sessões).

Serviço
Quando: 1/11, às 19h; 2/11, às 18h; 7/11, às 19h e 8/11 às 17h e às 20h
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria da Caixa Cultural e na Bilheteria Cultural
Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Plastique Noir, Sexo BomBom e Gothiel (2/11)

Banda é uma das precursoras do rock gótico cearense.
Legenda: Plastique Noir é uma das precursoras do rock gótico cearense.
Foto: Kid Jr.

No feriado de Finados, o Snake Bar realiza uma celebração musical com a festa Dia de Los Muertos, com um line-up recheado e 100% cearense: a banda de rock gótico Plastique Noir, o projeto de darkwave "one man band" Gothiel, o duo de eletrônico Sexo BomBom e os DJs Enceladus e El Brujo Del Mundo.

Serviço
Quando: Domingo, 2 de novembro
Horário: 16h
Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)
Ingressos: R$ 20 | Vendas no Instagram e na porta do evento
Mais informações: @snakebar2020

Calé Alencar e Lucio Ricardo (7/11)

Artistas fazem show celebrativo no MIS.
Legenda: Artistas fazem show celebrativo no MIS.
Foto: Ricardo Damito/Divulgação.

Dois grandes nomes da música cearense, Calé Alencar e Lucio Ricardo apresentam o show "Através da Voz Outra Vez", em que trazem sucessos de seus mais de 50 anos de trajetória na música.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 7 de novembro
Horário: 18h
Onde: Museu da Imagem e do Som (rua Barão de Studart, 410 - Meireles)
Acesso gratuito
Mais informações: @mis_ceara

Festival Jovem Guarda 60 Anos (7/11)

Renato e seus Blue Caps se apresentam no festival.
Legenda: Renato e seus Blue Caps se apresentam no festival.
Foto: Guto Chaves/Divulgação.

Evento em celebração a um dos movimentos mais amados da música brasileira, o Festival Jovem Guarda 60 Anos reúne cinco atrações com repertório nostálgico e animado: Almir Bezerra, ex-vocalista do The Fevers, Os Pholhas, Renato Assunção, Renato e seus Blue Caps e Robertinho do Acordeon.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 7 de novembro
Horário: 19h
Onde: Cresse (av. Borges de Melo, 1881 - Parreão)
Ingressos: R$ 230 (inteira) e R$ 115 (meia-entrada) | Vendas no Outgo
Mais informações: @jovemguarda60anosfortaleza

Juruviara (7/11)

Cantor Juruviara canta em um microfone. Ele tem cabelo, barba e bigode pretos e curtos, usa óculos e camisa e calça de cores claras.
Legenda: Juruviara canta sucessos da carreira em show celebrativo.
Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 7 de novembro
Horário: 20h
Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) | Vendas no Sympla
Mais informações: @juruviaraoficial

Festival Choro Jazz (7 e 8/11)

Montagem de fotos de Toninho Horta, Lorena Nunes e Marcos Valle.
Legenda: Toninho Horta (MG), Lorena Nunes (CE) e Marcos Valle (RJ) são atrações do Choro Jazz.
Foto: Ana Colla/Régis Amora/Leo Aversa/Divulgação.

Em mais uma edição que privilegia o melhor da MPB e da música instrumental, o festival Choro Jazz chega a Fortaleza com dois dias de apresentações no palco do Anfiteatro do Dragão do Mar. No dia 7, se apresentam o grupo Marimbanda — que faz um show especial com participação do acordenista e pianista Adelson Viana — e o guitarrista, produtor e compositor mineiro Toninho Horta.

Já no dia 8, se apresentam a cantora cearense Lorena Nunes e cantor e instrumentista carioca Marcos Valle, que se apresenta junto à cantora e instrumentista Joyce Moreno.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 7, e sábado, 8 de novembro
Horário: 19h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)
Acesso gratuito 
Mais informações: @chorojazz e @dragaodomar

Emiciomar (8/11)

Rapper se apresenta na Estação das Artes.
Legenda: Rapper se apresenta na Estação das Artes.
Foto: Thiago Matine/Divulgação.

O rapper e produtor cearense Emiciomar apresenta o show "Preto", com repertório do álbum homônimo, lançado em 2023, que traz hits como "Pode Crer" e "Vai Dá Bom". A abertura fica por conta da discotecagem da DJ Nayma.

Serviço
Quando: Sábado, 8 de novembro
Horário: 20h
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito 
Mais informações: @estacaodasartes.ce

Arrigo Barnabé & Isca de Polícia (9/11)

Show-homenagem terá apresentação única na Capital.
Legenda: Show-homenagem terá apresentação única na Capital.
Foto: Jerônimo Gonzales/Divulgação.

O cantor, compositor e instrumentista paulista Arrigo Barnabé traz para Fortaleza o show "Arrigo Visita Itamar", no qual interpreta canções do amigo e parceiro musical Itamar Assumpção. A apresentação conta com a banda Isca de Polícia, que acompanhou Assumpção por muitos anos, e traz sucessos como "Nego Dito" e "Tristes Trópicos" no repertório.

Serviço
Quando: Domingo, 9 de novembro
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Lorena Nunes (12/11)

Cantora apresenta show autoral.
Legenda: Cantora apresenta show autoral.
Foto: Luiz Alves/Divulgação.

Um dos nomes de destaque da cena cearense, a cantora Lorena Nunes apresenta o show "Embarcação", com canções interpretadas em um formato intimista, com o público no palco, junto à artista, no Cineateatro São Luiz.

Serviço
Quando: Terça-feira, 12 de novembro
Horário: 19h 
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Felipe Adjafre (13/11)

Artista se apresenta em show comemorativo.
Legenda: Artista se apresenta em show comemorativo.
Foto: Divulgação.

O artista cearense Felipe Adjafre celebra os 30 anos de carreira em uma apresentação especial, com diversos convidados e um repertório que vai do pagode ao rock.

Serviço
Quando: Quarta-feira, 13 de novembro
Horário: 20h 
Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
Ingressos: A partir de R$ 21,18 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma Uhuu
Mais informações: @theatroviasulfortaleza

Ambush (14/11)

Banda de metal da Suécia faz show no Casarão Benfica.
Legenda: Banda de metal da Suécia faz show no Casarão Benfica.
Foto: Divulgação.

A banda sueca de heavy metal Ambush traz para Fortaleza o repertório do novo álbum, Evil in All Dimensions, lançado em setembro deste ano. O evento ainda contará com quatro bandas cearenses: Blasfemador, Warbiff, Asmodeus e Lúcifer Priest. 

Serviço
Quando: Sexta-feira, 14 de novembro
Horário: 19h
Onde: Casarão Benfica (rua Carapinima, 1884 - Benfica)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Venda nas lojas Gallery Tattoo (Shopping RioMar Fortaleza), Jazigo e Planet CDs e na plataforma Bilheto
Mais informações: @underground_producoes_

Música do Ceará (14/11)

Espetáculo reúne músicos de diferentes gerações.
Legenda: Espetáculo reúne músicos de diferentes gerações.
Foto: Divulgação.

Idealizado por Dalwton Moura e Rogério Franco, o show "Futuro e Memória - Música do Ceará" reúne grandes nomes do Estado em uma apresentação que rememora a história da arte cearense. Participam do show, além de Dalwton e Rogério, os artistas Rodger Rogério, Téti, Calé Alcencar, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes e outros convidados.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 14 de novembro
Horário: 20h
Onde: BNB Clube (av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota)
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) | Venda no BNB Clube e no Sympla
Mais informações: @musicadoceara

Tigagá Santana (14/11)

Tigagá Santana é cantor, compositor, cantor, instrumentista, curador e pesquisador.
Legenda: Tigagá Santana é cantor, compositor, cantor, instrumentista, curador e pesquisador.
Foto: José de Holanda/Divulgação.

O baiano Tigagá Santana vem a Fortaleza para o show "Tigagá Santana Conta Suas Poéticas", em celebração ao mês da Consciência Negra. A apresentação é feita de forma "íntima e ritualística" e reúne canções de diversas fases de sua carreira.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 14 de novembro
Horário: 19h30
Onde: Museu da Imagem e do Som (rua Barão de Studart, 410 - Meireles)
Acesso gratuito
Mais informações: @mis_ceara

Baú da Taty Girl (15/11)

Mais uma edição do evento ocorre em 15 de novembro.
Legenda: Mais uma edição do evento ocorre em 15 de novembro.
Foto: Yuri Vasconcellos/Divulgação.

Um dos eventos de forró mais conhecidos do Ceará volta em mais uma edição em formato festival, com shows de Taty Girl, Laninha Show, Dorgival Dantas, Joelma e da dupla Cláudio Ney e Juliana.

