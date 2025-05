Dia D de vacinação contra influenza ocorre sábado (10) em todo o CE; veja quem pode se vacinar

Milhares de cearenses devem comparecer aos postos de saúde, neste sábado (10), para atualizar o cartão de vacinação no Dia D de imunização contra a influenza. O objetivo é buscar e incentivar a proteção de crianças, idosos e todos os grupos prioritários contra a gripe.

No Ceará, a meta é vacinar pelo menos 90% dos 3,6 milhões de pessoas que compõem a população de risco e, portanto, com prioridade para receber a dose. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), 2,2 milhões de doses já foram enviadas pelo Governo Federal e distribuídas aos 184 municípios cearenses.

Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Sesa, frisa que “essa vacina tem o objetivo de evitar formas graves e hospitalizações pela influenza”, doença que tem aumento de circulação em determinado período no Estado – o que exigiu antecipação da campanha.

“A estratégia nacional iniciou dia 7 de abril, mas nós antecipamos pra 31 de março. Com isso, estamos liderando a cobertura vacinal no Nordeste, e estamos em 7º no País, com mais de 500 mil pessoas já vacinadas”, destaca a gestora.

Karine ressalta que “quanto antes a população se vacinar, melhor”, já que “a vacina só confere proteção após duas a três semanas da aplicação”.

Quem pode tomar a vacina da gripe

A vacina contra a influenza não é liberada para a população em geral. Tanto no Dia D como na rotina dos postos de saúde, o imunizante será aplicado apenas nos grupos prioritários, compostos por:

Crianças de 6 meses a 5 anos;

Idosos (60 anos ou mais);

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

Pessoas com deficiência;

Pessoas com doenças crônicas;

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde;

Professores do ensino básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

Trabalhadores portuários;

Trabalhadores dos Correios;

População privada de liberdade.

A coordenadora de imunização da Sesa salienta que formas graves da influenza acometem, principalmente, os grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos, o que justifica a prioridade diante da disponibilidade de doses. Ana Karine destaca, porém, que toda a população ganha.

“Muitas vezes, a doença vira Síndrome Respiratória Aguda Grave, precisando de hospitalização. A população em geral acaba sendo beneficiada também, porque reduzimos a carga viral, gerando uma proteção coletiva, a chamada imunidade de rebanho”, pontua.

Outra estratégia que fortalece a busca ativa, sobretudo de crianças, é a vacinação nas escolas.

400 escolas já tiveram atividade de vacinação no Ceará nos últimos dois meses.

Contra quais vírus a vacina protege?

Conforme Instrução Normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as vacinas trivalentes utilizadas no Brasil desde fevereiro de 2025 deverão apresentar três tipos de cepas do vírus influenza em combinação:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)

B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria)

A administração é injetável e intramuscular. A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Quais vacinas estarão disponíveis?

Além da influenza, as vacinas de rotina serão disponibilizadas para atualização do cartão de vacinação dos grupos prioritários e da população em geral.

De acordo com a Sesa, os imunizantes disponíveis serão:

Pentavalente

Poliomielite

Pneumocócica

Rotavírus

Dupla adulto (difteria e tétano)

Hepatite B

Hepatite A

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Tetra Viral ((sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

Febre amarela

ACWY (meningite)

Meningocócica C

HPV

Covid

Varicela

dTpa (difteria, tétano e coqueluche)

DTP (difteria, tétano e coqueluche).

Onde se vacinar

O equipamento estadual com vacina da gripe disponível no Dia D, sábado, será o Vapt Vupt Papicu, localizado no shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Loja 2093). A unidade estará aberta para aplicação das 10h às 16h.

Em Fortaleza e nas cidades do interior, a população deve buscar os postos de saúde e pontos divulgados por cada gestão.

Quais os sintomas da influenza

O quadro gripal causado pela influenza é similar a outras síndromes. Os principais sintomas, como lista o Ministério da Saúde, são:

Febre;

Dor de garganta;

Tosse;

Dor no corpo;

Dor de cabeça.

Outros sinais que podem aparecer de forma súbita são:

Calafrios;

Mal-estar;

Cefaleia;

Mialgia;

Dor nas juntas;

Prostração;

Secreção nasal excessiva.

O Ministério da Saúde destaca, ainda, que outros quadros podem aparecer:

Diarreia;

Vômito;

Fadiga;

Rouquidão;

Olhos avermelhados e lacrimejantes.

As autoridades de saúde advertem que alguns casos, principalmente entre grupos de risco, podem evoluir com complicações, causando pneumonias, sinusite, otite (inflamação no ouvido), desidratação e até agravamento de doenças crônicas.