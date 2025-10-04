Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará, será reaberto neste domingo (5); veja imagens

Agora, os moradores querem uma gestão compartilhada do equipamento para poderem contar a própria história

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Escadaria central em pedra leva ao Farol Velho do Mucuripe, prédio histórico octogonal de cor amarela com detalhes brancos, janelas vermelhas e cúpula branca no topo, sob céu azul claro.
Legenda: Farol do Mucuripe foi restaurado e será entregue neste domingo (5)
Foto: Henrique Jucá/Acervo Mucuripe

Um dos símbolos do Ceará, inclusive presente na bandeira do Estado, o Farol do Mucuripe será oficialmente entregue neste domingo (5), após um ano de obras de reforma e restauro.

Neste sábado (4), véspera da reinauguração, o governador Elmano de Freitas (PT) compartilhou, nas redes sociais, um vídeo que mostra como ficou a parte externa do equipamento

"É o símbolo da bandeira do Ceará, é um símbolo nosso, da nossa história. E está recuperado, lindo, e nós vamos devolver ele lindo para o povo do Ceará", ressaltou o governador. 

Os detalhes da obra serão anunciados durante a inauguração, às 17h deste domingo (5). 

Assista ao vídeo: 

O Farol do Mucuripe passou por um processo de deterioração, após décadas sem manutenção – a última havia sido realizada na década de 1980. O prédio chegou a perder a cúpula e foi interditado pela Defesa Civil em 2019. 

Conheça a história do Farol do Mucuripe 

Conhecido como "Farol Velho", o Farol do Mucuripe foi construído entre os anos de 1840 a 1846, ano em que foi inaugurado.

Ele é uma das mais antigas edificações de Fortaleza e serviu, por muitos anos, como referência para as embarcações que aportavam na Capital cearense. 

Uma reforma foi feita em 1872 – a placa fixada no espaço nessa época deve ser exposta após a revitalização mais recente. O Farol do Mucuripe foi desativado em 1957 por se tornar obsoleto. 

Placa metálica antiga, enferrujada e fixada em uma parede branca, com inscrições em relevo parcialmente desgastadas. O texto visível diz: “O ENGENHEIRO CIVIL J. A. T. DE MACEDO DIRIGIO O LEVANTAMENTO 1872”.
Legenda: Placa datada de 1872, ano da primeira reforma do Farol do Mucuripe
Foto: Henrique Jucá/Acervo Mucuripe

Ele foi substituído por um segundo farol, quando ganhou a denominação de Farol Velho. O farol 'substituto' funcionou até 2017, quando Fortaleza ganhou a mais recente estrutura do tipo. 

Desde que foi desativado, o Farol do Mucuripe passou por poucas intervenções. A última recuperação havia sido feita em 1981, com projeto da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Cultura e Desporto do Estado. 

Fotografia em preto e branco de 1918 mostrando o antigo Farol do Mucuripe, em Fortaleza. A construção tem formato octogonal, com janelas e detalhes arquitetônicos na parte superior, coroada por uma lanterna no topo. O farol está erguido sobre uma duna de areia, rodeado por vegetação rasteira, e algumas pessoas aparecem na entrada da edificação.
Legenda: Registro do Farol do Mucuripe, também conhecido como Farol Velho, em 1918
Foto: Arquivo Nirez

Revitalização é uma demanda antiga da comunidade 

Muita felicidade, mas também receio. Esses são os sentimentos descritos por Diego di Paula, idealizador do Acervo Mucuripe, ao falar sobre a reabertura do Farol do Mucuripe.

A revitalização é fruto de décadas de luta da comunidade, como conta Antônio José Barbosa, mais conhecido como Dudé, presidente da Associação Comissão Titan e vice-presidente da Zeis do Cais do Porto, onde fica localizado o Farol do Mucuripe. 

"Foi uma vitória para todos nós, uma alegria grande ver como ele está. E aquela tristeza quando a gente via, (lá) atrás, como ele era, ficou para trás, ficou na história", afirma.

"Agora vai reiniciar outra, uma história de alegria e de momentos bons", completa. 

Farol antigo do Mucuripe em Fortaleza. A construção octogonal aparece desgastada, com paredes pichadas e sem cobertura, cercada por fios elétricos no céu azul. A base de pedra também exibe pichações e sinais de abandono, com vegetação crescendo ao redor.
Legenda: O Farol do Mucuripe vinha passando por um processo de deterioração chegando a ser interditado pela Defesa Civil
Foto: Kid Jr.

Com a reabertura, o Farol do Mucuripe se consolida como "primeiro equipamento cultural do Grande Mucuripe", após uma "expectativa de décadas", explica Diego di Paula. Porém, ele reforça que ainda existem demandas sobre a ocupação do espaço. 

A principal delas é quanto à gestão compartilhada do equipamento com a comunidade. Ou seja, a definição de como o espaço será ocupado: as programações que estarão disponíveis, quais as exposições devem ser apresentadas e se outras linguagens, como o audiovisual, irão fazer parte dessa ocupação.

