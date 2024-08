– Você lembra de tomar vacinas quando era criança?

– Lembro. Tinha um cartão branco com vermelho, com uma menininha na frente, que ficava na pasta de documentos lá de casa. Mas naquela época as vacinas davam menos efeitos colaterais, né?

A resposta recobra uma lembrança dos anos 1990, quando a advogada Carol*, de 32 anos, nasceu. Naquela década, o emblemático cartão de vacinação era atualizado e guardado a rigor pela mãe – processo que Carol não repete com a filha de 7 meses. Por “não querer ser julgada”, ela pediu que o nome verdadeiro não fosse divulgado aqui.

A justificativa para não vacinar a primogênita contra doenças como influenza e Covid é o medo de efeitos adversos, o mesmo de um a cada 4 brasileiros que deixaram de imunizar a si ou a uma criança sob seus cuidados.

O dado é de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e da Avaaz, que ouviu 2 mil jovens e adultos em 2019, pré-pandemia, e reflete um comportamento que fez as taxas de cobertura vacinal despencarem no Brasil e no Ceará: a hesitação vacinal.

39% dos brasileiros já eram hesitantes em relação às vacinas em 2019, segundo pesquisa da SBIm.

O problema seguiu pós-pandemia. Outro estudo, de 2022, também atestou que 43,2% das barreiras que impedem as famílias brasileiras de vacinarem crianças de até 5 anos são comportamentais, incluindo o medo dos efeitos adversos, a falta de confiança no imunizante e até a "pena" dos filhos.

O levantamento, disponível no Repositório da UFC, integra a dissertação de mestrado de Luciana Rêgo dos Santos, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), feito a partir da leitura de 13 artigos científicos sobre hesitação vacinal, publicados entre 2015 e 2021.

Esta é a 1ª reportagem da série especial “Imune ao medo”, que traz um retrato da imunização no Ceará, da evolução das coberturas vacinais, dos motivos que interferem no alcance das taxas – e das estratégias possíveis para retomar a proteção da saúde pública.

Legenda: De campanhas bem sucedidas nos anos 1990 às baixas taxas atuais, CE avança para alcançar coberturas Foto: Eduardo Queiroz (1983) / Fabiane de Paula / Thiago Gadelha

A queda na busca pelas vacinas do Plano Nacional de Imunização (PNI) no Ceará e no Brasil ficou visível em 2019, como mostram dados do Ministério da Saúde (MS), mas se acentuou nos anos seguintes – reflexo direto da pandemia de Covid, como apontam especialistas.

Além das barreiras comportamentais, 27% dos empecilhos à vacinação de crianças até 2021 eram estruturais, como falta de vacinas ou de acesso aos postos. O restante são barreiras de informação (13,5%) ou outras limitações (16,2%), segundo o estudo da pesquisadora da UFC.

O impacto é expresso em números. A cobertura vacinal estadual da BCG – que protege contra tuberculose e deve ser aplicada nos primeiros dias de vida – caiu de 104,9% em 2018 para 86,1% no ano seguinte, finalizando 2019 abaixo da meta de 90% estipulada pelas autoridades de saúde.

Já a taxa de proteção contra hepatite B, imunizante também aplicado ao nascer, conforme o PNI, caiu de 107,8% para 80%, percentuais que reduzem ainda mais se considerada a dose de reforço.

A hesitação vacinal consiste no “atraso ou recusa em receber as vacinas recomendadas, apesar da disponibilidade nos serviços de saúde públicos ou privados”, como define Robério Leite, médico infectologista pediátrico e representante de Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) no Ceará.

O especialista, referência na área, aponta que esse fenômeno “vem ganhando corpo no mundo inteiro, com muitas vertentes”, e em 2019 foi elencado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) entre as 10 principais ameaças à saúde pública neste início de século.

Somente de 2023 para cá, através de intensificação de ações para enfrentamento desse problema, iniciamos uma tendência de reversão, com alguma melhora nos indicadores. Robério Leite Médico infectologista e representante da SBIm no CE

No Ceará, a resistência às vacinas tem impactado “de maneira expressiva”, refletindo, segundo o infectologista, no retorno de doenças que já haviam sido controladas, como sarampo e coqueluche.

A presença da hesitação vacinal se intensificou com a campanha de imunização contra a Covid-19, em 2021, cuja recusa de parte da população se deu “principalmente por preocupações de segurança, efeitos adversos, e porque alguns percebiam que a vacina talvez não tivesse importância pra crianças”.

A análise é da imunologista Daniella Moore, pesquisadora clínica do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). Ela destaca que “existia confusão a respeito da vacina”, já que “algumas pessoas tinham incorporado informações equivocadas vindas de fake news em redes sociais”.

"Sem dúvidas, com a pandemia, tivemos uma hesitação potencializada, porque infelizmente a vacinação entrou numa polarização política. E isso afetou grandemente: houve uma piora. Agora, começamos a ter de novo um ganho nas coberturas", adiciona.

Volta de ‘fantasmas’ antigos

Se de um lado as vacinas contribuíram para cessar a circulação de tantas doenças, do outro a ausência de casos gera uma “falsa sensação de segurança” e uma percepção de que os imunizantes não são mais necessários, como observa Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

“A pessoa se pergunta: ‘pra que vou tomar ou vacinar contra poliomielite, se não tem mais casos? Pra que tomar outra dose da Covid, se não vejo pessoas adoecendo ou morrendo?’ Precisamos lembrar das conquistas que a vacinação trouxe na saúde pública, quantas vidas foram salvas, quantas sequelas evitamos em crianças”, frisa.

Legenda: Doenças como sarampo e coqueluche voltaram a circular por baixa vacinação Foto: Natinho Rodrigues / Saulo Roberto / Marcelo Camargo

Ana Karine destaca, ainda, que “trazer essa memória” é fundamental, sobretudo em um contexto com ameaça de retorno de doenças. “Temos uma vacina muito eficaz para tétano e coqueluche, mas já temos alerta de reintrodução de casos”, lamenta.

57% dos que não se vacinaram ou não vacinaram uma criança citam como motivo algo incorreto, como “que as vacinas não são necessárias”, segundo apontou estudo da SBIm.

O médico Robério Leite lista que justamente as enfermidades com maior capacidade de transmissão entre as pessoas são as que oferecem risco maior de retorno ou aumento de circulação devido à baixa nos índices de cobertura vacinal.

“Destacaria o sarampo, a coqueluche e a paralisia infantil. E não podemos esquecer que a meningite meningocócica pode surgir de modo inesperado e de forma epidêmica. Importante lembrar aos pais qual o sentimento teriam caso o filho tivesse complicações de uma doença prevenível por vacinas.”

Crianças no alvo

As “principais vítimas” da baixa adesão à vacinação, como define o representante da SBIm no Ceará, são as crianças, “sobretudo as menores de 5 anos”. “Com os calendários vacinais incompletos e em atraso, elas correm sérios riscos de desenvolvimento de doenças com sérias consequências à saúde e repercussões para a vida toda – e até morte”, alerta.

O infectologista avalia que são justamente os pequenos e os idosos que, hoje, compõem os grupos de risco para a Covid-19, “que continua ceifando vidas”. Ana Karine, coordenadora de Imunização da Sesa, reforça: a atual cobertura vacinal infantil contra a Covid é de apenas 37%.

“É obrigatória, de rotina, está no calendário, assim como BCG, poliomielite e sarampo, mas é uma das vacinas que precisamos enfrentar muito a hesitação”, lamenta.

Legenda: Crianças são público mais exposto ao retorno de doenças Foto: Fabiane de Paula / Thiago Gadelha (2)

A gestora da Sesa observa que o Ceará conseguiu retomar bons resultados de taxa de cobertura em outras vacinas, mas a proteção ainda não é homogênea – e a adesão a imunizantes ainda preocupa.

A vacinação contra o HPV, por exemplo, ainda é uma grande dificuldade para que a gente alcance o público-alvo, principalmente os meninos. Mas em 2023, felizmente, tivemos um aumento de 30% na adesão durante a vacinação nas escolas”, relembra.

De qualquer forma, os esforços devem ser coletivos e distribuídos em todos os pontos do Ceará para que, de fato, a vacinação represente uma blindagem da saúde da população.

“Não adianta a gente alcançar apenas a cobertura de 95-98%: se tivermos dentro do Estado algum município com baixa cobertura, ali haverá crianças desprotegidas e com alta suscetibilidade para adoecimento”, frisa Ana Karine.

Na próxima reportagem da série “Imune ao medo”, o Diário do Nordeste relembra campanhas de vacinação históricas e mostra como a comunicação precisou se adaptar para combater a desinformação e superar a hesitação vacinal.