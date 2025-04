World Press Foto 2025: imagem de criança palestina vence concurso de fotojornalismo

A imagem de um menino palestino que perdeu os dois braços em um ataque de Israel à Faixa de Gaza venceu a principal premiação do World Press Photo de 2025. O resultado do concurso mais prestigiado de fotojornalismo do mundo foi anunciado nesta quinta-feira (17).

Registrada pela fotógrafa Samar Abu Elouf para o jornal americano The New York Times, a fotografia retrata Mahmoud Ajjour, 9, que foi ferido em uma explosão ocorrida em março de 2024 enquanto tentava escapar de um bombardeio.

A foto foi feita em Doha, a capital do Qatar, para onde o menino foi levado em busca de tratamento médico, já que ficou em estado grave.

"Esta é uma foto silenciosa que fala alto. Ela conta a história de um menino, mas também de uma guerra mais ampla que terá impacto por gerações", afirmou em comunicado a diretora-executiva da World Press Photo, Joumana El Zein Khoury.

Conforme a empresa de gerenciamento de conteúdo, Mahmoud continua em recuperação, aprendendo a escrever e abrir portas usando os pés.

"O sonho de Mahmoud é simples: ele quer obter próteses e viver sua vida como qualquer outra criança", manifestou a organização em comunicado.

Também nascida em Gaza, Samar deixou a região em dezembro de 2023, ainda nos primeiros meses da guerra que iniciou em outubro daquele ano.

Legenda: Fotógrafa Samar Abu Elouf posa com o retrato premiado como "foto do ano" pelo World Press Photo Foto: Robin van Lonkhuijsen/AFP

Atualmente a fotógrafa e Mahmoud vivem no mesmo complexo de apartamentos em Doha. Na região, ela documenta pessoas feridas gravemente que conseguiram sair do território palestino para receber cuidados de saúde.

Nas redes sociais, a fotógrafa ainda publicou uma frase do menino ao perceber sua nova condição. "Quando Mahmoud percebeu pela primeira vez que seus braços haviam sido amputados, uma situação que não pode ser revertida, a primeira frase que ele disse para sua mãe foi 'como vou conseguir abraçar você?'".

Foto da Amazônia também é premiada

O segundo lugar foi concedido para duas fotografias. A primeira, intitulada "Night Crossing" ("Cruzamento Noturno"), de John Moore para a Getty Images, mostra imigrantes chineses se aquecendo em uma noite chuvosa após cruzarem a fronteira do México com os Estados Unidos.

A segunda, "Droughts in the Amazon" ("Secas na Amazônia"), de Musuk Nolte para a Panos Pictures e a Fundação Bertha, retrata um homem carregando sacolas de mantimentos sobre o leito seco de um rio amazônico.

Ao todo, foram premiadas 42 fotos em diferentes categorias. Foram avaliadas pelo júri 59.320 fotografias, enviadas por 3.778 fotojornalistas do mundo todo.

"Três temas emergiram desse conjunto que definem a edição 2025 do World Press Photo: conflito, migração e mudanças climáticas. Outra forma de vê-los é como histórias de resiliência, família e comunidade", disse a fotógrafa Lucy Conticello, chefe do júri global.

Enchente no RS e futebol também são destaque

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado e a vitória do Botafogo na final da Copa Libertadores, estão entre as premadas deste ano.

Além disso, o ataque a tiro contra o então candidato republicano Donald Trump, em julho, também foi destacado.

Fundada em 1955, a fundação World Press Photo, com sede em Amsterdã, na Holanda, organiza o maior prêmio dedicado ao fotojornalismo no mundo.