Serviço
Quando: Sábado, 15 de novembro
Horário: 22h
Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas nas lojas Rancho do Poço, Ponto da Moda e Marcello's Pizzaria e no Virtual Ticket
Mais informações: @baudatatygirl

Festival Zepelim (15/11)

Festival Zepelim 2025 será realizado no Marina Park Hotel.
Legenda: Festival Zepelim 2025 será realizado no Marina Park Hotel.
Foto: Reprodução/Instagram.

Neste ano, o Festival Zepelim terá nove atrações musicais em dois palcos. Compõem o line-up os artistas Anavitória, Cor dos Olhos, FBC, Jah-Van, Lagum, Luísa Sonza, Marina Sena, Mateus Fazeno Rock e Yago Oproprio.

Serviço
Quando: Sábado, 15 de novembro
Horário: A partir das 14h
Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 205 | Vendas na loja Tanto Faz (Shopping Parangaba) e na plataforma Ingresse
Mais informações: @festivalzepelim

Gilberto Gil (15 e 16/11)

Gilberto Gil faz últimos shows em Fortaleza em novembro.
Legenda: Gilberto Gil faz últimos shows em Fortaleza em novembro.
Foto: Giovanni Bianco/Divulgação.

Em uma turnê que já é considerada histórica e marca sua despedida dos palcos, Gilberto Girl chega a Fortaleza com duas apresentações do show "Tempo Rei", que tem lotado estádios e emocionado plateias em todo o País. Os ingressos para a primeira data estão esgotados, mas ainda é possível adquirir entradas para a data extra, no domingo (16).

Serviço
Quando: Sábado, 15, e domingo, 16 de novembro
Horário: 21h
Onde: Centro de Formação Olímpica (av. Alberto Craveiro, S/N - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 125 | Vendas na Eventim
Mais informações: @giltemporei

Tony Tornado (16/11)

Aos 95 anos, ator e cantor apresenta show que celebra sua trajetória artística.
Legenda: Aos 95 anos, ator e cantor apresenta show que celebra sua trajetória artística.
Foto: Reprodução/Instagram @tonytornado.

Um dos precursores do soul brasileiro, o cantor e ator Tony Tornado traz a Fortaleza a apresentação "Soul e Emoção", em que revisita os 50 anos de carreira, acompanhado pela banda Funkessência e seu filho, o também cantor e ator Lincoln Tornado.

Serviço
Quando: Domingo, 16 de novembro
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Irma (19/11)

Cantora apresenta novo show na capital cearense.
Legenda: Cantora apresenta novo show na capital cearense.
Foto: Divulgação.

A cantora e compositora franco-camaronesa Irma apresenta o espetáculo "You and My Guitar", no formato voz e violão, com canções autorais e reinterpretações de hits internacionais, como "How Deep is Your Love" e "What a Wonderful World".

Serviço
Quando: Quarta-feira, 19 de novembro
Horário: 20h
Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma Uhuu
Mais informações: @theatroviasulfortaleza

Cícero (21/11)

Cícero apresenta show intimista com repertório de 'Concerto 1'.
Legenda: Cícero apresenta show intimista com repertório de 'Concerto 1'.
Foto: Divulgação.

Pela primeira vez, o artista carioca Cícero traz o show do sexto álbum, Concerto 1 (2025), para a capital cearense. O repertório tem como base novas roupagens de canções já consagradas da carreira do artista, como "Tempo de Pipa" e "De Passagem". Na apresentação, o cantor interpreta as músicas no formato voz e violão, enquanto uma orquestra projetada em um telão o acompanha, em uma experiência multiplataforma.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 21 de novembro
Horário: 20h
Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Buena Vista Social Orchestra (22/11)

Projeto conta com membros originais da orquestra Buena Vista Social Club.
Legenda: Projeto conta com membros originais da orquestra Buena Vista Social Club.
Foto: Divulgação.

Após realizar uma apresentação em Fortaleza em abril deste ano, a Buena Vista Social Orchestra volta à capital cearense para mais uma fase da turnê latino-americana. O show, que conta com integrantes da formação original da famosa orquestra cubana Buena Vista Social Club, terá regência e condução de Jesus “Aguaje” Ramos, maestro, trombonista, diretor artístico e compositor original do grupo cubano. Junto a Ramos estarão, no palco, os membros originais Luis “Betun” Mariano Valiente Marin, Emilio Senon Morales Ruiz e Fabían Garcia, além de músicos convidados.