Veja também

teaser image
Ceará

Onde fica o Farol do Mucuripe? Veja pontos de Fortaleza que têm nome de um bairro e estão em outro

"A gente queria que tivesse tido esse diálogo (sobre a gestão compartilhada) há mais tempo. (...) Se a gestão compartilhada tivesse sido pensada junto com as obras, talvez tivesse tido uma melhor inauguração", argumenta Diego di Paula.

Gestão compartilhada do Farol

Dudé confirma o desejo da comunidade por contar a própria história no Farol do Mucuripe. Nascido e criado na região, ele fala das lembranças de infância no entorno do farol e do afeto desenvolvido por esse espaço.

"Então, a gente pretende, quando ele já tiver liberado mesmo para visitas, ter a nossa história lá dentro do farol, a nossa cultura. Quando vier visitantes, a gente falar um pouco da cultura da comunidade e a história da gente com o farol", projeta.

Por isso, o desejo pela gestão compartilhada. O diálogo para que isso seja efetivado está sendo feito com a Secretaria de Cultura do Ceará, que ficará responsável pela gestão do equipamento. 

Fotografia aérea em preto e branco da década de 1940 mostrando o Farol Velho do Mucuripe, em Fortaleza. A construção octogonal com escadaria e cercada por um muro aparece no centro da imagem, em meio a uma área de casas simples e ruas de terra próximas à praia.
Legenda: Farol do Mucuripe durante a década de 1940
Foto: Arquivo Nirez

Indagada sobre a demanda da comunidade, a Secretaria de Cultura informou que os detalhes sobre como será o funcionamento do equipamento serão feitos durante a reabertura do Farol do Mucuripe. 

Tanto Diego di Paula como Dudé confirmaram que já foram realizadas reuniões com a pasta para tratar do tema. 

Dudé reforçou que as conversas "estão correndo muito bem" e, apesar de criticar a demora para a definição sobre o assunto, Diego considera que, talvez até o final de novembro, a comunidade já possa estar envolvida na gestão do Farol do Mucuripe.

"O Farol surge como esperança para comunidade, de, após a gestão compartilhada, podermos decidir o que queremos de atração", completa o idealizador do Acervo Mucuripe.  

Farol Velho do Mucuripe iluminado à noite com luzes amarelas e brancas, visto de baixo do morro gramado com escadaria de pedra e degraus iluminados que levam até a entrada do farol.
Legenda: Farol do Mucuripe após reformas e reparos feitas pela gestão estadual
Foto: Associação Comissão Titan

Diálogo com o Poder Público é constante 

Dudé acrescentou ainda que o diálogo foi constante entre as entidades da região e o Governo do Ceará durante o ano de reformas no Farol do Mucuripe. 

"A Comissão Titan e Associação de Moradores foram acompanhando toda a obra e cobrando alguns probleminhas que aconteciam, sentando com o poder público e dialogando o que é melhor e eles concordando e fazendo. Então, foi muito bom esse diálogo de equipe, tanto do governo como da comunidade".
Antônio José Barbosa, o Dudé
Presidente da Associação Comissão Titan

Antes mesmo do início das obras, o Governo Elmano de Freitas (PT) atendeu à demanda da comunidade e revogou decreto que estabelecia a remoção de mais de 80 imóveis do entorno do Farol do Mucuripe. 

A determinação tinha sido assinada pelo ex-governador Camilo Santana (PT) em 2021 e previa a demolição das casas para permitir “maior visibilidade e acesso à faixa litorânea”, considerando o fator turístico.

Agora, ressalta Diego di Paula, é preciso dialogar sobre as melhorias do espaço, como fiação subterrânea e um letreiro, assim como a discussão sobre se os achados arqueológicos feitos no Farol do Mucuripe irão retornar para serem expostos no espaço. 

Área de brinquedopraça com escorregadores e estruturas de madeira ao ar livre, em frente ao Farol Velho do Mucuripe restaurado, pintado em amarelo e branco, localizado sobre uma colina gramada sob céu azul.
Legenda: Além do Farol do Mucuripe, também será entregue brinquedopraça e Academia ao Ar Libre
Foto: Henrique Jucá/Acervo Mucuripe

"O Farol tem a importância para além da bandeira do estado, tem a importância histórica de uma comunidade que, ainda hoje, não tem o básico como saneamento e espaços de lazer", afirma. 

E, por isso, a construção de um brinquedopraça e de uma Academia Ao Ar Livre também enche de alegria os moradores do entorno, sejam crianças ou adultos, como afirma Dudé.

Agora, o Farol do Mucuripe reabre para novas gerações de fortalezenses e cearenses que não tiveram oportunidade de conhecer a estrutura e a história desse lugar, que carrega ainda o afeto e cuidado de toda a comunidade do entorno.

