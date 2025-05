Homem que matou casal por vingança em barraca na Praia do Futuro é condenado a 20 anos de prisão

Acusado de matar um casal a tiros na Praia do Futuro, em Fortaleza, Luiz Gustavo Nogueira de Moura foi considerado culpado e condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado, durante julgamento nesta segunda-feira (12). A decisão foi proferida pelo juiz Fábio Rodrigues Sousa, do 3º Tribunal do Júri, que ainda negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Gustavo está preso desde o dia 4 de fevereiro de 2024, cerca de uma semana após o crime, ocorrido 28 de janeiro. As vítimas foram o casal Uzias Vieira de Queiroz e Livianne Freitas Faustino.

Conforme a sentença, um dos fatores que pesou para a dosimetria da pena foi a impossibilidade de defesa do casal, que foi surpreendido ao se preparar deixar a barraca de praia. Segundo a acusação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), representada pelo promotor de Justiça Walter Pinto Filho, o condenado se passou de garçom para esconder-se e aguardar o "melhor momento" para executar as vítimas.]

Vingança de facção

O réu teria matado as vítimas por uma vingança após ter sido expulso do bairro Varjota pela facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), um mês antes do crime. Gustavo teria agredido sua namorada, e, por isso, foi espancado por integrantes do grupo criminoso.

Segundo a denúncia do MPCE, ele precisou se internado, e, soube, enquanto se recuperava, que havia sido expulso do bairro onde morava. Ele teria jurado se vingar dos agressores, e reconheceu Uzias enquanto um deles, quando trabalhava entregando gelo na Praia do Futuro.

"Imediatamente, foi a sua casa, armou-se de um revólver e voltou ao encontro das vítimas, tendo ficado escondido na faixa de areia, aguardando o melhor momento para executá-las. Quando o casal se preparava para ir embora, o acusado se aproximou do homem por trás, efetuou um disparo em sua cabeça e outro disparo nas costas, enquanto isso, a vítima Livianne correu, mas o réu conseguiu alcançá-la e efetuou um disparo atingindo-a nas costas, quando a vitimada caiu no chão, se aproximou efetuou um disparo em sua cabeça", detalha a denúncia do MPCE.