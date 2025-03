PM prende homem e apreende quase 3kg de drogas e mais de 5 mil reais em Mombaça

Policiais militares do Ceará do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) prenderam um homem de 18 anos com 565 papelotes de cocaína e 69 balas e três tabletes de maconha, totalizando cerca de 3 kg de drogas, na cidade de Mombaça, no Sertão Central.

A ação policial ocorreu na segunda-feira (3) e resultou ainda na apreensão de R$ 5.584 em espécie.

Segundo a Polícia, durante patrulha no bairro Vila Iracema, os policiais se depararam com o jovem e identificaram atitudes suspeitas. Na abordagem, ele estava com porções de maconha.

Durante as diligências, o restante da droga e o dinheiro foram apreendidos na residência do homem que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Senador Pompeu - cidade vizinha.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, segundo a Polícia, encontra-se à disposição da Justiça.