Com ajuda do Estado e 'respiro' por 90 dias, maior gargalo do IJF passa a ser déficit de funcionários

Minimamente "abastecido" dos insumos necessários para funcionar, o Instituto Dr. José Frota (IJF) está melhor, mas ainda enfrenta um problema que ameaça sua atuação: está com um quadro deficitário de profissionais. O "diagnóstico" foi dado pela atual superintendente do hospital, Riane Azevedo, em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (3).

De acordo com a gestora, o déficit deve-se, sobretudo, à aposentadoria de funcionários mais antigos. "Há uma, digamos assim, dificuldade. Porque as pessoas se aposentaram, o que é um direito legal, muitas se aposentaram ao longo do tempo, e a gente está precisando recompor os quadros", disse ela.

Em dezembro do ano passado, a gestão do então prefeito José Sarto (PDT) informou que nomeou 38 enfermeiros para "reforçar o atendimento no IJF". No entanto, ainda é necessário que os profissionais tomem posse para que consigam trabalhar. "A gente já fez o acordo para que o processo [da posse] continuasse", afirmou Riane.

Contudo, o IJF está carente de outras categorias de servidores, especialmente técnicos de enfermagem, o que é considerado pela superintendente o "maior gargalo" atual.

"Depois, a gente vai sentar com a secretária municipal da Saúde, a doutora Socorro Martins, para ver como a gente pode fazer essa convocação, ou fazer alguma coisa que dê um certo suporte de início para o hospital, até que a gente possa prover concurso ou outras formas de contratação", explicou a superintendente da unidade hospitalar, que é referência no tratamento de traumas e lesões de alta complexidade.

"Técnicos de enfermagem a gente não tem, não temos concursados [recentes]. Do concurso que tinha, já foi chamado todo mundo. Esses, agora, que foram chamados, foram enfermeiros, de nível superior, são quantitativos já determinados pela gestão anterior", reforçou Riane.

IJF está abastecido por ao menos três meses

Com a chegada de suprimentos enviados pelo Governo do Ceará, o IJF está, agora, "abastecido" por 90 dias. Segundo Riane, o último lote de materiais para garantir o atendimento no hospital foi enviado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) nessa quinta-feira (2).

"Foi feita uma entrega no dia 30 de dezembro, de suprimentos, e ontem fizeram o restante para que a gente possa, ao menos nos próximos 90 dias, ficar abastecido. Com isso, a gente vai, obviamente, vendo quais são as licitações que já tem, e os recursos vão chegando para a gente voltar à normalidade no hospital. É a primeira ação que a gente está tomando, essa do desabastecimento", garantiu a gestora.

Tratam-se, segundo ela, de insumos básicos para a condução dos trabalhos hospitalares, como alimentos, itens de lavanderia, esparadrapos e ataduras, por exemplo.

Apesar disso, o prefeito Evandro Leitão (PT) ainda será informado de todas as dívidas que o IJF tem e das formas pensadas pela direção da unidade para fazer os pagamentos aos fornecedores. "A gente precisa conhecer essa realidade", disse Riane.