Homem filmado matando filhote de gato é preso no Interior do Ceará; 'cruel e desumano', diz prefeitura

Um homem foi preso no Sertão Central do Ceará, na manhã da última segunda-feira (3), suspeito de praticar crime de maus-tratos contra animais.

O caso ocorreu na cidade de Mombaça, a cerca de 300km de Fortaleza. O homem, de 42 anos, foi filmado agredindo e matando um filhote de gato na sede do município.

Após as imagens circularem nas redes sociais, ele foi capturado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Veja também Segurança Quatro pessoas morrem após caminhonete em alta velocidade colidir com caminhão e vaca em Cascavel Segurança IJF passa a usar detector de metais após homem ser morto dentro do hospital

Por volta das 8h30, policiais militares do 13° Batalhão da Polícia Militar (BPM) receberam um vídeo em que o indivíduo arremessa um filhote de gato contra o asfalto de uma via pública. O animal morre imediatamente.

O homem foi localizado pelos agentes e recebeu voz de prisão. Ao ser identificado, a composição verificou que ele possuía antecedentes pelos crimes de roubo e ameaça.

Depois, o suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Iguatu, onde foi autuado pelo crime de maus-tratos e colocado à disposição da Justiça.

Pena por maus-tratos

Maltratar animais é crime no Brasil, de acordo com a Lei nº 9.605/1998, que prevê sanções penais e administrativas, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multa.

Para maus-tratos a cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 aumenta a pena para reclusão de dois a cinco anos.

Nota de repúdio

Após a repercussão do caso, a Prefeitura de Mombaça publicou nota de repúdio nas redes sociais, classificando o caso como "cruel e desumano" contra um animal "indefeso".

"A violência contra animais é inaceitável e fere não apenas a dignidade dos seres vivos, mas também os valores de respeito e compaixão que defendemos", declarou.

A gestão ainda parabenizou os policiais pela agilidade na prisão do suspeito. "Reforçamos nosso compromisso com a proteção dos animais e esperamos que as autoridades competentes tomem as medias cabíveis para que a Justiça seja feita".

"A crueldade não pode ser tolerada", finaliza.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.