Doechii lança clipe de 'Anxiety' com sample de música brasileira e referências a filmes de terror

A rapper estadunidense Doechii lançou, nesta sexta-feira (18), o clipe da música Anxiety. O single viralizou no TikTok — inclusive com vídeos de estrelas globais como Will Smith — e marcou a estreia da artista no top 10 da Billboard Hot 100.

A música foi apresentada pela primeira vez em 2019, nas sessões Coven Music — o início do clipe faz, inclusive, uma referência a esse momento da carreira da rapper.

A narrativa desenvolvida no clipe traz referências a clássicos do terror, como o filme "O Iluminado" (1980), e homenagem ao cantor Gotye.

Em uma das cenas da produção, é reproduzida a clássica cena do clipe de "Somebody That I Used to Know", com um homem e uma mulher pintados com formas geométricas, quase fundindo-se a parede.

Doechii, inclusive, recorreu ao mesmo sample usado na música do artista belga-australiano, que vem de uma composição brasileira.

A batida das duas músicas tem como base o instrumental de Seville, composta pelo violinista brasileiro Luiz Bonfá para o filme "O Estranho Mundo de Zé do Caixão", de 1967.

A família de Bonfá, inclusive, moveu processo contra Gotye pelo uso indevido do trecho. Um impasse garantiu coautoria do brasileiro na música, além de royalties da faixa.

No caso de Anxiety, Luiz Bonfá foi creditado desde o princípio pelo uso do trecho da música brasileira.