IJF passa a usar detector de metais após homem ser morto dentro do hospital

O Instituto Dr. José Frota (IJF) adotou o uso de detectores de metais na entrada do hospital a partir desta segunda-feira (3). A decisão ocorre um dia depois de um homem ter sido assassinado a tiros dentro da unidade, que fica no Centro de Fortaleza.

Em nota, o IJF informou que a estratégia foi retomada após a “falta de uso do equipamento pela gestão anterior”. Maior hospital da rede municipal, a unidade é referência no tratamento de traumas de alta complexidade, recebendo pacientes de todo o Estado.

O Instituto reforçou, ainda, que está implementando “imediatamente” outros protocolos e tecnologias após o episódio, em colaboração com a Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança do Estado.

“As medidas, que já vinham sendo articuladas pela nova administração do hospital, que tomou posse em janeiro, têm o objetivo de preservar a segurança dos usuários e funcionários do IJF”, finaliza a nota do IJF.

Ainda no domingo (2), o governador Elmano de Freitas (PT) relatou que conversou com o prefeito Evandro Leitão (PT) acerca da elaboração de um plano de segurança para as unidades de saúde, “inclusive com a instalação de reconhecimento facial no IJF”. Esta medida está em fase de estudo de parâmetros para a devida implementação, explicou o hospital.

INTERNADO MORTO A TIROS

O homem foi morto a tiros dentro do IJF, no fim da tarde deste domingo (2). Segundo apuração do Diário do Nordeste, o suspeito entrou no hospital durante o horário de visitas, foi até a unidade onde um suposto “desafeto” estava internado e efetuou cinco disparos. Os dois seriam integrantes de facções criminosas.

Em seguida, o suspeito foi apreendido por agentes do Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o suspeito apreendido é um adolescente de 16 anos que já responde por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Já a vítima, do sexo masculino, era um homem de 32 anos, que respondia pelos crimes de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele não teve o nome divulgado pela Pasta.

O adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) onde foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso. O caso será apurado pela 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).