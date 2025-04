Eusébio apresenta espetáculo da Paixão de Cristo com 2 mil integrantes; veja detalhes da programação

A Paixão de Cristo de Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza, chega à 28ª edição neste ano. O espetáculo, que já se consolidou na programação cultural da cidade durante a Semana Santa, acontece na Arena Eusebelém, no Centro, às 19h dos dias 17 e 18 de abril. A entrada é gratuita.

São esperadas, por dia, mais de 4 mil pessoas apenas na Arena. A expectativa da Prefeitura de Eusébio é de que o público ultrapasse a marca de 15 mil espectadores em um dia em todo o polo.

A encenação conta com aproximadamente 2 mil pessoas envolvidas, entre atores, músicos, cantores, figurantes, técnicos e equipe de produção, todos cidadãos do município.

Espetáculo

A "Paixão de Cristo - O Cordeiro, a Nova Aliança" tem duração de 2 horas. O evento é promovido pela Prefeitura de Eusébio, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e promete surpreender o público com um formato inovador em um espetáculo que atrai pessoas de vários municípios da região.

Na cidade cenográfica, Eusebelém, serão oito cenários fixos. A estrutura montada conta com palco, som, iluminação, camarim, arquibancadas e uma sala para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O prefeito de Eusébio, Dr. Júnior, destacou a importância do evento para a cena cultural do Ceará e convidou o público a prestigiar o espetáculo. "A cada edição, fico mais encantado com a dedicação dos atores, da equipe e da direção. Tenho certeza de que este ano teremos uma apresentação inesquecível", afirmou.

A direção-geral é do secretário de Cultura de Eusébio, Tarcísio Christiane, e a trilha sonora é coordenada pelo maestro Walter Célio de Oliveira, da Banda Sinfônica de Eusébio.

"Nosso evento é único, pois conta com música ao vivo, trazendo ainda mais emoção para o público. Para este ano, preparamos uma grande surpresa, que será revelada apenas nos dias das apresentações", afirmou o diretor Tarcísio Christiane.

O tradicional espetáculo é realizado anualmente durante a Semana Santa e atrai milhares de espectadores para reviver a história bíblica.

Serviço

Evento: Paixão de Cristo de Eusébio - O Cordeiro da Nova Aliança

Datas: 17 e 18 de abril

Horário: 19h

Local: Eusébio, Ceará, Arena Eusebelém (Av. Eusébio de Queiroz, 4600, Centro - Eusébio/CE)

Entrada gratuita