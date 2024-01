Casal é assassinado a tiros na Praia do Futuro, em Fortaleza, neste domingo (28)

Um duplo homicídio ocorreu na manhã deste domingo (28) na orla da Praia do Futuro, em Fortaleza. As vítimas, um homem de 45 anos, e uma mulher, ainda não formalmente identificada, foram assassinadas a tiros, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Registros que circulam nas redes sociais mostram paramédicos do Samu e bombeiros militares realizando atendimento às vítimas ao lado de uma barraca de praia.

Ainda segundo a SSPDS, o homem que foi morto possuía antecedentes por crime contra a administração pública. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investigará o caso.

Suspeitos são procurados

Até a tarde deste domingo, a PC-CE e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) seguiam em diligências para localizar e capturar os suspeitos do crime.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atuou na ocorrência e foi ao local do duplo homicídio para realizar os primeiros levantamentos.