Morre Edy Star, multiartista e músico referência do glam rock no Brasil

O cantor e multiartista Edy Star, conhecido pelo trabalho no glam rock nacional, faleceu nesta quinta-feira (24). Segundo comunicado, a morte do artista, de 87 anos, teria ocorrido por "complicações clínicas" que se agravaram nos últimos dias.

Inicialmente, a informações sobre o falecimento veio por meio de publicação de Ricardo Santhiago, biógrafo e amigo do artista, feito no próprio perfil oficial cantor.

"O artista faleceu de forma serena, sem dor, enquanto recebia tratamento médico. As causas foram insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda e pancreatite aguda — condições que, infelizmente, não puderam ser revertidas, apesar dos cuidados intensivos", apontou o texto.

Edy Star havia sido internado após um acidente doméstico e permaneceu em estado grave sob os cuidados das equipes do Hospital Heliópolis, na zona sul de São Paulo. No local, aponta o comunicado do falecimento, ele foi submetido à diálise, mas enfrentou "complicações mais severas".

Trajetória de Edy Star

Edivaldo Souza, que no futuro ficou conhecido como Edy Star, nasceu em Juazeiro, na Bahia. Nas décadas de 1960 e 1970, participou do teatro de revista, do cabaré e da música popular.

O multiartista era o único remanescente dos "kavernistas", que gravaram o álbum Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10", de 1971. Ele também é conhecido como o primeiro artista brasileiro a assumir homossexualidade.

O principal marco da carreira dele veio em 1974, ano em que lançou o disco solo "Sweet Edy". Até hoje, o disco é considerado um marco do glam rock brasileiro.

Edy morou por quase duas décadas na Espanha, só retornando ao Brasil nos anos 2000, época em que resolveu retomar a carreira musical com o álbum "Cabaré Star", de 2017.