 

Assuntos Relacionados
Escadaria central em pedra leva ao Farol Velho do Mucuripe, prédio histórico octogonal de cor amarela com detalhes brancos, janelas vermelhas e cúpula branca no topo, sob céu azul claro.
Verso

Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará, será reaberto neste domingo (5); veja imagens

Agora, os moradores querem uma gestão compartilhada do equipamento para poderem contar a própria história

Redação
Há 37 minutos
Foto de Fernanda Torres postadas nas redes do Oscar marcou ponto de virada para a Academia, segundo CEO
Verso

CEO do Oscar fala de engajamento brasileiro: ‘Histórico’

Publicação de foto de Fernanda Torres em perfil oficial do Oscar soma mais de 2,9 milhões de curtidas

Redação
04 de Outubro de 2025
Kátia Freitas celebra 30 anos do disco 'K', obra que marcou a música cearense, com série de ações a serem realizadas nos próximos meses
Verso

Kátia Freitas comemora 30 anos de disco que marcou a música cearense

“K”, estreia da cearense Kátia Freitas, será celebrado com série de ações que inclui roda de conversa e show

João Gabriel Tréz
04 de Outubro de 2025
Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura.
Verso

Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do 18º Prêmio São Paulo de Literatura

Com "Rio Sangue", escritor integrou a lista dos dez finalistas na categoria "Melhor Romance de 2024"

Beatriz Rabelo
03 de Outubro de 2025
O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok
Verso

O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok

Single e clipe estão disponíveis nas plataformas digitais, entre funk, brega e dance; músico e humorista se une a DJ Ari SL para entregar performance engraçada e envolvente

Diego Barbosa
03 de Outubro de 2025
Na imagem, pintura artística assinada pela artista Beatriz Cavalcante, em alusão a flores tropicais
Ana Karenyna

Veja dicas de como usar pintura artística nos ambientes

Técnica adiciona alma aos lugares e é prova viva de que paredes podem falar e comunicar muita beleza

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação da obra de Cristina Peri Rossi para matéria sobre como ela desafia e renova a poesia da América Latina.
Verso

Conheça Cristina Peri Rossi, escritora uruguaia que versa romance e poesia

Escritora uruguaia teve os livros "Nossa Vingança é o Amor" e "A Insubmissa" publicados no Brasil neste ano

Beatriz Rabelo
02 de Outubro de 2025
Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?
Ana Grasieli Lustosa

Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?

Confira dicas práticas para mães, pais e novos parceiros

Ana Grasieli Lustosa
02 de Outubro de 2025
Milton Nascimento em documentário sobre sua biografia.
Verso

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho

O artista convive com a Demência por Corpos de Lewy

Redação
02 de Outubro de 2025
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Verso

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Diego Barbosa
02 de Outubro de 2025
Imagem da peça de teatro Oz, do Grupo Alumiar Cenas & Cirandas, para matéria sobre programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza.
Verso

Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses

Redação
01 de Outubro de 2025
Amanda Seyfried em foto de close do rosto. Ela aparece com cabelos presos e vestido preto
Elaine Quinderé

Botox, preenchimento e autenticidade em Hollywood

A atriz Amanda Seyfried revelou ter ficado um ano sem fazer botox para interpretar Ann Lee no novo filme da diretora Mona Fastvold.

Elaine Quinderé
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra Geraldo Paulo Duarte, fundador do sebo O Geraldo, um dos mais tradicionais do Centro de Fortaleza, em 2014. Com expressão série e vestindo blusa azul escura listrada de laranja, calça também em azul-escuro e boina branca, ele posa ao lado no porta de entrada do sebo ao lado de uma placa que diz sebo do geraldo.
Verso

Morre Geraldo Paulo, fundador do sebo O Geraldo, aos 83 anos

Estabelecimento de venda de livros usados é um dos mais tradicionais de Fortaleza

Carol Melo
01 de Outubro de 2025
Na imagem, os integrantes da banda Hanoi Hanoi, Arnaldo Brandão, Sérgio Vulcanis, Ricardo Bacelar e Marcelo da Costa
Verso

Banda Hanoi Hanoi celebra 30 anos com álbum ao vivo

Sucesso na década de 1980 e com coleção de hits, formação se reencontrou para show especial, disponível no streaming

Diego Barbosa
01 de Outubro de 2025
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Outubro de 2025
Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza
Verso

Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza

Os pais da bailarina ajudaram a reformar a sala em que ela dá aula

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Na imagem, padre Júlio Lancellotti está sentado em sofá do Sistema Verdes Mares e sorri durante entrevista; ele traja o colete da Pastoral do Povo da Rua
Diego Barbosa

Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano

Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário

Diego Barbosa
30 de Setembro de 2025
Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza
Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

O comerciante iniciou venda de queijos na década de 70 e até hoje segue no comando do espaço gastronômico

Ana Beatriz Caldas
30 de Setembro de 2025
leonardo dicaprio filme coluna lançamento cinema.
Mylena Gadelha

Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

Ator e demais integrantes do elenco de "Uma Batalha Após a Outra" estiveram presentes em coletiva de imprensa do filme

Mylena Gadelha
29 de Setembro de 2025
Um grupo de pessoas acompanha os professores Sandoval Matoso e Thiago Roque em visita ao Cemitério São João Batista
Verso

Visitas guiadas ao cemitério contam a história de Fortaleza

Próximas edições do projeto 'Fortaleza Necrópole' serão em outubro, com visitas noturnas ao Cemitério São João Batista e histórias de lendas urbanas

Ana Beatriz Caldas
29 de Setembro de 2025