Procurado pelo Fortaleza, Geraldo Luciano afirma: 'agora me sinto à vontade para voltar'

O Fortaleza Esporte Clube alinha o retorno de Geraldo Luciano para a gestão. O profissional, que é uma referência no mercado administrativo, encerrou a atuação oficial no time no fim de 2023, quando ocupava o cargo de presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), mas avalia retorno após conversa com CEO Marcelo Paz, segundo apuração do Diário do Nordeste.

“Estive acompanhando esses últimos fatos, sempre estive próximo, nunca deixei, principalmente quando soube das mudanças, que eu avalio como positivas. O nosso homem do futebol é o Marcelo Paz, sempre foi, com muitos contatos, história no clube, boa gestão, então acho que é óbvio que quem acompanha o clube sabe que precisava desse alívio das tensões, é o melhor momento para o Paz permanecer mais dentro do clube, retornando de vez para as decisões do futebol, ficando ativo internamente para estudar o melhor modelo de gestão do futebol, a melhor estrutura. Acredito que seja o momento ideal. Mantive conversas com o Paz desde sempre, nos últimos dias também, e me coloquei à disposição para ajudar da melhor forma, do jeito que o clube achar que seja o melhor. Agora me sinto à vontade e totalmente seguro para voltar, nesse novo ambiente interno". Geraldo Luciano Empresário e membro de conselhos administrativos e consultoria do mercado

Geraldo Luciano é avaliado como uma peça importante internamente, com longo período de contribuição com o clube, como no papel de 1º vice-presidente da instituição, apesar de uma atuação voltada aos bastidores. No momento em que o processo de transformação do clube em SAF foi iniciado, o gestor teve papel decisivo, consolidando os trâmites e todo o regimento de governança.

Legenda: Geraldo Luciano sempre teve um alinhamento importante com Marcelo Paz na gestão do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

“Nunca tive problema com pessoas, mas naquele momento (no fim de 2023) não era um ambiente que eu achava que seria o melhor para ficar no Fortaleza internamente e eu estava com muito trabalho, muitas viagens, além de ter deixado tudo pronto para o clube concluir o processo da SAF, então acreditei que minha contribuição tinha acontecido, apesar de sempre permanecer presente. Agora, estou totalmente à disposição para voltar e contribuir mais com o Fortaleza”, destacou à reportagem.

Vale ressaltar que o retorno, caso seja em função estatutária do clube, a exemplo do cargo de diretor de futebol ou membro do Conselho Administrativo da SAF, requer um convite formal da instituição, que pode acontecer nos próximos dias. Um retorno é relevante também ao mercado, quase como uma resposta, em que há uma pessoa influente, que conhece o Fortaleza e está disposta a trabalhar.

No momento, a função que pode ser exercida ainda é debatida internamente. O regresso de Geraldo Luciano é mais um passo de reformulação no Fortaleza para a sequência da temporada de 2025.