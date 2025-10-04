Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará, será reaberto neste domingo (5); veja imagens

Um dos símbolos do Ceará, inclusive presente na bandeira do Estado, o Farol do Mucuripe será oficialmente entregue neste domingo (5), após um ano de obras de reforma e restauro.

Neste sábado (4), véspera da reinauguração, o governador Elmano de Freitas (PT) compartilhou, nas redes sociais, um vídeo que mostra como ficou a parte externa do equipamento

"É o símbolo da bandeira do Ceará, é um símbolo nosso, da nossa história. E está recuperado, lindo, e nós vamos devolver ele lindo para o povo do Ceará", ressaltou o governador.

Os detalhes da obra serão anunciados durante a inauguração, às 17h deste domingo (5).

O Farol do Mucuripe passou por um processo de deterioração, após décadas sem manutenção – a última havia sido realizada na década de 1980. O prédio chegou a perder a cúpula e foi interditado pela Defesa Civil em 2019.

Conheça a história do Farol do Mucuripe

Conhecido como "Farol Velho", o Farol do Mucuripe foi construído entre os anos de 1840 a 1846, ano em que foi inaugurado.

Ele é uma das mais antigas edificações de Fortaleza e serviu, por muitos anos, como referência para as embarcações que aportavam na Capital cearense.

Uma reforma foi feita em 1872 – a placa fixada no espaço nessa época deve ser exposta após a revitalização mais recente. O Farol do Mucuripe foi desativado em 1957 por se tornar obsoleto.

Legenda: Placa datada de 1872, ano da primeira reforma do Farol do Mucuripe Foto: Henrique Jucá/Acervo Mucuripe

Ele foi substituído por um segundo farol, quando ganhou a denominação de Farol Velho. O farol 'substituto' funcionou até 2017, quando Fortaleza ganhou a mais recente estrutura do tipo.

Desde que foi desativado, o Farol do Mucuripe passou por poucas intervenções. A última recuperação havia sido feita em 1981, com projeto da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Cultura e Desporto do Estado.

Legenda: Registro do Farol do Mucuripe, também conhecido como Farol Velho, em 1918 Foto: Arquivo Nirez

Revitalização é uma demanda antiga da comunidade

Muita felicidade, mas também receio. Esses são os sentimentos descritos por Diego di Paula, idealizador do Acervo Mucuripe, ao falar sobre a reabertura do Farol do Mucuripe.

A revitalização é fruto de décadas de luta da comunidade, como conta Antônio José Barbosa, mais conhecido como Dudé, presidente da Associação Comissão Titan e vice-presidente da Zeis do Cais do Porto, onde fica localizado o Farol do Mucuripe.

"Foi uma vitória para todos nós, uma alegria grande ver como ele está. E aquela tristeza quando a gente via, (lá) atrás, como ele era, ficou para trás, ficou na história", afirma.

"Agora vai reiniciar outra, uma história de alegria e de momentos bons", completa.

Legenda: O Farol do Mucuripe vinha passando por um processo de deterioração chegando a ser interditado pela Defesa Civil Foto: Kid Jr.

Com a reabertura, o Farol do Mucuripe se consolida como "primeiro equipamento cultural do Grande Mucuripe", após uma "expectativa de décadas", explica Diego di Paula. Porém, ele reforça que ainda existem demandas sobre a ocupação do espaço.

A principal delas é quanto à gestão compartilhada do equipamento com a comunidade. Ou seja, a definição de como o espaço será ocupado: as programações que estarão disponíveis, quais as exposições devem ser apresentadas e se outras linguagens, como o audiovisual, irão fazer parte dessa ocupação.

"A gente queria que tivesse tido esse diálogo (sobre a gestão compartilhada) há mais tempo. (...) Se a gestão compartilhada tivesse sido pensada junto com as obras, talvez tivesse tido uma melhor inauguração", argumenta Diego di Paula.

Gestão compartilhada do Farol

Dudé confirma o desejo da comunidade por contar a própria história no Farol do Mucuripe. Nascido e criado na região, ele fala das lembranças de infância no entorno do farol e do afeto desenvolvido por esse espaço.

"Então, a gente pretende, quando ele já tiver liberado mesmo para visitas, ter a nossa história lá dentro do farol, a nossa cultura. Quando vier visitantes, a gente falar um pouco da cultura da comunidade e a história da gente com o farol", projeta.

Por isso, o desejo pela gestão compartilhada. O diálogo para que isso seja efetivado está sendo feito com a Secretaria de Cultura do Ceará, que ficará responsável pela gestão do equipamento.

Legenda: Farol do Mucuripe durante a década de 1940 Foto: Arquivo Nirez

Indagada sobre a demanda da comunidade, a Secretaria de Cultura informou que os detalhes sobre como será o funcionamento do equipamento serão feitos durante a reabertura do Farol do Mucuripe.

Tanto Diego di Paula como Dudé confirmaram que já foram realizadas reuniões com a pasta para tratar do tema.

Dudé reforçou que as conversas "estão correndo muito bem" e, apesar de criticar a demora para a definição sobre o assunto, Diego considera que, talvez até o final de novembro, a comunidade já possa estar envolvida na gestão do Farol do Mucuripe.

"O Farol surge como esperança para comunidade, de, após a gestão compartilhada, podermos decidir o que queremos de atração", completa o idealizador do Acervo Mucuripe.

Legenda: Farol do Mucuripe após reformas e reparos feitas pela gestão estadual Foto: Associação Comissão Titan

Diálogo com o Poder Público é constante

Dudé acrescentou ainda que o diálogo foi constante entre as entidades da região e o Governo do Ceará durante o ano de reformas no Farol do Mucuripe.

"A Comissão Titan e Associação de Moradores foram acompanhando toda a obra e cobrando alguns probleminhas que aconteciam, sentando com o poder público e dialogando o que é melhor e eles concordando e fazendo. Então, foi muito bom esse diálogo de equipe, tanto do governo como da comunidade". Antônio José Barbosa, o Dudé Presidente da Associação Comissão Titan

Antes mesmo do início das obras, o Governo Elmano de Freitas (PT) atendeu à demanda da comunidade e revogou decreto que estabelecia a remoção de mais de 80 imóveis do entorno do Farol do Mucuripe.

A determinação tinha sido assinada pelo ex-governador Camilo Santana (PT) em 2021 e previa a demolição das casas para permitir “maior visibilidade e acesso à faixa litorânea”, considerando o fator turístico.

Agora, ressalta Diego di Paula, é preciso dialogar sobre as melhorias do espaço, como fiação subterrânea e um letreiro, assim como a discussão sobre se os achados arqueológicos feitos no Farol do Mucuripe irão retornar para serem expostos no espaço.

Legenda: Além do Farol do Mucuripe, também será entregue brinquedopraça e Academia ao Ar Libre Foto: Henrique Jucá/Acervo Mucuripe

"O Farol tem a importância para além da bandeira do estado, tem a importância histórica de uma comunidade que, ainda hoje, não tem o básico como saneamento e espaços de lazer", afirma.

E, por isso, a construção de um brinquedopraça e de uma Academia Ao Ar Livre também enche de alegria os moradores do entorno, sejam crianças ou adultos, como afirma Dudé.

Agora, o Farol do Mucuripe reabre para novas gerações de fortalezenses e cearenses que não tiveram oportunidade de conhecer a estrutura e a história desse lugar, que carrega ainda o afeto e cuidado de toda a comunidade do entorno.