Serviço
Quando: Sábado, 22 de novembro
Horário: 18h30 (abertura da casa)
Onde: Náutico Atlético Cearense (av. Beira Mar, S/N - Meireles)
Ingressos: A partir de R$ 145 | Vendas no Clube do Ingresso
Mais informações: @esteticatorta

Dipas (22/11)

Artista se apresenta em show gratuito.
Legenda: Artista se apresenta em show gratuito.
Foto: Igor de Melo/Divulgação.

Um dos grandes nomes da nova geração do samba cearense, o cantor Dipas apresenta o show "Quem Me Ensinou Sabia" na Estação das Artes. O show de abertura é do grupo Batuque de Mulher, que apresenta o espetáculo "Raízes e Memórias".

Serviço
Quando: Sábado, 22 de novembro
Horário: 20h
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito 
Mais informações: @estacaodasartes.ce

Mano Brown (23/11)

Rapper é um dos fundadores do Racionais MC's.
Legenda: Rapper é um dos fundadores do Racionais MC's, um dos pioneiros no rap do Brasil.
Foto: Dimitrow/Divulgação.

Um dos maiores nomes do rap brasileiro, Mano Brown faz show no evento "Baile na Praça", na Praça Verde, com hits de seu disco solo, Boogie Naipe (2016), além de sucessos do grupo Racionais MC's.

Serviço
Quando: Domingo, 23 de novembro
Horário: 17h
Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua José Avelino, S/N - Praia de Iracema)
Ingressos: A partir de R$ 79 | Vendas na plataforma Meaple
Mais informações: @dragaodomar

Paulinho Moska (23/11)

Artista vem a Fortaleza com novo show.
Legenda: Artista vem a Fortaleza com novo show.
Foto: Rodrigo Simas/Divulgação.

O cantor e compositor carioca Paulinho Moska chega a Fortaleza com o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional", que reúne canções das três décadas de carreira, como "Pensando em Você", "A Idade do Céu" e "A Seta e o Alvo". 

Serviço
Quando: Domingo, 23 de novembro
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Luiza Nobel (28/11)

Cantora se apresenta em evento em parceria com o Sesc
Legenda: Cantora se apresenta em evento em parceria com o Sesc
Foto: Fredd Costa/Divulgação.

A cantora, compositora e arranjadora musical Luiza Nobel se apresenta na Estação das Artes, com um show que une sucessos da música brasileira do reggae ao soul. A abertura é por conta de DJ Nandi.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 28 de novembro
Horário: 20h
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito 
Mais informações: @estacaodasartes.ce

Test e Deafkids (28/11)

União das duas duplas resultou em álbum de inéditas.
Legenda: União das duas duplas resultou em álbum de inéditas.
Foto: Hugues de Castillo/Divulgação.

As duas bandas de rock, que atuam entre o punk e a música industrial, se unem para um show especial do álbum "Sem Esperanças", que conta com dez faixas inéditas e celebra os 15 anos de atividade dos dois grupos.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 28 de novembro
Horário: 20h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acesso pela rua José Avelino, pela rua Bóris ou pela avenida Pessoa Anta)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar

Festival Eu Quero Rock (29/11)

Banda Fresno (SP) é destaque do 'Eu Quero Rock' 2025.
Legenda: Banda Fresno (SP) é destaque do 'Eu Quero Rock' 2025.
Foto: Camila Cornelsen/Divulgação.

A segunda edição do festival cearense será realizada no shopping RioMar Fortaleza e terá seis atrações de diferentes subgêneros do rock, do hardcore ao pós-punk. O line-up conta com as bandas Fresno (SP), Terno Rei (SP), Rancore (SP), Menores Atos (RJ), Jovens Ateus (PR) e Backdrop Falls (CE).

Serviço
Quando: Domingo, 30 de novembro
Horário: A partir das 14h30
Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas nas lojas Gallery Tattoo (RioMar Fortaleza), Planet CDs (Centro), Jazigo (Benfica) e no site no Bilheto
Mais informações: @eu_quero_rock_

Plastic Fire (29/11)

Banda carioca se apresenta na capital cearense.
Legenda: Banda carioca se apresenta na capital cearense.
Foto: Reprodução/Instagram @plasticfire e @lomfotografo.

A banda de hardcore Plastic Fire (RJ) se apresenta em Fortaleza durante a turnê que comemora os 20 anos de carreira do grupo. O evento ainda terá as bandas cearenses ADeriva e Old Friends.

