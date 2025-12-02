Choro Jazz volta a Jericoacoara com maratona musical e mestres da cena brasileira

Jericoacoara vive novamente um mergulho no sumo da música instrumental neste mês de dezembro. O Festival Choro Jazz retorna com grandes atrações e oficinas formativas de terça-feira (2) a domingo (7), além de livre acesso e pé na areia.

Nesta edição, nomes como Rosa Passos, MPB-4, Chico Pinheiro, Amaro Freitas, Salomão Soares, Swami Jr., Teco Cardoso, Bebê Kramer, Jean Garfunkel e Suraras do Tapajós se revezam no palco de Jeri. A programação também destaca artistas do Ceará e de outras regiões, além de grupos locais que abrem algumas noites.

A escalação reforça o caráter múltiplo do festival, que combina choro, jazz, música regional e experimentações contemporâneas. Músicos que participam pela primeira vez também ressaltam a dimensão simbólica do encontro.

O sanfoneiro Luizinho Calixto, que se apresenta no domingo, menciona que o festival “tem uma importância muito grande, não só para o público do Ceará e do Nordeste, mas para os visitantes de outros estados e países. É a primeira vez que toco no festival e estou cheio de vontade de mostrar o que aprendi.”

Após realizar etapas no Pará (em Soure, na Ilha do Marajó) e em Fortaleza, o encontro da música do Brasil encerra a programação do ano onde tudo começou.

As apresentações do Choro Jazz na etapa Jeri contam três shows por noite, começando sempre às 20h.

Idealizado e curado por Antônio Ivan Capucho, o Festival propõe a imersão em referências ricas, além de atrair visitantes de dentro e fora do país, possibilitando o encontro, as trocas, a formação de plateia e de artistas.

Eu acho que o Brasil não conhece o Brasil. Então é bom você levar alguma coisa e receber também, você aprender alguma coisa, porque a gente sempre está aprendendo. Os lugares onde a gente tem ido é uma troca. Acho que a cultura nossa deveria ser servida na mesa de cada cidadão brasileiro, né cara, porque é uma coisa tão rica e tão necessária, né? Antônio Ivan Capucho Curadoria do Choro Jazz

Confira a programação:



Terça-feira, 2/12

20h — Banda do NAEC (Jijoca de Jericoacoara)

21h30 — Choro da Esquina (RJ)

23h30 — Swami Jr. (SP), Teco Cardoso (SP) e Bebê Kramer (RS)



Quarta-feira, 3/12

20h — Tribos Jeri

21h30 — Caetano Brasil (MG) e grupo

23h30 — Lívia Mattos Quarteto (BA)



Quinta-feira, 4/12

20h — Luiz Otávio Quarteto (RJ)

21h30 — Quarteto de Chico Pinheiro (SP/NY)

23h30 — MPB-4 (RJ)



Sexta-feira, 5/12

20h — Tunico Quarteto (RJ)

21h30 — Amaro Freitas Trio (PE) e Salomão Soares Quinteto (PB)



Sábado, 6/12

20h — Jean Garfunkel (SP) – Terra que te quero verde

22h — Rosa Passos (BA)

23h30 — Grupo Tocaia (RJ) – forró



Domingo, 7/12

20h — Instrumental Picumã (RS)

21h30 — Luizinho Calixto (PB/CE)

23h30 — Suraras do Tapajós (PA)



Oficinas, de terça (03) a sexta (05)

Swami Júnior - Produção musical criação e tecnologia

Edu Ribeiro - bateria

Chico Pinheiro - guitarra

Thiago Costa - arranjo

Luiz Barcelos - choro

Rui Alvim - clarinete

Caetano Brasil - sopro e improvisação

Fernando Leitzke Jr. - piano na música brasileira

Jean Garfunkel - “A razão da canção”

Samila Sereia - ritmos amazônicos/dança

Paulo Garfunkel - roteiro para ficção e documentário



Sempre na praça principal de Jericoacoara

Entrada franca em todas as atividades

Inscrições prévias para as oficinas, com link disponível no Instagram @chorojazz.

