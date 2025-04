Recém-nascido é encontrado no lixo por garis na Zona Norte do Rio de Janeiro

Uma criança recém-nascida foi encontrada no lixo por garis na madrugada desta terça-feira (1º), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Trabalhadores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) registraram o momento em que o bebê foi resgatado da lixeira, que já estava no compactador do caminhão. As informações são do jornal O Globo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os garis que encontraram o bebê comentam o incidente. "Pessoal joga no lixo, cara. No lixo! O ser humano, cara. Pessoal sem responsabilidade", disse um dos trabalhadores, enquanto segura a criança.

De acordo com a publicação, a vítima foi encaminhada para o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, para receber cuidados médicos. A direção do hospital informou que o bebê está com o quadro de saúde estável, internado em Unidade Intermediária, e segue sob os cuidados das equipes médica e multiprofissional da unidade.

A Secretaria de Saúde afirmou que o Conselho Tutelar e a Vara da Infância já estão cientes do caso.

Conforme a Polícia Civil, o caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e encaminhado à 29ª DP (Madureira), que está responsável pelas investigações. "Agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias do fato. A ocorrência está em andamento.", informou a assessoria da polícia.

A Comlurb, companhia de limpeza urbana do RJ, se manifestou em nota confirmando o ocorrido e exaltando a atitude dos profissionais que resgataram a vítima. "A Comlurb lamenta que um bebê tenha sido abandonado nessas condições e parabeniza seus colaboradores pela atuação exemplar no caso".