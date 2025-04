Operação interestadual captura pelo menos nove suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro no Ceará

Uma operação interestadual deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira (30) capturou pelo menos nome pessoas no Ceará. Os suspeitos são integrantes de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Ceará, que informou que a ação contou com apoio do Ministério da Justiça (MJ).

Durante a ofensiva em Fortaleza, armas, drogas e veículos foram apreendidos, e contas bancárias foram bloqueadas pelos investigadores.

Além do Ceará, a operação é realizada de forma simultânea nos estados do Amazonas, Bahia, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Detalhes da operação devem ser divulgados pela polícia cearense em coletiva de imprensa marcada para as 11h, em Fortaleza.

