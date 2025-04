'Conclave' mostra bastidores da escolha de um novo papa; veja filmes e séries sobre o Vaticano

O rito do conclave, processo de eleição de um novo papa que deve ocorrer nos próximos dias, foi retratado em um dos filmes indicados ao Oscar em 2025. O longa "Conclave", dirigido por Edward Berger, mostrou os bastidores da escolha de um pontífice.

A "eleição" do papa ocorre na Capela Sistina sob sigilo absoluto. Cerca de 120 cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto - o grupo fica privado de qualquer contato com o mundo exterior até o fim do conclave.

A votação exige maioria de dois terços dos votos e pode durar dias. Nos casos em que o consenso demora a ser alcançado, os cardeais suspendem as votações para momentos de oração e reflexão antes de retomar o processo.

Após eleito, o novo pontífice é questionado se aceita a missão e qual nome adotará. A fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina indica o resultado ao público: fumaça preta significa que nenhum nome atingiu a maioria necessária; branca, que um novo papa foi eleito.

Veja também Mundo O que acontece após a morte do papa? Entenda o conclave, rito que sucede falecimento do pontífice Mundo Saiba como foi a última aparição do papa Francisco e leia mensagem deixada pelo pontífice Mundo Papa Francisco será enterrado em simples caixão de madeira; veja o que já se sabe sobre funeral

O rito repleto de minúcias e curiosidade pública motivou diversas produções audiovisuais. Veja alguns filmes que retratam a escolha de um novo papa e a história de pontífices:

'CONCLAVE' (2024)

Indicado a oito categorias na Oscar deste ano, "Conclave" mostra a trajetória de um conclave e as articulações realizadas pelos cardeais.

O protagonista, Cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, descobre uma série de segredos e precisa contar com outros cardeais para que o processo não seja abalado.

O longa é inspirado no livro de mesmo nome, escrito por 2016. Embora mostre com realismo o processo sigiloso, o filme não é baseado em fatos ou pessoas reais.

'O JOVEM PAPA' (2016)

A série "The Young Pope", criado e dirigido por Paolo Sorrentino, segue a vida de Lenny Belardo, o Pio 13. O pontífice foi o primeiro papa dos Estados Unidos.

Criada pela HBO, a série mostra a morte de Pio 13 e a procura do Vaticano por um novo pontífice. O elenco conta com Jude Law, John Malkovich e Diane Keaton.

'TEMOS PAPA' (2011)

O processo do conclave também é retratado pelo filme "Temos Papa", que remete à declaração feita quando um pontífice é escolhido - "Habemus Papa".

A obra mostra a chegada de Cardeal Melville ao cargo mais importante da Igreja Católica. Com dificuldade de assumir a responsabilidade, ele conta com ajuda de um psicanalista ateu.

'Papa Francisco: um Homem de Palavra' (2018)'

O documentário "Papa Francisco: um Homem de Palavra", produzido com parceria do Vaticano, mostra parte da trajetória de 12 anos do pontífice.

O longa acompanha Francisco em diferentes viagens, celebrando missas e discursando. O pontífice responde perguntas sobre desigualdade e imigração durante a obra.

'Dois Papas' (2019)

O filme "Dois Papas", da Netflix, mostra encontros fictícios entre os papas Francisco e Bento XVI. O longa mostra como que o argentino estava decidido a se aposentar, quando é convidado pelo então papa para visitá-lo.

A trama mostra como os dois tinham diferentes visões de mundo e precisam superar as adversidades para construir um novo caminho para a igreja.

A obra é protagonizada por Jonathan Pryce e Anthony Hopkins e dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles. O filme foi indicado a três categorias no Oscar de 2020.