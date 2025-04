Novo voo com 102 brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza nesta sexta-feira (11)

Um novo voo com 102 brasileiros deportados dos Estados Unidos chega a Fortaleza nesta sexta-feira (11). O pouso no Aeroporto Internacional da capital cearense está previsto para as 8h. Conforme informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), os repatriados seguem para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), com previsão de chegada às 15h, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Este é o sexto grupo que retorna ao País desde o início do novo mandato de Donald Trump na Casa Branca, sendo o quinto a chegar por Fortaleza. O último voo com a mesma finalidade ocorreu na Capital no último dia 28 de março, quando foram recebidas 116 pessoas que estavam nos Estados Unidos.

A recepção humanitária cumpre uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Veja também PontoPoder 'Chegam em situação absolutamente frágil', diz secretária sobre brasileiros que chegam a Fortaleza deportados dos EUA Ceará Liberações para construção de superprédios estão suspensas em Fortaleza, diz Evandro Leitão

Em Fortaleza, o acolhimento será realizado no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM). Já em Confins, os repatriados serão recebidos em uma sala exclusiva e adaptada.

Deslocamento dos repatriados

O Ministério dos Direitos Humanos informou que serão disponibilizadas, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 50 passagens para deslocamento dos repatriados entre os estados brasileiros, sendo 30 para aqueles que desembarcarem em Fortaleza e se destinam a estados do Norte e do Nordeste, e 20 para repatriados encaminhados a Confins para deslocamento a estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Segundo nota do Ministério, a ação visa proporcionar um "acolhimento digno e humanizado" aos cidadãos que retornam ao Brasil.

"A operação reforça o compromisso do país em assegurar a dignidade e a proteção dos direitos humanos e contará com atendimento especializado e articulado por equipes do Governo Federal e de órgãos estaduais, garantindo apoio logístico para deslocamento até os estados e cidades de origem, além de contato com familiares e, quando necessário, oferta de acolhimento temporário para que os repatriados possam recomeçar suas vidas com segurança e assistência", afirma o comunicado do MDHC.

Serviços oferecidos aos repatriados

Alimentação e kits de higiene;

Atendimento de saúde e suporte psicossocial;

Orientações sobre direitos e encaminhamentos para serviços públicos;

Apoio logístico para deslocamento até as cidades de origem;

Contato com familiares e, se necessário, acolhimento temporário.

Mudança de voos para Fortaleza

Desde o início de fevereiro, o governo federal escolheu Fortaleza como o destino de todos os voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos a partir de então, e não mais Belo Horizonte, como vinha sendo feito.

A opção pela capital cearense teve razões estratégicas e baseadas no Direito Internacional. Como os deportados são algemados, um aeroporto no litoral permite que os passageiros fiquem o menor tempo possível nessa condição em território nacional, o que é vedado pela legislação brasileira.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias