Suspeito de violar direitos autorais de produções asiáticas tem eletrônicos apreendidos no Ceará

A residência de um homem de 26 anos, no bairro Planalto Crateús, em Crateús, foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Na manhã desta quinta-feira (25), os agentes apreenderam celulares, computadores, HDs internos e outros dispositivos eletrônicos, por possível envolvimento em crimes de violação de direitos autorais de artistas japoneses e coreanos.

O jovem que teve os equipamentos apreendidos é operador de um dos sites que disponibiliza o conteúdo gratuitamente para mais de 1,2 milhão de visitantes mensais. No entanto, a ação é ilegal, por violar os direitos autorais das séries, doramas e animes.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a sede da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), em Fortaleza. Outros suspeitos estão sendo investigados por participação no crime.

Operação Anime

A operação "Animes" contou com ofensivas das Polícias Civis dos estados do Ceará, de Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além do mandado de busca, os agentes também bloquearam um site ilegal de desindexação de conteúdo em mecanismos de busca.

Com isso, buscam reduzir os crimes contra propriedade intelectual na internet em relação às animações asiáticas, que inclui produções japonesas, chinesas e coreanas.

Além dos agentes da PCCE, a operação conta com a mobilização da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas.

A Content Overseas Distribution Association (Coda), associação sediada no Japão, e a Copyright Overseas Promotion Association (COA), sediada na Coréia do Sul, também fazem parte de impedir a propagação dos sites piratas.