Mulher é condenada a 14 anos de prisão por soterrar filha recém-nascida no Ceará

Uma mulher foi condenada nesta terça-feira (27) a 14 anos e três meses de prisão por matar a filha recém-nascida soterrada em Camocim, no litoral oeste do Ceará. Raimunda Nonata Laurinda de Silveira praticou o crime de 2019 de forma planejada, segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

A mulher escondeu a gravidez dos familiares pois temia ser criticada por não ter condições financeiras de criar mais um filho, conforme a denúncia. A motivação, no entanto, foi considerada "fútil e desproporcional" pelo MPCE, pois não havia indícios que Raimunda agiu sob influência de alterações físicas e psicológicas do puerpério.

O Tribunal do Júri da Comarca de Camocim condenou a mulher por homicídio qualificado.

A mulher, que foi presa, mas solta em setembro de 2021, recorrerá em liberdade. Ela não possui "registros de práticas de crimes ou descumprimento das medidas cautelares fixadas durante o andamento do processo". O MP apontou ainda que a condenada vai arcar com as custas processuais.

