Festival em Fortaleza reúne João Gomes, Revelação, L7NNON, Gabi Nunes, Nação Zumbi e mais

'Tamo Junto BB' será realizado de 10 a 14 de dezembro, no Marina Park

Redação producaodiario@svm.com.br
Foto: Divulgação.

Música e esporte se encontram na primeira edição do Festival Tamo Junto BB em Fortaleza, de 10 a 14 de dezembro, no Marina Park Hotel. Multigênero, o evento terá apresentações de João Gomes, Nação Zumbi, Os Garotin, Melly, L7NNON, Marcelo Falcão, Rachel Reis, Tali, Mateus Fazeno Rock, 2ZDINIZZ, Gabi Nunes e Grupo Revelação. 

A programação musical será dividida entre dois palcos: o Principal, com grandes nomes da música contemporânea brasileira, e o Bosque, com destaques da cena musical cearense.

A pré-venda de ingressos será exclusiva para clientes do Banco do Brasil com cartões BB Visa e vai desta quinta-feira (16) até a próxima segunda-feira (20), na plataforma Eventim. Clientes desta modalidade terão direito a 60% de desconto no valor das entradas.

A venda para o público geral começa apenas na próxima terça-feira (21). O valor dos ingressos ainda não foi divulgado pelo Banco do Brasil.

Além da programação musical, o festival terá competições de quatro modalidades esportivas: skate, corrida, vôlei de praia e surfe. Serão realizadas, na capital cearense, as últimas etapas do Circuito BB de Skate Vertical, do Circuito Banco do Brasil de Corrida e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, além da quinta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, sediada na Praia do Futuro.

O acesso aos campeonatos é livre, mediante doação de 1kg de alimento e retirada prévia dos ingressos na Eventim. Para as competições, os ingressos estarão disponíveis na plataforma a partir de 25 de novembro.

Além das disputas, quem quiser participar da programação de esportes e bem-estar poderá fazer aulas gratuitas de skate, yoga e pilates. Haverá ainda rodas de conversa sobre sustentabilidade, oficinas de upcycling e uma Arena Gamer com diversas atividades.

Confira a programação do Festival Tamo Junto BB: 

Quinta-feira a domingo (11 a 14/12)

Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025
Onde: Praia do Futuro
Acesso gratuito 

Sexta-feira a domingo (12 a 14/12)

Atividades na Arena Gamer
Onde: Marina Park Hotel

Sexta-feira (12/12)

Shows - Palco Principal
L7nnon e Marcelo Falcão
2ZDinizz
Nação Zumbi
Os Garotin e Melly 

Shows - Palco Bosque
Mateus Fazeno Rock

Sábado (13/12)

Shows - Palco Principal
João Gomes
Rachel Reis
Tali 
+ Atração surpresa

Shows - Palco Bosque
Os Transacionais
Bloco “Pra Quem Gosta é Bom”

Domingo (14/12)  

Shows - Palco Principal
Grupo Revelação

Shows - Palco Bosque
Gabi Nunes com o projeto "Gabi no Quintal"

Serviço
Festival Tamo Junto BB - Edição Fortaleza
Quando: 10 a 14 de dezembro
Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) e Praia do Futuro (apenas o Circuito BB de Surfe)
Ingressos: Vendas a partir de 16/10 (pré-venda exclusiva para clientes BB Visa) e de 21/10 (público geral) na Eventim | Valores a confirmar
Mais informações no Instagram e no site do evento

