Prefeitura avalia ampliar horário das faixas de ônibus para carros e motos em Fortaleza; veja horários

Criadas para priorizar a circulação do transporte coletivo em Fortaleza, as faixas exclusivas de ônibus permitem o aumento da velocidade operacional e a redução no consumo de combustíveis e de emissão de gases poluentes do modal. Mas, historicamente, o modelo enfrenta críticas de condutores de motos e automóveis por aumentar congestionamentos em alguns horários. Por isso, a Prefeitura estuda novas mudanças no sistema.

Em entrevista à Verdinha FM 92.5, na manhã desta quinta-feira (10), o prefeito Evandro Leitão afirmou que equipes técnicas vêm discutindo a ampliação do horário de utilização das faixas por veículos que não sejam ônibus.

“Posso adiantar que estamos fazendo estudos de corredores sobre faixa de ônibus. Não vamos implementar ainda, estamos em estudo, mas existem horários de pico onde não podemos fazer nada, temos que colocar é mais ônibus”, explica.

Por outro lado, há períodos do dia com uma demanda menor de utilização de coletivos: os horários entre 8h30 e 11h30 da manhã e de 14h30 a 16h30, à tarde. Esses seriam os possíveis horários com ampliação do uso.

“Estamos estudando a possibilidade de outros veículos usarem nesses horários para o trânsito fluir de maneira melhor”, explica o prefeito.

Qual é o horário permitido para usar as faixas?

Atualmente, as faixas exclusivas de ônibus em Fortaleza funcionam de segunda a sexta-feira, de 5h às 21h. Aos sábados, o horário é de 5h às 16h. Veículos particulares só devem adentrar nas faixas para acesso e conversões à direita nos cruzamentos imediatos.

Já aos domingos e feriados, a circulação é livre.

Quais vias têm faixa exclusiva?

Ao todo, a capital cearense já possui mais de 130 km de faixas exclusivas de ônibus, divididas em diversas avenidas e ruas como: