Prática de yoga no Ceará vai além do tradicional e envolve museu, brunch e contato com a natureza

O alinhamento entre mente e corpo, de maneira individualizada, é um dos maiores ganhos da yoga, uma filosofia ancestral indiana que busca estimular o bem-estar da mente, do corpo, das emoções e do espírito.

Para além da prática tradicional, iniciativas em Fortaleza e Região Metropolitana têm agregado ao processo pessoal e íntimo da yoga experiências e partilhas coletivas e diferentes. O Verso elencou algumas dessas propostas que têm ganhado praticantes ao ocupar espaços como museu, parque e praia.

Com canoa havaiana

Com 11 anos de atuação, a professora Clah Mendonça promove, além de aulas tradicionais, diferentes propostas que unem a yoga a atividades que vão da prática esportiva à vivência de experiências singulares em Fortaleza.

Legenda: Yoga na praia é aliada a experiências como canoa havaiana e passeio de barco em iniciativas da professora Clah Foto: Divulgação

Neste sábado (11), está marcada uma aula de yoga e canoa havaiana na Beira-Mar de Fortaleza. A proposta da professora ocorre em dois horários diferentes para a yoga, que pode ocorrer antes ou depois do experimento com o esporte.

A atividade acontece no Hale Kai - Clube de canoa havaiana e tem inscrições prévias. “Este evento é uma prática diferente das aulas tradicionais de estúdio, pois unimos a prática de hatha Yoga com os benefícios que o contato com a natureza proporciona”, destaca Clah.

Legenda: Prática da yoga ajuda na preparação para o passeio de canoa havaiana que compõe a programação Foto: Divulgação

A ideia é trabalhar o exterior, com foco em mobilidade das articulações e coluna, além de equilíbrio, e o interior, a partir dos benefícios do contato com a natureza. Além de aliar a yoga com o esporte, há também experiências, por exemplo, que aproximam a prática de passeio de barco pela orla.

Yoga e passeio de canoa havaiana

Quando: sábado, 11, turma 1 às 16h45 (yoga depois) e turma 2 às 17h45 (yoga antes)

sábado, 11, turma 1 às 16h45 (yoga depois) e turma 2 às 17h45 (yoga antes) Onde: Hale Kai - Clube de canoa havaiana (av. Beira Mar, 3100 - Meireles)

Hale Kai - Clube de canoa havaiana (av. Beira Mar, 3100 - Meireles) Quanto: R$ 70 por pessoa (18 vagas por turma)

R$ 70 por pessoa (18 vagas por turma) Mais informações: no Instagram @clahyoga

No parque

Se a yoga já traz na prática individual o autoconhecimento e o trabalho emocional, mental e espiritual, a proposta da professora Tatiana Fortes é por expandir esse aspecto e torná-lo um momento de reflexão coletiva, partilhada.

Com mais de cinco anos de experiência e promovendo aulas particulares individuais e em grupo, além de também ser professora em espaços como academias e escolas, Tatiana promove práticas de yoga regulares no Parque Adahil Barreto.

Legenda: Contato com a natureza é um dos diferenciais da proposta de prática de yoga no Parque Adahil Barreto Foto: Vitor de Andrade / Divulgação

“O parque é um lugar maravilhoso de praticar porque é natureza pura”, destaca. Além deste importante contato, a professora convida, junto da aula, para a produção de representações visuais de reflexão íntimas, como o “mapa dos sonhos”, ocorrido no final do ano passado.

“Traçamos ali os nossos sonhos em todos os setores da vida e cada um fez individualmente o seu. A primeira prática do ano terá uma outra experiência, a construção do pote de ouro”, adianta. O momento, explica ela, é voltado a “manifestar a nossa gratidão para se abrir para receber em dobro”.

Legenda: Além da yoga no parque, praticantes de yoga são convidados a fazer representações visuais de reflexões próprias, como 'mapa dos sonhos' e 'pote de ouro', nas iniciativas da professora Tatiana Fortes Foto: Vitor de Andrade / Divulgação

A iniciativa se agrega às práticas de asanas (posturas), pranayamas (respirações), meditação e relaxamento com yoga nidra (yoga do sono). Para finalizar, “um chazinho pra gente sentar na grama e conversar um pouco sobre a vida”. “As aulas no parque são uma excelente oportunidade para a reflexão, para sentir e deixar corpo e mente fluir”, convida.

Yoga no Parque

Quando: domingo, 19, às 8 horas

domingo, 19, às 8 horas Onde: Parque Adahil Barreto (rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres), próximo ao antigo café do parque

Parque Adahil Barreto (rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres), próximo ao antigo café do parque Quanto: R$ 30 por pessoa; é necessário levar tapete e a prática é para todos os níveis

R$ 30 por pessoa; é necessário levar tapete e a prática é para todos os níveis Mais informações: @tatifortesyoga

Com brunch, na mata ou na praça

Professora de Hatha Flow e Ashtanga Yoga, Raquel Amapos alia a agenda entre turmas regulares e aulas particulares de yoga com diferentes experiências de expansão. Entre elas, ainda para este começo de ano, haverá aulas na mata, em Uruburetama, e com brunch e na praça, em Fortaleza.

