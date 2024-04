De sarampo a polio, doenças preveníveis podem voltar a registrar casos no CE; saiba risco por cidade

O Ceará está vulnerável a duas doenças que há muito tempo deixaram de ser ameaças cotidianas à saúde: sarampo e poliomielite (paralisia infantil). Se por um lado a vacinação não atingiu a meta de 95% nos últimos anos, por outro ainda falta um item básico: saneamento. No Estado, o serviço tem apenas 46% de cobertura.

Em relação à vacina "polio injetável", aplicada em menores de um ano, o Estado fechou o último ano em 93%, mas na "polio oral bivalente", para quem tem um ano, ficou com 87,3%, como registra o Ministério da Saúde.

Já sobre a tríplice viral (que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba), a cobertura vacinal ficou em 91,5% na 1ª dose e apenas 81,4% na 2ª dose, quando o esquema é de fato completo.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), analisando a cobertura vacinal, densidade populacional, impacto do turismo e identificando zonas vulneráveis, dentre outros, classifica os municípios de acordo com o nível de risco para as duas doenças.

As informações foram apresentadas no Simpósio "A Importância da Vacinação em Todas as Idades", com a participação de profissionais da saúde de várias regiões do Estado.

O evento acontece em alusão à Semana Mundial de Imunização (20 a 27 de abril) como uma campanha para aumentar a cobertura vacinal que, em todo o Brasil, registra quedas desde o começo da pandemia de Covid.

Risco do sarampo

Carlos Garcia, médico ligado à Célula de Vigilância Epidemiológica da Sesa, explica que o sarampo tem um alta capacidade de transmissão e uma pessoa contaminada em outro país pode transmitir o vírus para várias pessoas já dentro de um avião, como exemplifica.

“Se a gente for pensar no CE como um ponto turístico, com um aeroporto com conexões para muitos lugares, essa doença não está erradicada em muitos países e pode se ter casos importados”, detalha.

Os casos de sarampo foram caindo no Ceará, sendo registrados 16 diagnósticos em 2019 e apenas 1 em 2022. Desde o último ano não é registrado nenhum caso de sarampo. Os países onde há circulação endêmica do poliovírus selvagem são o Paquistão e o Afeganistão.

Porém, o especialista alerta que ainda existem “bolsões” de não vacinados e essas pessoas estão muito vulneráveis caso haja a transmissão de sarampo.

O sarampo é uma doença infecciosa grave que pode levar à morte com transmissão por meio da tosse ou da fala, por exemplo. Confira os principais sintomas da doença:

Manchas vermelhas no corpo

Febre alta, acima de 38,5°

Tosse seca

Irritação nos olhos (conjuntivite)

Nariz escorrendo ou entupido

Mal-estar intenso

O Ministério da Saúde explica que, em torno de 3 a 5 dias, é comum aparecer manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que se espalham pelo corpo. A persistência da febre pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.

Reintrodução da poliomielite

A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é causada por vírus que pode infectar crianças e adultos, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. Por isso, a doença é ligada à falta de saneamento e habitações precárias.

O último caso da doença no País foi registrado em 1989. No Ceará, o poliovírus selvagem foi isolado pela última vez em 1988 no município de Crateús, na região Norte. O Iêmen e o Azerbaijão estão entre os países com maior circulação deste vírus.

As principais sequelas envolvem dificuldade de falar, atrofia dos músculos e perda de movimentos. Veja os principais sintomas da poliomielite:

Febre

Mal-estar

Dor de cabeça

Dor de garganta e no corpo

Vômitos

Diarreia

Constipação

Espasmos

Rigidez na nuca

“No mundo, a poliomielite não é erradicada, e um dos fatores que determina o risco de reintrodução é a falta de saneamento básico”, analisa Carlos.

Acesso à esgoto no Estado

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou à reportagem que opera com os serviços de abastecimento e esgotamento sanitário em 152 municípios. No Estado, o índice de cobertura de esgotamento sanitário alcança 46,06% e o de abastecimento 99,18%.

"Cabe destacar ainda que a Cagece está atuando em 24 municípios com uma Parceria Público-Privada (PPP) que vai elevar a cobertura do esgotamento sanitário para 90% até 2033, segundo o Novo Marco Legal, índice que considera o serviço universalizado. Além disso, a companhia projeta ultrapassar esse número, chegando a 95% em 2040", acrescentou em nota.

Também questionada pelo Diário do Nordeste, a Secretaria das Cidades contextualizou que contribui para a formulação e execução das políticas governamentais de saneamento básico, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos.

"A Cosan (Coordenadoria de Saneamento) estabelece parcerias estratégicas para o cumprimento das metas de universalização, bem como promove ações indutoras, junto aos municípios, para solução adequada dos serviços de saneamento básico", frisou a Secretaria.

No ano de 2023, foram construídos e inaugurados 22 Sistemas de Abastecimento de Água, beneficiando 54 comunidades e atendendo quase 30 mil pessoas, com um investimento de R$ 50.150.526,00. Também foram entregues 282 equipamentos (carrinhos de transporte, balanças eletrônicas, mesas de triagem e empilhadeiras manuais), que beneficiaram dezenas de associações de catadores em 11 municípios, além da ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água, por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico em 7 localidades, com um investimento de R$ 4.116.049,30, de acordo com a SCidades.

Meningites no Ceará

Além das duas doenças com risco de reintrodução, Carlos Garcia também dá destaque a situação das meningites que voltam a registrar casos semelhantes ao período anterior ao isolamento social por causa da Covid.

“Na pandemia, tomamos medidas que diminuíram o contágio das doenças pela lavagem das mãos e uso das máscaras”, contextualiza.

Em 2019, o Ceará teve 532 casos confirmados de meningite. Número que caiu para 263, em 2020, e 233, em 2021, subindo para 325 no ano seguinte até alcançar 480 casos no ano de 2023. Até o momento, em 2024, 94 registros de meningite foram feitos.

A doença pode ser de dois tipos: virais ou bacterianos. “Nós temos a predominância das meningites virais e é importante pensar que uma parte delas é causada por arbovírus”, completa o especialista.

Difteria, coqueluche e tétano

Algumas doenças como difteria, tétano e coqueluche (DTP) ainda são registradas em baixas proporções no Ceará. Mas, na realidade, o Estado poderia estar livre de todas apenas com a vacinação.

O tétano, por exemplo, causou 11 mortes entre 2020 e 2023. Já a coqueluche teve 61 confirmações entre 2019 e 2023. Um paciente com difteria foi atendido no Estado em 2021.

Para o especialista, muitas vezes as vacinas contra essas doenças são deixadas de lado porque a vacinação massiva foi capaz de diminuir expressivamente a transmissão delas. Contudo, a situação preocupa à medida que menos gente está protegida.

"Muitas dessas doenças não fazem parte do cotidiano das pessoas. Então, quando falamos em difteria, não temos a imagem de uma pessoa sufocando. Quando falamos de coqueluche, não temos a imagem do bebê tossindo até ficar roxo", conclui sobre a gravidade das doenças.

Onde tomar vacina

Quem mora em Fortaleza pode procurar um dos 118 postos de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. No Ceará, a vacinação está disponível em mais de 2.500 salas, além dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (Cries) e unidades de vacinação no Vapt Vupt.