Suspeito de assaltar e matar taxista dentro de casa no Parque Araxá é preso, em Fortaleza

Um homem, de 20 anos, foi preso por envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior, taxista de 50 anos. A prisão em flagrante ocorreu na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite do mesmo dia do crime, nessa sexta-feira (15).

O suspeito seria um dos quatro homens que fugiram após assassinarem Guilherme dentro de casa, no Parque Araxá, também na Capital. A vítima foi baleada na cabeça e morreu no imóvel.

Veja também Segurança Taxista de 50 anos é morto dentro de casa, em Fortaleza Segurança Delegado de folga chama subtenente de "frouxo, vagabundo" e é detido por desacato na Varjota; vídeo

O veículo utilizado na ação criminosa também foi apreendido. Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Forças de Segurança iniciaram as diligências logo após o crime, na tarde dessa sexta (16). Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local do ocorrido.

Após a prisão, o homem foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por latrocínio. A nota da SSPDS também aponta que a Polícia Civil segue com as investigações acerca do caso para localizar e prender outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.

MORTO DENTRO DE CASA

Segundo testemunhas, quatro homens teriam abordado Guilherme enquanto ele lavava o portão de casa. O táxi do profissional estava estacionado em frente ao local. Os criminosos teriam amarrado a vítima e a esposa, com a intenção de roubar itens da casa, além do carro. Porém, Guilherme teria conseguido se soltar e reagido à ação. Neste momento, acabou baleado.

Conforme relatos da esposa da vítima, o quarteto ainda teria levado objetos, como celulares e chaves dos carros do casal. Porém, os veículos não foram levados.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram os quatro homens fugindo a pé ou em uma motocicleta após a ação. A esposa da vítima aparece nas imagens correndo para fora de casa, pedindo socorro aos vizinhos.