“A prática de yoga costuma ser muito individual e pessoal, muito íntima e isso é um aspecto muito muito bonito dela”, ressalta. “Minha proposta com esses projetos é que nós possamos fazer esse mergulho em si, mas depois também poder partilhar, o que seria esse lugar de êxtase, de levar pro mundo”, explica.

Legenda: Proposta de aliar yoga ao contato com a natureza marca uma das experiências promovidas pela professora Raquel Amapos Foto: Raquel Amapos e @robabs / Divulgação

A professora defende que “no partilhar da experiência, nos sentimos menos sozinhos com os nossos obstáculos físicos, mentais e emocionais”. A primeira delas será a “Yoga com Brunch”. O projeto itinerante com realização prevista para 25 de janeiro alia uma prática “intensa pra acordar o corpo” a um “cafezão da manhã coletivo”. Com isso, é possível conhecer novos lugares da Cidade, novas pessoas e, ainda, se conhecer melhor. O local da próxima edição será definido em breve.

Legenda: Passeio Público também recebe aulas de yoga da professora Raquel Amapos Foto: Raquel Amapos e @robabs / Divulgação

Já a “Yoga na Mata”, prevista para ocorrer nos dias 1º e 15 de fevereiro, estimula as mesmas conexões pegando a estrada. Em Uruburetama, os participantes unem a prática a trilhas e a um momento de desligamento do cotidiano.

Para fechar, a “Yoga na Praça” convida o público para o Passeio Público de Fortaleza. “As inscrições acontecem com antecedência, mas já aconteceu de pessoas estarem passeando pela praça e decidirem se juntar à prática”, partilha Raquel. A atividade, totalmente ao ar livre, deve ocorrer após o período de chuvas de Fortaleza.

Yoga com brunch

Quando: previsto para 25 de janeiro

previsto para 25 de janeiro Local e valores a definir

Mais informações: no Instagram @raquelamapos ou no WhatsApp (85) 9 9916-0049

Yoga na mata

Quando: previsto para 1º e 15 de fevereiro

previsto para 1º e 15 de fevereiro Onde: Uruburetama

Uruburetama Valores a definir

Mais informações: no Instagram @raquelamapos ou no WhatsApp (85) 9 9916-0049

Yoga na praça

Dia e valores a definir (pós-período de chuvas)

Onde: Passeio Público

Passeio Público Mais informações: no Instagram @raquelamapos ou no WhatsApp (85) 9 9916-0049

Na Pinacoteca

Ver registros históricos da fotógrafa Claudia Andujar, conferir “Delírio Tropical” — escolhida a melhor exposição coletiva de 2024 no País —, conhecer mais sobre artistas cearenses e, junto disso tudo, praticar yoga. É essa a proposta do programa “Yoga ao pôr do Sol”, promovido pela Pinacoteca do Ceará.

Legenda: Pinacoteca do Ceará oferece materiais limitados para o público, mas é possível levar o próprio tapete e se unir à aula Foto: Marília Camelo / Divulgação

Toda quarta-feira, às 17h30, é possível chegar no pátio do museu e se acomodar, sem inscrição prévia, em um dos tapetes oferecidos pelo programa. O número é limitado, mas o praticante pode trazer o próprio material e se juntar à prática.

Diferentes professoras ministram as aulas a cada semana e há, ainda, a “Yoga com crianças”, voltada em especial aos pequenos a partir de 4 anos. A atividade ocorre neste mês nos dias 12 e 26, às 11 horas, com Gleici Barbosa. São 20 vagas a serem ocupadas por ordem de chegada e é necessária a presença de um responsável.

Legenda: Atividade de yoga voltada para crianças também é promovida no programa da Pinacoteca do Ceará Foto: Marília Camelo / Divulgação

A agenda do mês da “Yoga ao Pôr do Sol” ocorre nos dias 15 e 29, com a professora Raquel Amapos, e 22, com a professora Ceci Shiki.

Yoga na Pinacoteca

Quando: às quartas-feiras, a partir das 17h30

às quartas-feiras, a partir das 17h30 Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34, Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34, Centro) Gratuito.

Mais informações: @pinacotecadoceara

Na Casa do Barão de Camocim

Uma novidade que começa neste mês é a promoção de aulas de yoga no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, da Vila das Artes. Promovida pelo Núcleo de Atendimento Psicossocial dos equipamentos, a atividade será ministrada por Ved Satpreet Kaur (Beatriz Périz).

O acesso às aulas se dá por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia, com oferta de 30 vagas para as pessoas interessadas. Pede-se para levar os próprios materiais, como tapete.

A realização das aulas está prevista para as próximas terças-feiras de janeiro, dias 14, 21 e 28, sempre às 16 horas. A professora possui mais de 10 anos de experiência em práticas integrativas focadas em bem-estar e conexão entre corpo, mente e espírito.

Yoga na Casa do Barão de Camocim