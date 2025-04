Influenciadores de Juazeiro do Norte são presos por divulgar jogos de azar; saiba quem são

Cinco influenciadores digitais de Juazeiro do Norte, município localizado na Região do Cariri, foram presos nesta quarta-feira (2) em uma operação interestadual que investiga agentes de plataformas que contratavam pessoas e divulgavam jogos de azar ilegais. Ao todo, a ofensiva resultou na captura de 10 pessoas - agentes e influenciadores que usavam as redes sociais para captar vítimas, conforme a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS).

Batizada de Quéfren, a operação interestadual da Polícia Civil do Ceará (PCCE) capturou, no Cariri, os influenciadores Joycinha Gomes, Ellen Márcia, Brenna Brito, Felipe Galviz e Lauane Alves, conforme apuração da TV Verdes Mares Cariri.

No total, a PCCE cumpriu 13 mandados de prisão, 17 de busca e apreensão, 23 de busca veicular e 15 de bloqueio de bens e valores em vários municípios do Ceará e em Santana de Parnaíba (SP), Cuiabá e Várzea Grande (MT) e Marabá (PA).

"As investigações já têm aproximadamente um ano. Então, os alvos dessa operação foram basicamente os agentes e influenciadores que administram plataformas digitais. Todas elas ilegais. E o volume movimentado por esse pessoal é muito grande, bastante significativo, e como não tem autorização do estado para funcionar, o Estado deixa de recolher aí uma quantia bastante significativa de tributos que poderiam estar recolhendo", informou Júlio Agrelli, diretor-adjunto do Departamento do Interior Sul da Polícia.

Saiba quem são os influenciadores presos em Juazeiro do Norte

Joycinha Gomes

Legenda: Joycinha Gomes ostenta viagens no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Com 42,8 mil no Instagram, Joycinha divulga jogos de azar na rede social. "Cada um com sua sorte", diz a frase no perfil da jovem, que compartilha ainda conteúdos de viagens, moda e beleza, imóveis de luxo, joias, festas, restaurantes e vida fitness.

Ellen Márcia

Legenda: Influencer Ellen Márcia foi presa nesta manhã. Ela divulgava com frequência sorteios e jogos Foto: Reprodução/Instagram

Ellen Márcia possui 75,4 mil seguidores no Instagram. Na plataforma, além da divulgação dos jogos de azar, com promessas de ganhos fáceis, ela mostra a rotina com os três filhos, traz dicas de maternidade e cuidados com a beleza, diversos sorteios e conteúdos de humor.

Brenna Brito

Legenda: Brenna Brito compartilha uma vida de luxo nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Aos seus 99,9 mil seguidores no Instagram, a influenciadora divulga com frequência os jogos ilegais, além de registros de viagens, carros de luxo, lanchas e jet skis com o namorado, o influenciador Felipe Galviz, preso na mesma operação.

Felipe Galviz

Legenda: Felipe Galviz, influenciador preso em Juazeiro do Norte por divulgar jogos de azar Foto: Reprodução/Instagram

Felipe Galviz, namorado de Brenna, tem 20,5 mil seguidores no Instagram. Em seu perfil, define-se como piloto, residente de Juazeiro do Norte, e também compartilha conteúdo com veículos de luxo, viagens, joias e roupas de grife.

Lauane Alves

Legenda: Lauane Alves, influenciadora presa em Juazeiro do Norte por divulgar jogos de azar Foto: Reprodução/Instagram

Laune faz divulgação de jogos de azar aos 29,3 mil seguidores no Instagram. A jovem também publica conteúdos de maternidade e como modelo fotográfica.

Investigações

Conforme a SSPDS, os influenciadores gravavam vídeos com ganhos fictícios em plataformas de cassino online e publicavam "para captar apostadores". "Os investigados faziam parte de uma rede formada por gerentes, agentes e influenciadores digitais que negociavam diretamente com chefes das plataformas que tinham como proprietários pessoas que residiam no exterior, a sua maioria na China, fazendo a indicação de outros influenciadores digitais para a divulgação dos jogos de azar", diz a secretaria, em nota.

O delegado Giovani Moraes, responsável pelo Núcleo de inteligência da Seccional de Juazeiro do Norte, contou que as investigações começaram em abril de 2024 — período que não havia autorização de funcionamento de plataformas de jogos no Brasil.

Segundo a SSPDS, os suspeitos atuam, também, com lavagem de dinheiro e chegaram a "movimentar milhões". A operação resultou na apreensão de 14 veículos de luxo, contas bloqueadas e bens. Os influenciadores foram colocados à disposição da Justiça.

Em entrevista à TV Verdes Mares, a advogada Dágila Ribeiro, que representa os influenciadores Brenna Brito e Felipe Galviz, afirmou que está ciente do envolvimento dos jovens com os jogos, mas que "tudo é legalizado" e que os impostos foram pagos. Segundo a defesa, os influenciadores ainda devem prestar mais esclarecimentos sobre as divulgações.

"As plataformas estão legalizadas, todos os impostos foram pagos. No mais, a gente só pode ir no decorrer da investigação. A investigação vem correndo desde 2023, na verdade, então legalizou uma parte agora no último ano. E aí, com relação às divulgações anteriores, eles devem sim esclarecer na Justiça", disse a advogada.

Ainda conforme a defesa, uma audiência de custódia irá ocorrer na tarde desta quarta (2). "Ela [Brenna] também está em estado gravídico e tem filha menor. Então, provavelmente vai ser liberada agora na audiência de custódia, mas não posso confirmar. A gente vai verificar a opinião e o entendimento do juízo e do delegado também", completou.

Outros influenciadores presos

No último mês, outros três influenciadores residentes em Juazeiro do Norte foram presos na Operação Gizé, da Polícia Civil, pela suspeita da divulgação de jogos de azar — um deles, o popular "Tigrinho" — e de lavagem de dinheiro. Os alvos da operação, conforme a apuração do Sistema Verdes Mares (SVM), foram Victória Oliveira, Milena Peixoto e Janisson Moura.

