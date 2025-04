Dublês serão premiados no Oscar a partir de 2027; entenda

Essenciais para a condução de filmes dos mais diversos gêneros, dublês serão premiados no Oscar a partir de 2027. A decisão foi anunciada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na última quinta-feira (10).

Uma nova categoria na premiação mais renomada da indústria do entretenimento premiará os dublês de ação. Ela será incorporada ao Oscar em 2028 como parte do centenário da noite mais importante de Hollywood. As informações são do jornal O Globo.

"Melhor Design de Acrobacias" deve ser o nome da categoria. A escolha foi feita pela instituição responsável por organizar os prêmios da indústria cinematográfica.

Conforme a nota lançada pela academia, as regras do prêmio serão anunciadas em dois anos. A partir da nova configuração, a Academia expande a luxuosa premiação do Oscar com a criação de categorias que refletem as complexidades do cinema moderno.

Para se ter ideia desse processo, no ano passado ela estabeleceu a nova categoria de "Melhor Elenco", cujo prêmio será concedido pela primeira vez em 2026.

Demanda antiga

Não é de hoje que uma maior atenção aos profissionais dublês é requisitada pelos fazedores de cinema. Segundo eles, a contribuição desses trabalhadores anônimos que arriscam as próprias vidas não difere do ofício dos responsáveis por som, maquiagem e efeitos visuais, por exemplo, reconhecidos a cada ano na cerimônia.

Não à toa, o anúncio da Academia marca o encerramento de uma campanha crescente para uma categoria que homenageie os melhores dublês de ação na maior premiação do cinema mundial.

Dublês de ação já são reconhecidos em algumas premiações de cinema e televisão, a exemplo daquela realizada pelo Sindicato dos Atores (SAG Awards).