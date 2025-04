Quando é a Semana Santa em 2025? Veja quais são os dias do feriado

Domingo de Ramos: 13 de abril (dia da benção dos ramos)

13 de abril (dia da benção dos ramos) Segunda-feira Santa: 14 de abril

14 de abril Terça-feira Santa: 15 de abril

15 de abril Quarta-feira Santa: 16 de abril

16 de abril Quinta-feira Santa: 17 de abril (dia da cerimônia do Lava-pés)

17 de abril (dia da cerimônia do Lava-pés) Sexta-feira Santa: 18 de abril (feriado nacional)

18 de abril (feriado nacional) Sábado de Aleluia: 19 de abril (dia da Vigília Pascal)

19 de abril (dia da Vigília Pascal) Domingo de Páscoa: 20 de abril

Qual o significado de cada dia da Semana Santa?

Domingo de Ramos

O Domingo de Ramos marca a chegada de Jesus a Jerusalém, dias antes da crucificação. O nome se deve à ação dos fiéis de cortar ramos de árvores para saudar o messias. Essa ação desperta inveja e desconfiança nos sacerdotes, que começam a tramar a morte de Jesus.

Segunda-feira santa

Na segunda-feira, Jesus visita, pela última vez, os amigos que vivem em Betânia, onde anuncia que sua hora havia chegado. Neste dia, as missas celebram o Evangelho segundo São João.

Terça-feira santa

Neste dia, Jesus sente os acontecimentos da Última Ceia. Entre os apóstolos, ele anuncia a traição de Judas e as fraquezas de Pedro. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), as leituras desse dia proclamam: "Jesus insiste: ‘Agora é glorificado o Filho do homem e Deus é glorificado nele’".

Quarta-feira santa

Essa data celebra o encontro da mãe e do filho, quando homens saem com a imagem de Nosso Senhor dos Passos e as mulheres, com Nossa Senhora das Dores. No catolicismo, o padre proclama o célebre “Sermão das Sete Palavras”, fazendo uma reflexão que chama os fiéis à conversão e à penitência.

Quinta-feira santa

Conforme a tradição cristã, neste dia aconteceu a Santa Ceia, o momento em que Jesus, ao lado dos apóstolos, toma o pão e o vinho e os apresenta como o próprio corpo e sangue. "Durante a refeição, tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: ‘Tomai e comei, isto é meu corpo. Fazei isto em memória de mim’", conta a Bíblia.

Também foi nesse dia, que ele lavou os pés dos discípulos, ensinando sobre humildade. Mais tarde, Judas entrega Jesus às autoridades. Ele é levado para o sumo-sacerdote para ser julgado e, posteriormente, condenado à morte.

Sexta-feira santa

Na tarde deste dia, é consumada a morte de Jesus, às 15h. Segundo a tradição cristã, a cruz onde Cristo foi crucificado representa esperança e a remissão dos pecados. Também é lembrada a Via-Sacra, que representa o caminho de Jesus até a crucificação e morte, com 14 estações da Via-Crucis.

Sábado Santo

Neste dia, conforme a tradição cristã, Jesus está no sepulcro, que foi lacrado com uma pedra e era guardado por soldados romanos, para evitar que o corpo fosse roubado.

A igreja realiza a vigília pascal, junto ao sepulcro de Cristo, meditando a morte dele. À noite, uma celebração de bênção do fogo acende a fogueira e as velas do Círio Pascal, que representa Cristo Ressuscitado. Em seguida, a Páscoa é proclamada.

Também há tradição da "queima de Judas" nesse dia.

Domingo de Páscoa

O Domingo da Ressurreição é o dia mais importante da Semana Santa, conforme a CNBB. É nessa data que o cristianismo celebra a ressurreição de Jesus Cristo ao mundo dos vivos. "Páscoa" significa a passagem da escravidão para a liberdade. É o dia mais santo para a Igreja Católica.

