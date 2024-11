Noite de terror: dupla invade hospital e dispara contra homem que estava sendo atendido em Maracanaú

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (16), suspeito de participar de tentativa de chacina contra cinco homens que estavam recebendo atendimento no Hospital Municipal João Elísio de Holanda (HMJEH), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Militar, os feridos haviam sido baleados em uma festa.

A dupla teria invadido a unidade de saúde e efetuado uma série de disparos contra um dos pacientes que estava sendo transferido do setor de Emergência para o Centro de Imagens, para a realização de exames. Conforme a Prefeitura de Maracanaú divulgou, em nota, ninguém foi morto ou ferido durante a ação.

“Apesar da situação de tensão e pânico entre pacientes e servidores, não houve feridos nesta ação. Dos cinco pacientes, três já receberam alta médica e dois seguem internados, em recuperação, sem maiores complicações até o momento”, ressalta a nota da gestão do município.

Ainda segundo a Prefeitura, foi no momento dos disparos que homens da Polícia Militar chegaram ao hospital e prenderam a dupla de atiradores.

Por sua vez, a PM confirmou que agentes foram até a unidade para coletar informações sobre a primeira tentativa de homicídio – registrada em uma festa. No hospital, os policiais ouviram disparos de arma de fogo.

Em nota, a Polícia relatou a prisão de apenas um suspeito em flagrante. De acordo com a corporação, uma pistola “24/7” com a numeração suprimida e quatro munições foram apreendidas com ele, além de uma moto.

O homem foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMM), onde permanece preso.

Confira nota na íntegra da Polícia Militar do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, na noite dessa sexta-feira (15), prendeu em flagrante um suspeito de tentativa de homicídio contra cinco homens, em Maracanaú. Uma pistola 24/7 com a numeração suprimida, além de quatro munições foram apreendidas com ele. A ocorrência foi registrada após a equipe policial receber informações sobre indivíduos feridos em uma festa. As vítimas foram encaminhadas até o Hospital Municipal de Maracanaú, onde os militares foram coletar informações. No local, os policiais ouviram disparos de arma de fogo. O suspeito em uma moto foi detido com a pistola. O fato é o suspeito foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMM), onde o homem permaneceu preso. Não há registro de pessoas em óbito. Assessoria de Comunicação da PMCE

Confira nota na íntegra da Prefeitura de Maracanaú:

Prefeitura de Maracanaú vem a público esclarecer o ocorrido na madrugada deste sábado (16), no Hospital Municipal João Elisio de Holanda (HMJEH).

Cinco (5) pacientes com ferimentos de arma de fogo, supostamente vítimas de tentativa de homicídio, deram entrada em nossa unidade hospitalar na madrugada de hoje, sábado dia 16 de novembro. A equipe de plantão realizou prontamente o atendimento.

Ainda durante a madrugada, dois homens armados invadiram o Hospital e efetuaram diversos disparos contra um dos pacientes que estava sendo transferido do setor de Emergência para o Centro de Imagens, para a realização de exames.

Neste momento, a Polícia Militar chegou ao Hospital e prendeu os atiradores em flagrante.

Apesar da situação de tensão e pânico entre pacientes e servidores, não houve feridos nesta ação.

Dos cinco pacientes, três já receberam alta médica e dois seguem internados, em recuperação, sem maiores complicações até o momento.