Serviço
Quando: Sábado, 29 de novembro
Horário: 19h
Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)
Ingressos: R$ 40 (individual) e R$ 50 (ingresso duplo) | Vendas na plataforma Uticket
Mais informações: @esconderijorockpub

Xilindró Fest (28 e 30/11)

Foto dos membros da banda Corja!, formada por quatro membros: três homens de preto que estão atrás de uma mulher de braços abertos, usando blusa vermelha e macacão preto;
Legenda: Banda Corja! é um dos destaques da programação.
Foto: Divulgação.

A Associação Cultural Cearense do Rock (ACR) realiza duas noites de shows como parte da programação do festival Xilindró Fest, que reúne nomes de peso da cena de rock extrema brasileira, como Corja! (CE), Obskure (CE) e Desalmado (SP). Ao todo, dez atrações se apresentam no evento.

Serviço
Quando: Domingo, 30 de novembro
Horário: 19h (28/11) e 17h (30/11)
Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)
Ingressos: R$ 20 | Vendas no Sympla, neste link (28/11) e neste link (30/11)
Mais informações: @acr_ce e @esconderijorockpub

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Gilberto Gil, Lorena Nunes, Emiciomar, Makem, Melly, RAPadura, Fresno, Thiaguinho, Mano Brown e Taty Girl são algumas das atações de novembro em Fortaleza.
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em novembro

Última turnê de Gilberto Gil, Baú da Taty Girl e festivais como Eu Quero Rock e Choro Jazz são destaques.

Ana Beatriz Caldas
Há 14 minutos
Grupo de seis artistas de circo em figurinos elaborados e coloridos, posando em frente a um palco com iluminação vermelha e azul vibrante. Os figurinos remetem a uma estética circense clássica e teatral. Um artista, com cabelo e roupa laranja-avermelhada, está agachado na frente. Os demais estão de pé, sorrindo e gesticulando para a câmera, com maquiagens características de palhaços ou personagens teatrais.
Silvero Pereira

Espetáculo Nordestidamente revela a magia circense

Me senti novamente fascinado pela arte do Circo.

Silvero Pereira
31 de Outubro de 2025
Grupo se apresenta às quintas-feiras no Ajeum de Oyá, no Benfica.
Verso

Samba Kanjerê celebra espiritualidade e ancestralidade negra

Grupo leva samba de terreiro e outros clássicos do gênero a palcos de Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas
31 de Outubro de 2025
Imagem de capa dos livros: 23 minutos, Casa da Escuridão Eterna, e O Assassinato no verão de 1999, para matéria de livros para ler no Dia das Bruxas.
Verso

Dia das Bruxas: 7 livros para quem ama suspense e terror

Lista contém títulos com suspense psicológico, investigação e assassinato.

Beatriz Rabelo
31 de Outubro de 2025
Imagem do escritor Davi de Jesus do Nascimento para matéria sobre livro Aluvião, do Círculo de Poemas.
Verso

Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco

Obra é a estreia do artista Davi de Jesus do Nascimento no gênero.

Beatriz Rabelo
30 de Outubro de 2025
Taís Araújo olha para a câmera em um cenário escuro. Há uma luz fantasmagórica atrás dela e seus olhos estão totalmente brancos.
Verso

5 produções brasileiras de terror para ver nesse Halloween

Lista traz estreias nos cinemas e sucessos do streaming

Pais e avós: como lidar com choques na criação dos filhos
Ana Grasieli Lustosa

Pais e avós: como lidar com choques na criação dos filhos

Confira dicas para atravessar o desafio de educar entre gerações diferentes.

Ana Grasieli Lustosa
30 de Outubro de 2025
Sebo O Geraldo segue em atividade e mantém vivo legado do dono
Verso

Sebo O Geraldo segue em atividade e mantém vivo legado do dono

Há 25 anos, lugar democratiza acesso de fortalezenses à leitura.

Diego Barbosa
30 de Outubro de 2025
Capa dos livros: animais tropicais, poesia de retalho e ressuscitar mamutes, para matéria sobre Dia Nacional do Livro.
Verso

Dia Nacional do Livro: conheça 7 obras para ampliar sua visão de mundo

Lista inclui livros de crônicas, poesias e romances.

