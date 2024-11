Homem é preso por morte de idosa no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) suspeito de envolvimento em um homicídio contra uma idosa de 65 anos. Os disparos de arma de fogo também teriam atingido o companheiro da vítima. O crime foi registrado na tarde do último domingo (17), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no dia 14 de novembro, a mulher havia registrado um boletim de ocorrência (BO) pelo desaparecimento de sua neta, uma adolescente de 17 anos que seria usuária de drogas. Acredita-se que o homicídio tenha ocorrido devido a isso.

A jovem foi localizada com vida no mesmo bairro. O homicídio está sob a responsabilidade do 1º Distrito Policial (1º DP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O companheiro da vítima foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em uma ambulância do SAMU. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Prisão em flagrante

No momento da prisão, o homem estava acompanhado de um comparsa identificado apenas pela alcunha de BIG BIG, conforme aponta o auto de prisão. Ambos portavam armas de fogo.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O suspeito já tinha sido condenado anteriormente por roubo majorado.