Babá de 15 anos é detida suspeita de furtar R$ 30 mil e usar para comprar moto, iPhone e filhote de pitbull

Uma adolescente de 15 anos foi detida em Quixadá, no interior do Estado, suspeita de furtar R$ 30 mil de uma casa em que trabalhava como babá. Após ser abordada em casa, na manhã de quinta-feira (3), a Polícia Civil descobriu que ela usou parte do dinheiro para comprar uma motocicleta, um iPhone 13 pro Max, e um filhote de cachorro da raça pitbull. O pai da jovem, de 34 anos, foi preso.

A investigação da PCCE teve início após a vítima registrar boletim de ocorrências informando o sumiço da quantia. Os agentes descobriram que a adolescente pediu demissão repentinamente, logo após o desaparecimento do dinheiro, e passou a adquirir bens incompatíveis com a renda da família.

Para os policiais, a jovem disse que os objetos teriam sido presentes do pai, mas, a investigação apontou que o homem tem como renda um salário mínimo. Ambos foram levados para prestar esclarecimentos e acabaram confessando o crime.

Um procedimento policial análogo ao crime de furto qualificado foi instaurado em desfavor da adolescente. Já o pai foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e passará por audiência de custódia nesta sexta-feira (4).

Segundo informações da Delegacia Regional de Quixadá, outra adolescente de 15 anos, amiga da babá, ajudou no furto do dinheiro, que acontecia de forma rotineira. Com ela, foi recuperado o valor de R$ 2.500 e devolvido à vítima. A jovem prestou depoimento e foi liberada.

Legenda: Adolescente detida disse ter pago R$ 700,00 pelo filhote de pitbull Foto: Divulgação Delegacia Regional de Quixadá

Objetos e cão apreendidos

O aparelho celular, a motocicleta e o cachorro comprados com o dinheiro furtado foram apreendidos. Ainda conforme a Delegacia de Quixadá, o veículo está avaliado em cerca de R$ 5 mil, enquanto o iPhone 13 pro Max foi comprado por R$ 4 mil. Já pelo filhote de pitbull, a adolescente disse ter pago R$ 700.

A PC-CE representou pela perda dos bens em favor da vítima, já que são presumidamente comprados com dinheiro do crime praticado. Já em relação ao filhote, um veterinário foi nomeado como depositário fiel (pessoa responsável por guardar e conservar bens ou mercadorias) até que a Justiça decida o destino do animal.