Beatriz Rabelo
29 de Outubro de 2025
Na imagem, uma idosa, identificada na legenda como Dona Lourdinha Reis, de pele clara, cabelos brancos presos em um coque e óculos redondos, sorri enquanto segura um livro contra o peito com as duas mãos. Ela está vestindo uma blusa de manga curta com estampa floral verde e rosa sobre um fundo verde escuro e uma saia marrom de comprimento médio. O livro que ela segura é o primeiro volume da série Crepúsculo, com a capa que apresenta duas mãos segurando uma maçã vermelha. Ela está em pé na frente de uma parede com azulejos brancos e beges com um padrão floral repetitivo. A luz está clara, provavelmente natural.
Verso

Avó lê ‘Crepúsculo’ pela primeira vez aos 90 anos e se apaixona

Lourdinha Reis é natural do Maranhão e já confessou ser team Edward.

Diego Barbosa
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges segurando um violão acústico, com expressão séria, em ambiente interno.
Verso

Lô Borges passa por traqueostomia e não tem previsão de alta

Cantor e compositor está internado há 11 dias em Belo Horizonte.

Redação
28 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto em um salão de cabeleireiro ou barbearia. Um homem barbudo com um boné escuro e uma camisa preta está agachado ao lado de uma cadeira de barbeiro grande e preta, segurando uma máquina de cortar cabelo. Ele está aparentemente interagindo com uma criança pequena, de cabelo claro e vestindo uma regata preta e branca e shorts brancos, que está agachada no chão na frente dele, segurando uma pequena bola. O fundo mostra uma parede com azulejos que imitam madeira, um espelho dourado refletindo a área, e móveis de madeira. O ambiente parece ser um salão de cabeleireiro ou barbearia em funcionamento, com equipamentos e produtos visíveis.
Diego Barbosa

Barbeiro muda vida de autistas ao criar método de corte de cabelo

Alencar Barber atua no interior do Ceará e já ajudou crianças que há quatro anos não iam a um salão.

Diego Barbosa
28 de Outubro de 2025
Imagem destaca duas pulseiras com as cores do arco-íris, simbolo da bandeira LGBTQIAP+, no braço de duas pessoas. Não aprarece rossto na imagem.
Silvero Pereira

Algumas dores não ficam no pátio da escola

Memórias podem se transformar em inseguranças profundas.

Silvero Pereira
27 de Outubro de 2025
Mulher parada no meio da rua. Ela tem cabelo curto, veste uma bata branca e calça jeans. Está mexendo em uma carteira colorida, leva uma bolsa vermelha pendurada no ombro e usa um colar vermelho longo que desce par ao pescoço.
Elaine Quinderé

O verdadeiro estilo pessoal é um acervo vivo

As roupas que contam a nossa história são feitas de lembranças, desejos e coragem para ser quem se é.

Elaine Quinderé
27 de Outubro de 2025
Foto do saxofonista cearense Lucas Marden, que está de óculos escuros e soprando o instrumento na imagem.
Verso

Músico cearense faz campanha para tratamento de câncer

Jam session solidária em prol do saxofonista Lucas Marden se soma à vaquinha para ajudar o artista.

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
27 de Outubro de 2025
Netos de Elis Regina publicam vídeo caseiro cantando música da avó
Verso

Netos de Elis Regina publicam vídeo caseiro cantando música da avó

Antonio Baldini e Rafaela Mariano compartilharam registro em vídeo nas redes sociais.

Redação
26 de Outubro de 2025
Frimes, Helena Malditta, Mellody Queen e Deydianne Piaf são destaques do line-up.
Verso

Realness em Fortaleza: festa reúne estrelas de Drag Race Brasil e artistas cearenses

Pela primeira vez no Ceará, Realness terá shows das drag queens Mellody Queen, Helena Malditta, Deydianne Piaf e mais.

Ana Beatriz Caldas
26 de Outubro de 2025
Milton Nascimento de chapéu preto e óculos escuros abastecendo o carro em um posto de gasolina dos Estados Unidos. Ele é um homem negro e idoso.
Verso

Milton Nascimento completa 83 anos e recebe homenagens de amigos famosos

Milton, recentemente, foi diagnosticado com demência.

Redação
26 de Outubro de 2025
Imagem de uma sala de estar aconchegante e moderna, decorada com estantes cheias de livros, sofá confortável e poltronas, ideal para leitura e relaxamento.
Ana Karenyna

Como usar livros na decoração de casa

Livros expostos ajudam a incentivar o hábito de leitura.

Ana Karenyna
25 de Outubro de 2025
Registro do cantor Belchior.
Verso

Belchior tem obra celebrada em shows em Fortaleza

Cantor e compositor cearense faria 79 anos no próximo domingo, 26 de outubro.

Redação
25 de Outubro de 2025